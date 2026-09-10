Tam dört yıl önce, 10 Eylül 2022'de Como, Serie B'nin alt sıralarında sürünüyordu ve sahasında Sudtirol'a 2-0 yenilerek moral bozucu bir mağlubiyet almıştı. Takvimler 10 Eylül 2026'yı gösterdiğinde ise dönüşüm adeta mucizevi bir boyuta ulaştı. Lariani, yalnızca ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmakla kalmadı; onlarca yıl hatırlanacak bir performansla RB Leipzig gibi bir güç merkezini rahat geçti.

Fabregas, hafta boyunca karşılaşmanın büyüklüğünü küçümseyen açıklamalar yaptı ve maç öncesinde muhabirlere, "Leipzig'e karşı da diğerleri gibi bir maç olacak" dedi. Bu psikolojik ustalık hamlesi belli ki oyunculara da yansıdı; zira bu turnuvanın gediklilerinden olan Alman ekibi karşısında hiçbir çekingenlik belirtisi göstermediler. Leipzig atmosfer ve ev sahibinin yoğunluğu karşısında sarsılmış görünürken, Como Avrupa'nın elitleri arasında yer almayı hak ettiğini düşündüren bir netlik ve amaçla oynadı.