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Como için rüya gibi ilk maç: Cesc Fabregas'ın ekibi, Şampiyonlar Ligi sahnesine çıktığını ilan etmek için RB Leipzig'i ezdi
Serie B'den Avrupa yıldızlığına meteoritik yükseliş
Tam dört yıl önce, 10 Eylül 2022'de Como, Serie B'nin alt sıralarında sürünüyordu ve sahasında Sudtirol'a 2-0 yenilerek moral bozucu bir mağlubiyet almıştı. Takvimler 10 Eylül 2026'yı gösterdiğinde ise dönüşüm adeta mucizevi bir boyuta ulaştı. Lariani, yalnızca ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmakla kalmadı; onlarca yıl hatırlanacak bir performansla RB Leipzig gibi bir güç merkezini rahat geçti.
Fabregas, hafta boyunca karşılaşmanın büyüklüğünü küçümseyen açıklamalar yaptı ve maç öncesinde muhabirlere, "Leipzig'e karşı da diğerleri gibi bir maç olacak" dedi. Bu psikolojik ustalık hamlesi belli ki oyunculara da yansıdı; zira bu turnuvanın gediklilerinden olan Alman ekibi karşısında hiçbir çekingenlik belirtisi göstermediler. Leipzig atmosfer ve ev sahibinin yoğunluğu karşısında sarsılmış görünürken, Como Avrupa'nın elitleri arasında yer almayı hak ettiğini düşündüren bir netlik ve amaçla oynadı.
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Baturina ve Diao, üstün performansla göz kamaştırdı
Maç öncesi konuşmaların büyük bölümü Nico Paz'ın yaratıcı dehasına odaklansa da, bu tarihi gecede sahne ışıklarını çalan isimler başkaları oldu. Paz, fiziksel olarak henüz yüzde 100 durumda olmasa da iki kritik asist yaparak yine kalitesini gösterdi, ancak gece Martin Baturina'nındı. Hırvat oyun kurucu, Tasos Douvikas'ın akıl dolu geri pasını iyi takip edip soğukkanlı bir vuruşla tamamlayarak Como'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü adeta saf bir sihir anıyla attı.
Baturina'ya destek veren isim ise Como kariyeri inişli çıkışlı geçen Assane Diao oldu. Geçen yıl sakatlıkların gölgelediği zorlu bir dönemin öncesinde harika bir ilk sezon geçiren Diao, perşembe günü yeniden en yıkıcı formuna dönmüş görünüyordu. Kanatta neredeyse durdurulamazdı; sürekli Leipzig savunmasının üzerine giderek onları geri çekilmek zorunda bıraktı ve 54. dakikada Paz'ın hazırladığı pozisyonda Como'nun üçüncü golünü sert bir vuruşla atarak performansını taçlandırdı. Buna, Tasos Douvikas'ın bitmek bilmeyen çalışma temposu ve klinik bitiriciliği de eklenince, modern bir 9 numara olarak hem ceza sahası içgüdülerini hem de oyunu birbirine bağlama becerisini sergileyen oyuncuyla birlikte, Como'nun hücum hattı turnuvanın en etkili hücum güçlerinden biri gibi göründü. Oyuna sonradan giren Máximo Perrone ise uzatma dakikalarında Nico Paz'ın ara pasını gole çevirerek skora son şeklini verdi: 4-1.
Taktik ustalık ve Fabregas planı
Como’nun oyundaki akıcılığı, teknik ekibin emeğinin bir göstergesiydi; sanki her hareket çizgi kenarından Fabregas tarafından önceden kurgulanmış gibiydi. Bu, geri çekilip beraberliği savunmaya çalışan bir takım değildi; bu, rakibini boğmak isteyen bir ekipti. Taktik düzen, bir tetikleyici devreye girdiği anda Como’nun orta bloktan sert bir prese geçmesi sayesinde Leipzig’in topla asla ritim bulamamasını sağladı.
Gözlemcileri en çok etkileyen de işte bu "büyük kulüp" zihniyeti oldu. Leipzig ikinci yarıda geri dönüş için hamle yapmaya çalıştığında bile Como paniğe kapılmadı. Bunun yerine kendi prensiplerine daha sıkı sarıldı ve teknik üstünlüğünü kullanarak baskıyı kırdı. Takımın topu kullanma biçimi, kısa ve keskin pas alışverişleriyle rakibi yatayda hareket ettirdikten sonra dikine öldürücü bir pas çıkarması, Fabregas döneminin alametifarikası hâline geldi.
Kıtada İtalyan futbolu için yeni bir meşale
İtalyan futbolseverler için Como’nun performansı adeta temiz bir nefes oldu ve bu da kaçınılmaz olarak Gian Piero Gasperini’nin Atalanta’daki zirve yıllarıyla karşılaştırılmasına yol açtı. Bir Serie A temsilcisinin Avrupa’daki bir maça bu denli dizginlenemeyen bir agresiflik ve hücum niyetiyle yaklaştığını görmeyeli uzun zaman olmuştu. Bu Como takımı, Calcio için yeni bir dönemi temsil ediyor; cesaret, teknik yeterlilik ve statükodan gözünün korkmamasıyla tanımlanan bir dönem. İtalyan futbolunun gelişimi için adeta canlı bir reklam niteliğindeler ve akıllı transfer politikasıyla, net bir oyun kimliği sayesinde daha küçük kulüplerin en üst seviyede nasıl rekabet edebileceğine dair bir model sunuyorlar.
Lig aşaması henüz yeni başlamış olsa da, Avrupa’nın geri kalanı Stadio Sinigaglia’dan çıkan sonuçlara kesinlikle dikkat kesilecektir. Kulüp, ilgi çekici bir projeden herhangi bir rakip için korkutucu bir gerçeğe dönüştü. Parma ve Roma’ya karşı oynanacak yaklaşan iç saha maçlarına hazırlanırken, Fabregas takımının ayaklarını yere sağlam basmasını istemekte kararlı olacaktır ancak taraftarların büyük hayaller kurması da mazur görülebilir.
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