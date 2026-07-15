Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Grafica Chalobah Como InterCalciomercato
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Como-Inter, Chalobah için; Suwarso: "Marotta'ya bir teklifte bulundum, işte bana verdiği cevap"

Como
Inter
Chelsea
T. Chalobah

Chelsea'nin savunma oyuncusu iki kulüp arasında bir çekişme konusu olsa da, Como başkanı bu meseleyi dostane bir şekilde çözmek için Inter başkanına bir teklifte bulundu.

Trevoh Chalobah, uzun süredir hem Inter’in hem de Como’nun savunmalarını güçlendirmek için en önemli adaydı. İngiliz savunma oyuncusu, transfer bedeli konusunda yüksek rakamlar talep etmeye devam eden Chelsea ile sözleşmeli. Bugün hem Nerazzurri hem de Como, transferi askıya aldı; ancak Cesc Fabregas liderliğindeki Como yönetimi ilk teklifini sunduğunda, Inter yönetimi henüz oyuncunun menajerleriyle görüşme aşamasındayken taraflar arasında gergin bir an yaşandı.


İki kulüp arasındaki çıkmazı çözene Como Başkanı Mirwan Suwarso oldu. Suwarso, bugün “Business of Sport” programında Marotta ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve orta yol bulmaya çalıştıklarını açıkladı.


  • MEDYA İÇİN BİZ DE YARIŞIYORDUK

    Suwarso, Chalobah ve Inter hakkında hiçbir zaman açıkça konuşmuyor, ancak tartışmanın odağında o var: "Bir İngiliz oyuncu için başka bir İtalyan takımıyla rekabet halinde olduğumuzu belirten haberler medyada yer aldı."

    • Reklam

  • MAROTTA’YA YAPILAN TEKLİF

    "Orada şöyle dedim: 'Biliyor musun? Neden diğer takımın başkanını arayıp şunu sormayayım: "Onu istiyor musunuz?" Eğer istiyorsanız alın, biz çekiliyoruz, teşekkürler.' Ama eğer onu alırsan, bana da seninkilerden birini ver."

  • CEVAP

    "O da şöyle dedi: 'Aradığın için teşekkürler. Bunu takdir ediyorum, gün sonuna kadar sana haber vereceğiz. Eğer bu iş olmazsa, işte takip ettiğimiz diğer hedefler bunlar. Bunları seninle paylaşmaktan memnuniyet duyarız.' Dolayısıyla bana göre bu tür bir ilişki her iki kulüp için de faydalıdır, hepimizin gelişmesine yardımcı olur."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • HEDEFLERDE DEĞİŞİKLİK

    Bugün ne Inter ne de Como, İngiliz milli oyuncuyu Chelsea’den transfer etmek niyetinde görünmüyor ve her iki kulüp de bu kez birbirleriyle rekabet etmeden başka hedeflere yöneldi. Inter, Stones’u bedelsiz transfer etmek için çalışıyor; Como ise Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez’e yoğunlaşıyor.