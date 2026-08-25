24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
cm grafica kean como 2025 26Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Como, Kean için Fiorentina’ya teklifini yükseltti ve bir son tarih belirledi: 40 milyon, yanıt için 48 saat bekleyecek

Como
Fiorentina
Transfers
M. Kean

Como’nun, İtalya Milli Takımı’nın santrforu için Fiorentina’ya yeni teklifi

Como, Moise Kean için ciddi. Lombardia ekibi, İtalya Milli Takımı forveti için Fiorentina’ya yeni bir teklif sundu ve ilk teklifine kıyasla çıtayı daha da yükseltti. Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre, toplam paket 40 milyon euroya yaklaşıyor ve sabit bir bedel, bonuslar ile oyuncunun gelecekteki satışından alınacak bir paydan oluşan bir yapı öngörüyor.

  • Ancak bu teklif, Fiorentina’dan henüz onay almaya yetmedi. Fiorentina, Kean’ın ayrılığına izin verme ihtimalini dikkatle değerlendiriyor ve nihai onayı vermeden önce onun seviyesinde bir yedek bulmak istiyor. Şu an itibarıyla bu arayışın hiç de kolay olmadığı görülüyor.


    Bu sırada Como beklemede kalmayı sürdürüyor. Kulüp adımını attı ve şimdi Floransa’dan gelecek yanıtı bekliyor: Como yönetiminin beklentisi, Fiorentina’dan önümüzdeki 48 saat içinde kesin bir yanıt almak.


    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Serie A
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
Como crest
Como
COM