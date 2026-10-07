"Messi'nin 10 numarası Nico Paz'a mı? Öncelikle bunu ona diliyorum çünkü olağanüstü bir çocuk. Futbolcu tarafını bir kenara bırakalım; bunu herkes görüyor, herkes onu övüyor, biz de övüyoruz, üç yıldır ona sahip olduğumuz için şanslıyız. Ama o olağanüstü bir çocuk. Eğer 10 numara bu kadar önemli bir forma ise ve çok güçlü bir futbolcunun yanı sıra değerli bir adamın omuzlarına gitmesi gerekiyorsa, bence Nico bunun için gereken özelliklere sahip. Bundan sonrası için fazla taraflıyım ve bu konuda konuşabilecek kadar büyük bir sorumluluğum var, ama şuna tanıklık edebilirim ki Nico Paz her şeyden önce çok büyük bir oyuncu, ama her şeyden de önemlisi harika bir insan".