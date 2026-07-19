Como, Martin Baturina için Premier Lig’de transfer yarışı başladı: Aston Villa, Manchester ve hatta De Zerbi’nin çalıştırdığı Tottenham da bu transferi değerlendiriyor; piyasa değeri ne kadar?

“Bir teklif gelirse dinleriz. Beğenirsek kabul ederiz, ama reddetmekten de çekinmeyiz. Geçen yaz Assane Diao için 60 milyonluk bir teklifi geri çevirdik, kimden geldiğini söyleyemem. Kışın da Jayden Addai için 40 milyonluk bir teklifi reddettik.” Como Başkanı Mirwan Suwarso, tarihi bir şekilde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılma başarısını elde eden Lombardiya kulübünün projesinin nasıl gelişmesi gerektiği konusunda oldukça net fikirler sahibi.





Büyümeye devam etmek için yatırımlar elbette yapılmalı; bu, Avrupa’nın önemli turnuvalarına katılımın getireceği gelir artışıyla ve yeni gelir kaynakları yaratmak için daha işlevsel hale getirilecek “Sinigaglia” stadyumunun yeniden yapılandırılmasıyla paralel olarak gerçekleşmelidir. Ancak aynı zamanda, İtalya gibi özel bir ekosistemde rekabetçi ve sürdürülebilir olmak için neredeyse zorunlu olan oyuncu transferleri gibi her zaman temel bir unsur da göz ardı edilemez.