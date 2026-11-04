91' GOL - Bu akşam attığı golün yanı sıra ikinci asistini de yapan Liberali'den savunma arkasına pas. Ofsayt çizgisinde hareketlenen Papaccioli, Risser'le karşı karşıya kalıp topu ağlara gönderiyor. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılıyor.

69' GOL - Liberali ile verkaç yapan Baturina, Risser'le karşı karşıya kalıyor ve son kontrolü kusurlu olsa da kaleciyi geçerek skoru 8-1'e getiriyor.

65' GOL - Lens biraz olsun toparlanmaya çalışıyor ve kornerin devamında teselli golünü buluyor. Arka direkte ceza sahası sınırında bekleyen Aguilar, havadan gelen topa hazırlanıp gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeye göndererek Butez'i mağlup ediyor.

62' GOL - Jacobo Ramon'un uzun pası, kanatta bomboş olan Liberali'yi buluyor. İtalyan oyuncu kontra atağa çıkıyor ve ceza sahasına girdiğinde ön direğe, kalecinin zamanlamasını bozarak yaptığı vuruşla hatalı Risser'i mağlup ediyor.

58' GOL - Como'dan bir hızlı atak ve bir gol daha. Nico Paz'ın nokta atışı pasıyla buluşan Douvikas'ın kıvrılarak yaptığı koşunun ardından, kalesinden çıkan Risser ön direkte mağlup oluyor.

53' GOL - Kornerin devamında solda topla buluşan Milla'nın ceza sahasının ortasına yaptığı ortayı Kempf, harika bir kafa vuruşuyla gole çeviriyor ve takımının beşinci golünü atıyor.

46' GOL - Oyun başlar başlamaz Como bir gol daha buluyor. Nico Paz bu kez sağdan içeri kat eden Da Cunha'nın önündeki boşluğu görüyor. Da Cunha, sol ayağıyla tek vuruşta topu uzak direğe göndererek skoru 4-0 yapıyor.

40' JESUS DE MIGUEL'İ ANMA GOL SEVİNCİ - Tenerife'de doğan Arjantinli oyuncu, gol sevincini ölçülü yaşıyor. Tenerife'de, Andorra futbolcusu Jesus de Miguel'in Tenerife'ye karşı oynanan maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesiyle bu günlerde üzücü bir olay yaşandı. Nico Paz da yedek kulübesine koşup talihsiz futbolcunun fotoğrafının basılı olduğu bir formayı alarak kameralara göstermeyi seçiyor.

40' GOL - Como'dan yine şov! Como'nun ölümcül kontra atağında Da Cunha, Douvikas'a savunma arkasına pas atıyor. Douvikas topu Nico Paz'a açıyor; Risser'in hafifçe pozisyonunu kaybettiğini gören Paz, güçlü ve isabetli bir şutla kaleciyi mağlup ediyor.

32' GOL - Genoa'dan gösterişli futbol: Butez'den başlayan atak, beş pasla golle sonuçlanıyor. Kaleci soldaki Valle'yi buluyor; bek oyuncusu topu Perrone'ye aktarıyor. Dönerek topu sağdaki Nico Paz'a açan Perrone'nin ardından Arjantinli oyuncu ilerleyip arka direğe orta yapıyor. Hızla oraya yetişen Valle, dengesini kaybetmiş hâlde topu gelişine ceza sahasının ortasına çeviriyor. Douvikas da yakın mesafeden tamamlayarak maçtaki ikinci golünü atıyor.

25' FIRSAT - Couto'nun pasıyla buluşan Douvikas, topu Nico Paz'a indiriyor. Topu yönüne uygun kontrol edip verkaçla savunmayı aşan Paz, Risser'le karşı karşıya kalıyor. Ancak kaleci, Arjantinli oyuncunun çalım girişimine kalesinden çıkarak izin vermiyor.

17' - Ivanovic ile Kempf'in kafaları sert biçimde çarpışıyor. Sahadaki futbolcular endişelenirken oyun en az bir dakika duruyor. İki oyuncu, sağlık görevlilerinin yardımıyla toparlanıp sahaya dönüyor.

15' VERİLEN PENALTI VAR'LA İPTAL EDİLDİ - Thauvin sağdan son çizgiye inip ceza sahasının ortasına orta yapıyor. Araya giren Caqueret'nin kolu açık olsa da top göğsüne çarpıyor. Hakem penaltı veriyor ancak uzun bir kontrolün ardından VAR, Saggi'yi monitöre çağırıyor ve penaltı kararı iptal ediliyor.

7' GOL - Como'nun kısa kullandığı kornerin ardından yapılan orta, arka direkte Perrone'yi buluyor. Orta saha oyuncusu yükselip topu kendisine göre uzak, ortanın geldiği tarafa göre ise ön direğe göndermeye çalışıyor. Ancak topun önüne en çabuk çıkan Douvikas, meşin yuvarlağı ağlara yolluyor.

1' - Thauvin hemen hücum bölgesinde topu kazanıp Butez'in koruduğu kaleye gelişine şut çekiyor. İyi pozisyon alan kaleci rahatça kurtarıyor.

0' Bollaert-Delelis Stadı'nda başlama vuruşu saat 21.00'de

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