2008 doğumlu, yetenekli bir ofansif orta saha oyuncusu (genellikle 10 numara olarak görev yapan) olan Mattia Liberali, Catanzaro’da forma şansı bulup öne çıkmış, yaratıcılığı ve oyun stiliyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Liberali, Como’da yeni macerasına başlamaya hazırdır. Como kulübü, eski Milan oyuncusunu önemli bir projeyle ikna etti ve Sassuolo ve Juventus gibi birçok Serie A kulübünün rekabetini geride bıraktı.
Calciomercato/Getty Images
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Como, Liberali Cuma günü sağlık muayenelerine girecek: Milan’ın daha yüksek bir transfer teklifi reddedildi
CUMA GÜNÜ SAĞLIK MUAYENELERİ
19 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'ya karşı yaşanan hayal kırıklığını geride bırakan Mattia Liberali, Catanzaro'ya ait 6 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödeyen Como'nun formasını giymeye hazır. Edinilen bilgilere göre, imza öncesinde yapılması gereken sağlık muayeneleri için belirlenen gün Cuma.
MILAN'IN TEKLİFİNDEN DAHA YÜKSEK BİR TEKLİFE HAYIR
Liberali, Fabregas ve proje nedeniyle Como’yu seçti: 5 yıllık ve maaşı artan bir sözleşme kapsamında ilk sezonunda 750 bin artı prim kazanacak. Oysa Milan, 1,2 milyon avro net maaş teklif ederek onu tekrar takıma geri getirmeye çalışmıştı: Oyuncu ve ekibi buteklifi dinleyip teşekkür ettikten sonra Como’yu tercih ettiler.
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