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cm eterno como united
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Como-Manchester United, tersine dönmüş iki dünyanın bilançosu: Bir hayali inşa etmek için 340 milyon, yolunu kaybetmek için 2,6 milyar

Como
M. United
Şampiyonlar Ligi
Como - M. United
FEATURES

Dün akşam sahada karşı karşıya gelen Como ve Manchester United'ın ticari tercihlerine ilişkin yorum. Karşılaşma, Fabregas'ın öğrencilerinin farklı ve çekişmesiz galibiyetiyle sonuçlandı.

On üç yılda bir Avrupa Ligi şampiyonluğu, yaklaşık 2 milyar 200 milyon sterlin karşılığında. İlk katılımda bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu; beş transfer dönemi ve yaklaşık 340 milyon avroluk yatırımla.

Futbolun aritmetiğe her zaman zaafı olmuştur ama çarşamba akşamı göl kıyısında onunla alay etti. Evet, çünkü Sinigaglia'daki sağanak yağmur altında Como, Manchester United'a futbol dersi verdi.


  • Kendine özgü tarihî bir olay. Gerek sonucun büyüklüğü nedeniyle: 4-1, Nico Paz'dan iki gol, Douvikas ve Ramon'dan birer gol, Zirkzee'den de teselli golü; gerekse İngilizlerin bir İtalyan takımının sahasında en son ta 2007'de, "o" Milan'a karşı oynadıkları yarı final rövanşında yenilmiş olması nedeniyle. O gün Red Devils'ın başında hâlâ Sir Alex vardı. Ertesi yıl Moskova'daki bir başka sağanak altında son Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanacaktı.


    Bu anlatı bağlantısı da işimize yarıyor. Çünkü yağmurun ve göl kıyısından çok Manchester'ı andıran bir akşamın ötesinde, tersine dönen yalnızca hava koşulları değil, futboldaki dengeler.

  • Bu tersine dönüş, elbette, artık yalnızca futbola para penceresinden bakmayı sürdürenler için şaşırtıcı. Ama burada rakamları yeniden sıralamak gerçekten gerekli.

    Ta 2013 yazından bu yana, tam da Sir Alex Ferguson'ın sahneden çekildiği dönemden itibaren, United transfer piyasasına devlet bütçesi ölçeğinde para akıttı. Transfermarkt verilerine göre 2022-23 sezonuna kadar harcanan tutar 1,43 milyar sterlindi; son dört sezon da eklendiğinde rakam iki MİLYAR STERLİNİ aşıyor. Bu da yaklaşık 2,6 milyar avro.

    Şöyle açıklayalım: Manchester United'ın futbolcuların bonservislerine harcadığı tutar, İtalya'nın 2026'da sağlık için ayırdığı ek kaynaktan fazla; yine 2026'da Malta gibi küçük bir Avrupa devletinin yıllık toplam kamu harcamasının da yaklaşık dörtte birine eşit.

  • Önemli kupalar açısından bakıldığında, bu 13 yıllık dönemin getirisi bir Avrupa Ligi şampiyonluğu: 2017'de Stockholm'de José Mourinho yönetiminde kazanıldı. Premier League şampiyonluğundan ise eser yok. En iyi dereceler iki ikincilik ve geçen yıl Carrick ile alınan bir üçüncülük.

    Bugün bu verilere biraz yakından bakınca insan neredeyse gülümsüyor. Performanslar göz önüne alındığında rakamlar gerçekten acımasız (tutarların tamamı sterlin cinsinden): Pogba (94,5 milyon); Antony (85,5); Maguire (78,3); Sancho (76,5); Lukaku (76,2). Yalnızca bu isimlerle 400 milyon sınırı aşılıyor.

    Üstelik Old Trafford'da daha yakın dönemde muhtemelen daha da kötüsü yapıldı. Kısacası, futbolun yakın tarihinde Manchester United'dan daha fazla harcayıp daha az kazanan olmadı. Kulübün son yıllardaki yönetimi, bir işletme okulunda ele alınacak vaka incelemesini andırıyor.

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  • Ve "örnek olay" demişken, karşımızda Como var. Çünkü karşı tarafta, birkaç yıl öncesine kadar alt liglerde mücadele eden bir kulüp bulunuyor.

    Fabregas'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasından bu yana Como, 2024 yazında yaklaşık 50 milyon avro, Ocak 2025'te 49,2 milyon avro, sonraki yaz 104 milyon avro ve bu yaz yaklaşık 138 milyon avro yatırım yaptı. Dört transfer döneminde toplam yaklaşık 340 milyon avro harcadı; buna Ocak 2026'da fazla ses getirmeyen küçük takviyeler de ekleniyor.

    Como'yu tutumlu bir mahalle kooperatifi gibi göstermek saflık olur: 2024-25 dönemi bilançosu 105 milyon avro açıkla kapandı; üstelik Como'nun arkasında dünyanın en varlıklı hanedanlarından biri olan Hartono ailesi var. Kısacası Como hiçbir zaman yoksulmuş gibi davranmadı. Çok daha basit bir şeyi, futbolun bugünkü çılgın dünyasında paranın nasıl harcanması gerektiğini diğerlerinden önce kavradı.

  • Bütün fark burada. Como, belirli ve çağdaş bir futbol felsefesine uygun bir takım kurdu. Fabregas, başkalarının kararlarına bağımlı bir teknik direktör değil: Transferleri bizzat yönlendiren bir menajer. Tıpkı İngiltere'dekiler gibi. Üstelik bununla da sınırlı değil. Kulübün küçük hissedarlarından biri. Transfer edilen oyuncuların belirgin bir profili var; yaşları ve yaklaşımları, takımın oyunuyla ve teknik direktörün sahaya yansıtmak istediği oyun fikriyle örtüşüyor. Çok sık kullandığımız o kavramın karşılığı, basitçe, bu: proje.

    Jesus Rodriguez 19 yaşında, Baturina 22 yaşında. Bir de Diao ve Ramon gibi isimler var. Ardından Nico Paz, geliyor; bu hikâyenin tamamlanmış hâli. Real Madrid lehine geri satın alma maddesiyle yaklaşık 6 milyona transfer edilen Paz, etrafında bütün bir sistem geliştiği için bu yaz 60 milyona rağmen takımda tutuldu. Saha da bunu doğruladı.

    Dün ise tüm dünyanın gözü önünde, Manchester United forması giyen herhangi bir oyuncudan çok Arjantinlinin yıldızı parladı. "Gerçekten" iyi olan, bugün hâlâ "Manchester United'da oynayacak çapta" diye tanımlayacağımız oyuncu Como'da oynuyordu.

  • United ise bunun aksine isim biriktirdi.Moyes'ten Carrick'e kadar, her biri kendi futbol anlayışı ve transfer listesiyle yedi teknik direktör gelip geçti. Her liste de halefi geldiğinde sahipsiz kaldı.

    Ortaya, hesabı hâlâ açık bir kadro müzesi çıktı: Kulübün Mart 2026 sonunda eski transferlerden kalan 405 milyon tutarında gecikmiş taksit borcu vardı. Artık kimsenin sahada görmek istemediği oyuncuların bedeli azar azar ödeniyor.

    Kısacası, ekim ortasında göl kıyısında geçen nemli bir akşamın bize hatırlattığı şu: Para bir koşuldur. Bir proje değil. Projesi olan onu bir takıma dönüştürür; olmayan ise ödenecek taksitlere ve bilançodaki pişmanlıklara. 

    Maç sonunda durumu en net gören ise Como'nun herkesle rekabet edip edemeyeceğini bilmediğini kabul eden Fabregas'tı. Bu, bir rotası olan ve önündeki yolun uzunluğunu bilen birinin sözüydü. Öte yanda ise 13 yıldır nereye gittiğini bilmeden uzun bir yol kat eden biri var. İstemese de çok para harcadığının farkında. 

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