Ancak bu teklif, Fiorentina’dan henüz onay almaya yetmedi. Fiorentina, Kean’ın ayrılığına izin verme ihtimalini dikkatle değerlendiriyor ve nihai onayı vermeden önce onun seviyesinde bir yedek bulmak istiyor. Şu an itibarıyla bu arayışın hiç de kolay olmadığı görülüyor.





Bu sırada Como beklemede kalmayı sürdürüyor. Kulüp adımını attı ve şimdi Floransa’dan gelecek yanıtı bekliyor: Como yönetiminin beklentisi, Fiorentina’dan önümüzdeki 48 saat içinde kesin bir yanıt almak.



