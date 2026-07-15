Como-Inter, Chalobah için; Suwarso: "Marotta'ya bir teklifte bulundum, işte bana verdiği cevap"

Trevoh Chalobah, uzun süredir hem Inter’in hem de Como’nun savunmalarını güçlendirmek için en önemli adaydı. İngiliz savunma oyuncusu, transfer bedeli konusunda yüksek rakamlar talep etmeye devam eden Chelsea ile sözleşmeli. Bugün hem Nerazzurri hem de Como, transferi askıya aldı; ancak Cesc Fabregas liderliğindeki Como yönetimi ilk teklifini sunduğunda, Inter yönetimi henüz oyuncunun menajerleriyle görüşme aşamasındayken taraflar arasında gergin bir an yaşandı.





İki kulüp arasındaki çıkmazı çözene Como Başkanı Mirwan Suwarso oldu. Suwarso, bugün “Business of Sport” programında Marotta ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve orta yol bulmaya çalıştıklarını açıkladı.



