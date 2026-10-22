On üç yılda bir Avrupa Ligi şampiyonluğu, yaklaşık 2 milyar 200 milyon sterlin karşılığında. İlk katılımda bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu; beş transfer dönemi ve yaklaşık 340 milyon avroluk yatırımla.

Futbolun aritmetiğe her zaman zaafı olmuştur ama çarşamba akşamı göl kıyısında onunla alay etti. Evet, çünkü Sinigaglia'daki sağanak yağmur altında Como, Manchester United'a futbol dersi verdi.



