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Baturina ComoGetty Images

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Como, Martin Baturina için Premier Lig’de transfer yarışı başladı: Aston Villa, Manchester ve hatta De Zerbi’nin çalıştırdığı Tottenham da bu transferi değerlendiriyor; piyasa değeri ne kadar?

Como
M. Baturina

Hırvatistan’ın yıldızı İngiliz kulüplerinin radarına girdi, ancak Fabregas taviz vermiyor

“Bir teklif gelirse dinleriz. Beğenirsek kabul ederiz, ama reddetmekten de çekinmeyiz. Geçen yaz Assane Diao için 60 milyonluk bir teklifi geri çevirdik, kimden geldiğini söyleyemem. Kışın da Jayden Addai için 40 milyonluk bir teklifi reddettik.” Como Başkanı Mirwan Suwarso, tarihi bir şekilde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılma başarısını elde eden Lombardiya kulübünün projesinin nasıl gelişmesi gerektiği konusunda oldukça net fikirler sahibi.


Büyümeye devam etmek için yatırımlar elbette yapılmalı; bu, Avrupa’nın önemli turnuvalarına katılımın getireceği gelir artışıyla ve yeni gelir kaynakları yaratmak için daha işlevsel hale getirilecek “Sinigaglia” stadyumunun yeniden yapılandırılmasıyla paralel olarak gerçekleşmelidir. Ancak aynı zamanda, İtalya gibi özel bir ekosistemde rekabetçi ve sürdürülebilir olmak için neredeyse zorunlu olan oyuncu transferleri gibi her zaman temel bir unsur da göz ardı edilemez.

  • BATURINA MÜCEVHERİ

    Bu bağlamda, Como’nun son sezonlarda gözünü diktiği ve teknik direktör Cesc Fabregas’ın, her zaman hücuma yönelik ve modern, izlemesi keyifli bir futbol anlayışına dayanan oyun sisteminde değer kazandırmayı başardığı genç yeteneklerin ortaya çıkması doğal ve kaçınılmazdır. Bunların arasında, Dünya Kupası gibi bir deneyimden yeni dönen Martin Baturina da yer almaktadır (4 maç ve 1 gol) deneyiminden yeni dönen Martin Baturina da yer alıyor. Baturina, daha önce Dinamo Zagreb formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde, ardından da zorlu bir lig olan Serie A’da büyük potansiyelinin ipuçlarını göstermişti. Serie A’da 29 maçta attığı 6 gol ve yaptığı 3 asist sayesinde, Nico Paz ile birlikte takımın dördüncü sıraya yükselme yolunda kilit bir rol üstlendi.

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  • İLK SIRADAKİ ÜÇ KULÜP

    Bir yaz önce 20 milyon avrodan biraz daha az bir bedelle transfer edilen 2003 doğumlu Hırvat oyuncu, çok kısa sürede Fabregas’ın kadrosundaki en değerli isimlerden biri haline geldi. Öyle ki, yurt dışından ve özellikle de herkes için son derece zengin ve cazip bir lig olan Premier League’den ilk ilgi gösterileri almaya başladı. Aston Villa, Manchester United ve hatta Roberto De Zerbi’nin çalıştırdığı Tottenham, son haftalarda Baturina’ya ilgilerini yönelten kulüpler arasında yer alıyor ve bu kulüplerin hepsi de transfer piyasasında son haftalarda oldukça aktif bir hareketlilik sergiledi. Digne ve Tielemans'ı kadrosundan ayıran Unai Emery'nin çalıştırdığı takım, Rogers'tan elde edeceği geliri değerlendirmeye hazır ve Chelsea'nin masaya koyduğu yaklaşık 140 milyon avroyu yeniden yatıracak. United ise Tielemans ve Andrey Santos transferleriyle yetinmeye niyetli değil; Roma ile Manu Koné için de görüşmeler yürütüyor. Son olarak Tottenham, van Hecke, Mateus Fernandes ve Tonali için harcadığı yaklaşık 280 milyon euroyla yetinmeyerek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

  • COMO ÇOK YÜKSEK HEDEFLER KONUMLANDIRIYOR

    Como, şimdilik Baturina’nın dünyanın en önemli ve rekabetçi liginde ne kadar takdir edildiğini kayda geçiriyor, not alıyor ve kabul ediyor; ancak başkan Mirwan Suwarso’nun sözlerini tekrarlamak gerekirse, sırf bunu yapmak için onu satma fikri kulübü cezbetmiyor. Somut teklifler ortaya çıkarsa, bunlar kesinlikle değerlendirilecektir; ancak Lombardiya kulübünün üst yönetiminin verdiği izlenim, Como’nun sahipleri olan Hartono kardeşleri ikna etmek için klasik anlamda reddedilemez bir teklifin gerekli olacağı yönündedir. İngiliz basını, 80 milyon avronun uygun bir teklif olabileceğine inanıyor.

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