Bütün fark burada. Como, belirli ve çağdaş bir futbol felsefesine uygun bir takım kurdu. Fabregas, başkalarının kararlarına bağımlı bir teknik direktör değil: Transferleri bizzat yönlendiren bir menajer. Tıpkı İngiltere'dekiler gibi. Üstelik bununla da sınırlı değil. Kulübün küçük hissedarlarından biri. Transfer edilen oyuncuların belirgin bir profili var; yaşları ve yaklaşımları, takımın oyunuyla ve teknik direktörün sahaya yansıtmak istediği oyun fikriyle örtüşüyor. Çok sık kullandığımız o kavramın karşılığı, basitçe, bu: proje.
Jesus Rodriguez 19 yaşında, Baturina 22 yaşında. Bir de Diao ve Ramon gibi isimler var. Ardından Nico Paz, geliyor; bu hikâyenin tamamlanmış hâli. Real Madrid lehine geri satın alma maddesiyle yaklaşık 6 milyona transfer edilen Paz, etrafında bütün bir sistem geliştiği için bu yaz 60 milyona rağmen takımda tutuldu. Saha da bunu doğruladı.
Dün ise tüm dünyanın gözü önünde, Manchester United forması giyen herhangi bir oyuncudan çok Arjantinlinin yıldızı parladı. "Gerçekten" iyi olan, bugün hâlâ "Manchester United'da oynayacak çapta" diye tanımlayacağımız oyuncu Como'da oynuyordu.