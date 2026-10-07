Önce Sky'a verdiği röportaj, ardından Premio Gentleman sahnesi. Como, Carlalberto Ludi'nin çalışmaları sayesinde hayal kurmaya devam ediyor; sportif direktör, Cesc Fabregas'ın fikirlerini transfer piyasasında somut adımlara dönüştürmeyi başardı. Bu sezon kulübün Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesini ve Serie A şampiyonluğu yarışında Inter'in potansiyel rakiplerinden biri olarak görülmesini sağlayan bir ikili oldular. Bunda Nico Paz, Kean ve daha fazlası gibi yıldızların da payı var; sportif direktör de onları çekinmeden övdü.
Como, Ludi: "Nico Paz, Messi’nin 10 numarasına layık. Kean, İtalyanların en üst düzey oyuncusu. Como-Roma’dan Inter’e rakip çıkar mı? Bunu siz söyleyin, Scudetto sezon içinde düşünülür"
Inter'e karşı mı, Scudetto için mi?
"Pazar günü (yani Como-Roma maçı) kazanan Inter'in en büyük rakibi mi olacak? Bunu hepiniz söylüyorsunuz, bu konu okuyucuların ilgisini çekebilir. Bana göre bu, iki çok iyi takım arasında büyük bir maç. Biri Como gibi sürpriz bir takım olabilir, diğeri ise Roma gibi her anlamda aday bir ekip; üstelik iki büyük teknik adamla. Aradan sonra bir belirsizlik var ama ben mücadele, seyir zevki ve eğlence bekliyorum. Biz şampiyonluk adayı mıyız? Hayır, bunu düşünmedik; geçen yıl da Şampiyonlar Ligi'ni düşünmüyorduk. Çalışmayı düşünüyoruz, hedefler sezon içinde, günbegün belirlenir. Çalışıyoruz ve nerede gelişip kendimizi iyileştirebileceğimizi anlamaya çalışıyoruz.
Nico Paz’a Messi’nin 10 numarası mı?
"Messi'nin 10 numarası Nico Paz'a mı? Öncelikle bunu ona diliyorum çünkü olağanüstü bir çocuk. Futbolcu tarafını bir kenara bırakalım; bunu herkes görüyor, herkes onu övüyor, biz de övüyoruz, üç yıldır ona sahip olduğumuz için şanslıyız. Ama o olağanüstü bir çocuk. Eğer 10 numara bu kadar önemli bir forma ise ve çok güçlü bir futbolcunun yanı sıra değerli bir adamın omuzlarına gitmesi gerekiyorsa, bence Nico bunun için gereken özelliklere sahip. Bundan sonrası için fazla taraflıyım ve bu konuda konuşabilecek kadar büyük bir sorumluluğum var, ama şuna tanıklık edebilirim ki Nico Paz her şeyden önce çok büyük bir oyuncu, ama her şeyden de önemlisi harika bir insan".
KEAN EN İYİ İTALYAN OYUNCU
"Cesc'in, neyse ki oyunculara da aşılamayı başardığı böyle bir oyun tarzı var; net bir kimliği var, bizi heyecanlandıran, duygulandıran bir kimlik ve bize göre Moise de buna mükemmel şekilde uyuyor. Elimizdekinden farklı bir oyuncu, belirleyici bir oyuncu, İtalyan bir top oyuncu, dolayısıyla biliyoruz, sadece umut etmiyoruz, biliyoruz ki Como'nun başarısında büyük pay sahibi olacak".
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