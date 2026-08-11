Carlalberto Ludi, Como sportif direktörü, Radio 1 Rai'ye konuşarak Lario ekibinin yeni sezonu öncesi son durumu değerlendirdi: "Artık hedef kulübün ve takımın büyümesi: altyapısal gelişim, organizasyon kültürünün gelişimi, giderek daha sürdürülebilir bir transfer piyasası."
"Birkaç yıl önce Como'yu Şampiyonlar Ligi'nde öngörmek, vizyoner değilse delilik olurdu" diye açıkladı, ANSA'nın aktardığına göre. "Ama hedefler çok yüksekti. Sonrasında ise yedi yıl içinde Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak gerçekten hayal bile edilemeyecek bir şeydi. Ama şimdi bunun keyfini çıkarıyoruz."