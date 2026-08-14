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Liam Delap ChelseaGetty
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Como, Kean’da kilit açılamıyor: Chelsea’den Delap için temaslar

Como
Fiorentina
Chelsea
M. Kean
L. Delap

Como hücumu için yeni bir isim. Fabregas hâlâ üst düzey bir transfer arıyor.

Como, bugün itibarıyla Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir transfer dönemi geçirdi. Üst düzey isimler de dahil olmak üzere çok sayıda takviye yapıldı, savunma baştan aşağı yenilendi, Nico Paz takımda tutuldu... buna rağmen kadronun daha da genişletilebileceğini umanlar hâlâ var; hem de sıradan bir hamleyle değil, neredeyse oyunun kaderini değiştirebilecek bir takviyeyle.


Ve hayır, bu talep sıradan birinden gelmiyor; doğrudan teknik direktör Cesc Fabregas'tan geliyor. Fabregas, Como'yu İtalya'da ve Avrupa'da rekabetçi tutmak için hücum hattına çok üst düzey, neredeyse tartışmasız ilk 11 oyuncusu olacak bir takviye istiyor. Sky Sport'un aktardığına göre bu isim Liam Delap olabilir.


  • Kean için zorluklar

    Como, bir süredir Fiorentina ve İtalya Milli Takımı'nın forveti Moise Kean'i hedefe koymaya çalışıyordu. İtalyan oyuncu için (ki artık yıllardır süren, Serie A ve Şampiyonlar Ligi listeleri için İtalya'da altyapı eğitimi almış oyuncular meselesinde de faydalı olurdu) iki teklif sunuldu; sonuncusu 35 milyon artı bonusdu, ancak Fiorentina sportif direktörü Fabio Paratici tarafından reddedildi.

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  • Delap için girişim

    Bunun üzerine Comoluların sportif direktörü Ludi de etrafına bakınmaya başladı ve bu saatlerde, Fabregas'ın ekibine Trevoh Chalobah'ı getiren ve daha önce sonuçlanan operasyonla Chelsea ile zaten açılmış ve verimli hale getirilmiş diplomatik kanaldan yararlanmaya çalıştı.

    Blues'un elden çıkarmak istediği isimler arasında, Ipswich'ten yaklaşık 40 milyon euroya transfer edilmesinden yalnızca bir yıl sonra 2003 doğumlu İngiliz forvet Liam Delap da var. Sky Sport'a göre anlaşma şu an için, maaşın bir kısmının Blues tarafından karşılanacağı kiralık formülü üzerinden şekilleniyor. İlk temaslar olumlu geçti, Kean'a alternatif netleşmeye başlıyor.

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