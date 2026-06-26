Diğer talipler için işler yolunda gitmedi: Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre,Como hızını artırdı ve Nico Paz’ı Real Madrid’den 60 milyon avroya geri satın almak üzere bir anlaşmaya vardı; ancak Merengues, Arjantinli futbolcu için yeni bir geri satın alma hakkı elde etti.