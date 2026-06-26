Diğer talipler için işler yolunda gitmedi: Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre,Como hızını artırdı ve Nico Paz’ı Real Madrid’den 60 milyon avroya geri satın almak üzere bir anlaşmaya vardı; ancak Merengues, Arjantinli futbolcu için yeni bir geri satın alma hakkı elde etti.
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Como ile Real Madrid arasında anlaşma: Nico Paz transfer edildi, ancak onunla birlikte geri alım maddesi de geçerliliğini koruyor
REAL'İN HAMLESİ
Real Madrid, geçtiğimiz günlerde Nico Paz’ın sözleşmesindeki geri alım opsiyonunu devreye sokmuş ve Como’ya, oyuncuyu 60 milyon karşılığında geri almak üzere ay sonuna kadar ön alım hakkı tanırken, ilgilenen diğer kulüpler için ise değerini 70 olarak belirlemişti.
COMO İLE ANLAŞMA
Bu kulüpler arasında Inter de vardı, ancak Nerazzurri harekete geçecek zamanı bulamayacak: Como 60 milyon ödeyecek, Real Madrid ise geri alım bedelini 80 milyon avroya çıkarıyor. Nico Paz, göl kıyısında Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak.
OYUNCUNUN İRADESİ BELİRLEYİCİDİR
Çeşitli kaynakların aktardığına göre, Como'nun bu hamlesi, 10 numaralı oyuncunun kesin ve net bir isteğinden kaynaklanıyor. Oyuncu, Arjantin milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'na katıldığı Kuzey Amerika'dan, Cesc Fabregas'ın kadrosunda kalmak istediğini dile getirdi.