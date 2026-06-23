Como, Kaiki ile anlaşmaya vardı; oyuncunun İtalya’ya gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Vojvoda, van der Brempt ve Kempf takımdan ayrılabilir; savunma için hedeflenen tüm isimler

Como, 29 Haziran Pazartesi günü yapılması beklenen transfer görüşmelerinin resmi açılışını beklerken, transfer piyasasında en aktif kulüplerden biri olduğunu gösteriyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmasından elde ettiği gelirlerle de güçlenen Lario kulübü, Cesc Fabregas’a gelecek sezon da rekabetçi olabilecek donanımlı bir kadro sunmak için ilk hamlelerini yapmaya başladı. Perşembe günü, Real Madrid’i Nico Paz’ı en az bir yıl daha takımda tutmaya ikna etmek için belki de belirleyici bir gün olacak, ancak sportif direktör Ludi’nin elinde açık olan pek çok başka dosya da bulunuyor.





PERŞEMBE GÜNÜ NICO PAZ’IN GELECEĞİ BELİRLENECEK: SON GELİŞMELER



