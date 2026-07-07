Como, Liberali Cuma günü sağlık muayenelerine girecek: Milan’ın daha yüksek bir transfer teklifi reddedildi

2008 doğumlu, yetenekli bir ofansif orta saha oyuncusu (genellikle 10 numara olarak görev yapan) olan Mattia Liberali, Catanzaro’da forma şansı bulup öne çıkmış, yaratıcılığı ve oyun stiliyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Liberali, Como’da yeni macerasına başlamaya hazırdır. Como kulübü, eski Milan oyuncusunu önemli bir projeyle ikna etti ve Sassuolo ve Juventus gibi birçok Serie A kulübünün rekabetini geride bıraktı.