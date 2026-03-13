Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie A
Como, Fabregas: "Oyuncularımın Şampiyonlar Ligi'nden bahsettiğini duyarsam, çok sinirlenirim. Oraya ulaşamazsak, ne oluruz? Başarısızlar mı?"

İspanyol teknik direktörün basın toplantısındaki sözleri.

Pazar günü saat 18:00'de Roma ile oynanacak ve Serie A'nın 29. haftasına ait olan maçtan iki gün önce, Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas bir basın toplantısı düzenleyerek, her iki takımın Şampiyonlar Ligi hedefleri açısından hayati önem taşıyan bu karşılaşmayı değerlendirdi.

İspanyol teknik direktör, oyuncularından "Şampiyonlar Ligi" kelimesini duymak istemiyor, ancak aşağıda eski Arsenal ve Barcelona oyuncusu olan İspanyol teknik adamın açıklamalarının tamamını derledik.

  • İÇERDEN Mİ, DIŞARIDAN MI BAŞLAYACAK?

    Bu maçın öneminden ne beklediğine dair bir yorum: "Bu maçın ne kadar belirleyici olacağına bağlı. Benim için bu sadece bir maç daha; Napoli'de ya da Juventus karşısında kazandığımız gibi muhteşem bir performans sergilemeliyiz. Her zaman iyi oynamak zorundayız; büyük oyunculara ve büyük bir teknik direktöre karşı, yüksek tempoda bir maç oynayacağız. Yine de kendi oyunumuzu oynamalıyız; sonra sahada her şey ortaya çıkacak ve durumu değerlendireceğiz."

  • PERRONE VE DIAO NASIL?

    Fabregas için hayati öneme sahip iki oyuncunun fiziksel durumu hakkında da bazı açıklamalar yaptı: "Perrone mu? Şu an için %60 hayır, %40 evet. Ancak oyuncular tedavi ve çeşitli yöntemlerle daha da iyileşebilirler. Belki yarın yataktan kalkıp çok iyi hissedecektir, bugün bireysel antrenman yaptı ve iyi gitti. Bir darbe aldı, ağrısı vardı, çok şişti. Ama sadece kanı boşaltmak gerekiyor. O korkuyor, geçen yıl Verona maçında aldığı bir darbe nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalmıştı. Kanama olmuştu. Ama ciddi bir şey değil. Diao mu? Televizyonda da söyledim, antrenmandan 30 dakika önce durdu, sakatlandığı bölgede bir sarsıntı hissetti. Sonra pazar günü geri döndüğümüzde tek başına antrenman yaptı. Bütün hafta bizimle antrenman yaptı, çok iyiydi ve yarın her şey yolunda giderse kadroda olacak. Ama ciddi bir şey değil."

  • NICO PAZ ORTA SAHA İKİLİSİNDE Mİ?

    "Hayır. Bunu gelecekte, futbolda daha olgun ve istikrarlı hale geldiğinde yapabilir. Ama o bir ofansif orta saha oyuncusu, bir ikinci forvet. Ayrıca iki oyun kurucumuzla oynadığımız dinamiklerde her zaman geride kalmak zorundasın. Topla güven, durumu düşünme ve analiz etme becerisi gerekiyor ki bu Nico'da yok. O içgüdüsel oynuyor, geride kaldığında topu kaybedebilir, Perrone ya da Baturina değil. Orta saha oyuncusu rolü çok spesifiktir."

  • NASIL BİR MAÇ BEKLİYORSUNUZ?

    "Hırslı, inisiyatif alan, muazzam bir zihniyete ve cesarete sahip bir Como görmek istiyorum. Her zamanki gibi, yüksek ve boğucu bir presle, fiziksel olarak çok güçlü oyuncularla. Futbolu çok iyi ifade edebiliyorlar."

  • TARAFTARLARA ÇAĞRI MI? SINIGAGLIA, BOMBONERA GİBİ Mİ?

    "Her zaman böyle olmalı. Serie B'de bile atmosfer harikaydı. Çok mutluyuz, taraftarlarımızın arkamızda olduğunu biliyoruz, ancak bu arzuyu ve enerjiyi beslemeliyiz ki her zaman bizimle olsunlar ve giderek daha da güçlenelim. Taraftarlar ve takım birleştiğinde enerji katlanarak artar. Taraftarlarımızın önünde. Daha güçlüyüz. Hepsini kazanacağımızı söylemek yardımcı oldu mu? Evet. 6-7 transfer yaptık, uyum sağlaması gereken yeni oyuncular vardı, nerede daha iyi olabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Ancak geçen yıl sezon başında, Serie A'da ilk yıl olduğumuzu bilerek, kazanmak istiyorduk ama kendimize 'bunu yapabilir miyiz?' diye soruyorduk. Her zaman değil. Sonra Caqueret ve Vojvoda'yı kadroya kattık, seviyemizi çok yükselttik, istikrar, antrenmanlar ve fikir daha netti. Önceden yatmaya giderdik ve Serie B'de oynayan bir takımdık. Kalite açısından tam olarak hazır değildik. İçimizdeki gücü bulduğumuzu düşünüyorum, doğal bir şekilde kazanmaya gidiyoruz. Bu çok önemli bir adım."

  • Takvime bakmaya mı başlıyoruz?

    Fabregas, fikstürü önemsemediğini, asıl önemli olanın her zaman bir sonraki maç olduğunu açıkladı: "Bir sonraki maç Pisa ile mi? Bilmiyordum. Roma maçı en önemli maç, gerisi sonra gelir. Kusura bakmayın, ben biraz kafamda tek bir şey var. Biz her maçı tek tek ele alıp hepsini kazanmaya çalışıyoruz."

  • LİSTEDE İLK KEZ DÖRDÜNCÜ SIRADA

    Ligde ilk kez dördüncü sırada sahaya çıkan takımın ruh haliyle ilgili bir değerlendirme: "Her şeyin bir ilki vardır. Düşünüyor muyum? Hayır, yemin ederim. Bu benim hayatım. Oyuncu olarak bu durumda olmak. Teknik direktör olarak farklı mı? Hayır, önemli olan zihniyet, istikrar ve mesajdır. İnandığınızda ve pozitif olduğunuzda, sıkı çalıştığınızda, her şey olabilir. Ama yavaş yavaş gidelim. Daha başındayız, hiçbir şey değişmiyor. Girsek de girmesek de, inşa etmeye devam ediyoruz. Her zaman gelişerek, bu kazanmak anlamına gelmez. Bazen oldu, ama çok memnun değildim. Palermo'da önemli bir gelişme gördüm, Serie A'ya çıkacağımıza emindim. Takımın yükseleceğine. Hissediyordum, yapılan çalışmalardan dolayı oyuncular da emindi. Ve şimdi büyüyen, daha önce kazanmayı bilmediği maçları kazanan bir takım görüyorum. Bunu deneyim verir, sürekli çalışmak. Bir teknik direktörün sahip olmadığı şey zamandır. Zihni açmak, fikri pekiştirmek için biraz daha zamana ihtiyaç vardır. Bir sonraki maçta yargılanırsın. Futbol, teknik direktör için çok acımasızdır ve her zaman doğru şekilde analiz edilmelidir."

  • Oyuncularının Şampiyonlar Ligi'nden bahsettiğini duyunca sinirleniyor mu?

    Fabregas basın toplantısını şöyle sonlandırdı: "Evet. Bu ya da şu konu hakkında konuşulduğu için değil, çünkü henüz zamanı değil. Eğer bu gerçekleşmezse ne oluruz? Başarısız mı oluruz?"

