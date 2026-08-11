"Scudetto mu? Bizim için, bu yılki Şampiyonlar Ligi gibi, neredeyse dile getirilemeyecek bir rüya olur ve bunu düşünmenin anlamı yok. Gelişmek için çalışıyoruz. Kendimizi tekrarlamanın kolay olmayacağını, hatta tam tersine zor olacağını biliyoruz. Ancak bunu denemek için hem iradeye hem de her şeyden önce yönetimsel dengeye sahibiz - diye ekliyor Ludi - Transferde her zaman aynı yaklaşımı benimsiyoruz. Cesc, onun metoduna ve oyun tarzına uygun oyuncular konusunda bize yol gösteriyor. UEFA listeleri de göz önünde bulundurulduğunda, İtalyan olmaları halinde bunun daha iyi olacağı normal - diye açıklıyor - Bizim için tam da yapmak istediğimiz şeyin sembolü olan bir yeteneği, yani Liberali'yi kadromuza kattık ve onun uzun bir serinin ilki olmasını umuyor ve düşünüyoruz".





"Moise Kean hakkında şunu söyleyeyim: Como, geçen sezon Alvaro Morata için önemli bir yatırım yaptı, korunması gereken bir yatırım; olağanüstü bir çocuk ve şampiyon".



