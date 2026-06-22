2026/2027 Şampiyonlar Ligi’nin bir sonraki Lig Aşaması’na tarihi bir şekilde yükselerek büyük hayaller kuran Como, transfer piyasasında iki çok önemli hamle yapmak üzere; ancak bu hamleler, Cesc Fabregas’ın yönetimindeki kadroda Nico Paz’ın çok arzu edilen kalışının yanı sıra gerçekleşebilir. Sky Sport’un haberine göre, Arjantinli oyun kurucunun kalışının kesinleşmesi için Real Madrid ile bir görüşme planlanıyor.
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Como: İki transfer haberi yolda; Perşembe günü Nico Paz için Real Madrid ile görüşme yapılacak
PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANTI
Como, Real Madrid’i bu Arjantinli yeteneği bir sezon daha göl kıyısında tutmaya ikna etmek istiyor, ancak aynı zamanda transfer bedeli ve gelecekteki geri alım opsiyonu ile ilgili rakamları da yeniden görüşmek istiyor. Öte yandan, Merengues elinde bir altın madeni olduğunu biliyor ve onu bu şekilde değerlendiriyor. Perşembe günü, kulübün Endonezyalı sahipleri ile Madridli kulübün üst yönetimi arasında bir toplantı yapılacak ve Nico Paz konusunda izlenecek strateji belirlenmeye çalışılacak.
ÇİFT VURUŞ
Bunun yerine, kulübün geleceği için iki önemli transferin tamamlanmasına az kaldı. Cruzeiro ile, 23 yaşındaki Brezilyalı sol bek Kaiki Bruno’nun 15 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda uygun bir anlaşmaya varıldı. Getafe’den ise 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Luis Milla gelecek; Milla, geçen sezon Bordalas’ın yönetiminde 10 asist ve bir gol kaydetmişti ve Como, onun için 6 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödeyecek. Son olarak, Yan Couto için Borussia Dortmund ile görüşmeler devam ediyor, ancak bu transferin gerçekleşmesi çok daha fazla zaman alacak.