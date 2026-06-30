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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Como, Liberali’ye yakın, ancak Milan pes etmiyor

Como
Transfers
AC Milan
M. Liberali
Catanzaro

Maaş konusunda bir anlaşmaya varıldı

Como, Catanzaro’dan Mattia Liberali’yi 6 milyon avroya transfer etmek üzere bir anlaşmaya yaklaşıyor; bu rakam, sözleşmedeki serbest kalma maddesini devreye sokuyor. Bu bilgiyi Fabrizio Romano açıkladı. Milan, bir yıl önce Catanzaro ile 2007 doğumlu oyuncunun olası satışından %50 pay alacağı konusunda anlaşmış olduğuiçin 3 milyon avro alacak.


Romano’ya göre, maaş konusunda bir anlaşmaya varıldı; son ayrıntılar ise bu hafta içinde netleştirilecek. Como, uzun süre beklemek istemiyor ve açık artırmaya gitmek de istemiyor.


  • Son saatlerde Milan da bu oyuncuyu tekrar kadrosuna katarak Milano’ya geri getirmek için çaba gösteriyor. Rossoneri kulübü için, Catanzaro’ya 6 milyonluk serbest kalma bedelinin 3 milyonunu ödemesi yeterli olacak. Bu ofansif orta saha oyuncusu (2025-26 sezonunda Catanzaro formasıyla 30 maça çıkıp 4 gol attı) için son günlerde, Alberto Aquilani’nin (Liberali’yi Calabria’da çalıştırmış olan ve Neroverdi’nin yeni teknik direktörü) yönetimindeki Sassuolo ile Juventus dailgi göstermişti.


    Romano’nun aktardığı son söylentilere göre, Liberali Como’yu tercih etti.


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