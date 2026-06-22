Como: İki transfer haberi yolda; Perşembe günü Nico Paz için Real Madrid ile görüşme yapılacak

Bunun yerine, kulübün geleceği için iki önemli transferin tamamlanmasına az kaldı. Cruzeiro ile, 23 yaşındaki Brezilyalı sol bek Kaiki Bruno’nun 15 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda uygun bir anlaşmaya varıldı. Getafe’den ise 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Luis Milla gelecek; Milla, geçen sezon Bordalas’ın yönetiminde 10 asist ve bir gol kaydetmişti ve Como, onun için 6 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödeyecek. Son olarak, Yan Couto için Borussia Dortmund ile görüşmeler devam ediyor, ancak bu transferin gerçekleşmesi çok daha fazla zaman alacak.