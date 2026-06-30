Como, Catanzaro’dan Mattia Liberali’yi 6 milyon avroya transfer etmek üzere bir anlaşmaya yaklaşıyor; bu rakam, sözleşmedeki serbest kalma maddesini devreye sokuyor. Bu bilgiyi Fabrizio Romano açıkladı. Milan, bir yıl önce Catanzaro ile 2007 doğumlu oyuncunun olası satışından %50 pay alacağı konusunda anlaşmış olduğuiçin 3 milyon avro alacak.





Romano’ya göre, maaş konusunda bir anlaşmaya varıldı; son ayrıntılar ise bu hafta içinde netleştirilecek. Como, uzun süre beklemek istemiyor ve açık artırmaya gitmek de istemiyor.



