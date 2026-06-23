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Cesc Fabregas ComoGetty Images

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Como, Kaiki ile anlaşmaya vardı; oyuncunun İtalya’ya gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Vojvoda, van der Brempt ve Kempf takımdan ayrılabilir; savunma için hedeflenen tüm isimler

Como
Transfers
C. Fabregas
Kaiki
Y. Couto
L. Pirola

Sportif direktör Ludi, hem lig hem de Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlara hazırlıklı bir kadro oluşturmaya çalışıyor

Como, 29 Haziran Pazartesi günü yapılması beklenen transfer görüşmelerinin resmi açılışını beklerken, transfer piyasasında en aktif kulüplerden biri olduğunu gösteriyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmasından elde ettiği gelirlerle de güçlenen Lario kulübü, Cesc Fabregas’a gelecek sezon da rekabetçi olabilecek donanımlı bir kadro sunmak için ilk hamlelerini yapmaya başladı. Perşembe günü, Real Madrid’i Nico Paz’ı en az bir yıl daha takımda tutmaya ikna etmek için belki de belirleyici bir gün olacak, ancak sportif direktör Ludi’nin elinde açık olan pek çok başka dosya da bulunuyor.


PERŞEMBE GÜNÜ NICO PAZ’IN GELECEĞİ BELİRLENECEK: SON GELİŞMELER


  • DIŞ MEKANLARDAKİ HAREKETLER

    Sky Sport’un haberine göre, Como’nun kesinleştirdiği ilk transfer, Cruzeiro’dan 2003 doğumlu sol kanat oyuncusu Kaiki’nin satın alınmasıdır. Kaiki’nin yarın İtalya’ya gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve önümüzdeki sezonlar boyunca Lombardiya ekibine bağlayacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Anlaşma, 12 milyon avro artı 2 milyon avro bonus üzerinden sonuçlandırıldı. Brezilyalı oyuncu, Alex Valle ile forma rekabeti yaşayacak ve sözleşmesi sona eren Alberto Moreno’nun yerini alacak. Kanat hattına verilen önem, Borussia Dortmund ile Yan Couto için halen devam eden görüşmelerle de teyit ediliyor. Couto ise Fabregas’ın planlarında artık merkez savunmada yer almayan Vojvoda veya van der Brempt’ten birinin yerini alacak.

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  • SANTRALLERİN GELİŞ GİDİŞİ

    Defans oyuncularına gelince, Como’nun stoper pozisyonu için gündemde tuttuğu çok sayıda seçeneğe dikkat etmek gerekiyor. Diego Carlos, 30 Haziran’da kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe’ye geri dönecek; öte yandan son saatlerde, Borussia Dortmund’un ilgilendiği Kempf’in Almanya’ya geri dönebileceğine dair oldukça ısrarcı söylentiler yayıldı. Bu durumda, kadro listesi gereklilikleri nedeniyle İtalyan bir stoper transfer etme fikrinin yanı sıra – Olympiakos’tan Pirola ilgilenilen isimlerden biri – Sassuolo’dan Tarik Muharemovic (Juventus, bu oyuncunun yeniden satışından %50 pay sahibi) ve Barcelona altyapısından çıkan, 2007 doğumlu çok ilgi çekici bir isim olan Andrés Cuenca seçenekleri de gündemde kalmaya devam ediyor.