Como, Moise Kean için ciddi. Lombardia ekibi, İtalya Milli Takımı forveti için Fiorentina’ya yeni bir teklif sundu ve ilk teklifine kıyasla çıtayı daha da yükseltti. Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre, toplam paket 40 milyon euroya yaklaşıyor ve sabit bir bedel, bonuslar ile oyuncunun gelecekteki satışından alınacak bir paydan oluşan bir yapı öngörüyor.
Calciomercato
Çeviri:
Como, Kean için Fiorentina’ya teklifini yükseltti ve bir son tarih belirledi: 40 milyon, yanıt için 48 saat bekleyecek
Ancak bu teklif, Fiorentina’dan henüz onay almaya yetmedi. Fiorentina, Kean’ın ayrılığına izin verme ihtimalini dikkatle değerlendiriyor ve nihai onayı vermeden önce onun seviyesinde bir yedek bulmak istiyor. Şu an itibarıyla bu arayışın hiç de kolay olmadığı görülüyor.
Bu sırada Como beklemede kalmayı sürdürüyor. Kulüp adımını attı ve şimdi Floransa’dan gelecek yanıtı bekliyor: Como yönetiminin beklentisi, Fiorentina’dan önümüzdeki 48 saat içinde kesin bir yanıt almak.
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