Como, Jesus Rodriguez Pisa maçında sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde sahadan çıktı: Durumu

Jesus Rodriguez, Pisa maçında sakatlandı.

Como için Pisa maçında kötü haberler. Como takımı, ilk yarıda Jesus Rodriguez'i sakatlık nedeniyle kaybetti. Rodriguez, birkaç dakikadır sağ dizinde bir sorun yaşıyordu ve bu durum onu oyundan çıkmak zorunda bıraktı. 2005 doğumlu oyuncu gözyaşları içinde sahadan ayrıldı ve hemen soyunma odasına yöneldi.

    Sorunun gerçek boyutunu anlamak için daha ayrıntılı incelemeler yapılması gereken Jesus Rodriguez'in yerine Baturina oyuna girdi. Maçın başlamasına birkaç dakika kala Fabregas, Hırvat oyuncunun kadroya alınmamasını şöyle açıklamıştı: "Kanatlarda fiziksel olarak daha zor durumda olan 3-4 oyuncu var; bunlardan biri Baturina, diğerleri ise Valle ve Ramon." Ancak sadece Ramon yedek kulübesine bile girmedi.

