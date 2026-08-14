Como, bugün itibarıyla Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir transfer dönemi geçirdi. Üst düzey isimler de dahil olmak üzere çok sayıda takviye yapıldı, savunma baştan aşağı yenilendi, Nico Paz takımda tutuldu... buna rağmen kadronun daha da genişletilebileceğini umanlar hâlâ var; hem de sıradan bir hamleyle değil, neredeyse oyunun kaderini değiştirebilecek bir takviyeyle.





Ve hayır, bu talep sıradan birinden gelmiyor; doğrudan teknik direktör Cesc Fabregas'tan geliyor. Fabregas, Como'yu İtalya'da ve Avrupa'da rekabetçi tutmak için hücum hattına çok üst düzey, neredeyse tartışmasız ilk 11 oyuncusu olacak bir takviye istiyor. Sky Sport'un aktardığına göre bu isim Liam Delap olabilir.



