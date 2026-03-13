Como, Fabregas: "Oyuncularımın Şampiyonlar Ligi'nden bahsettiğini duyarsam, çok sinirlenirim. Oraya ulaşamazsak, ne oluruz? Başarısızlar mı?"

Ligde ilk kez dördüncü sırada sahaya çıkan takımın ruh haliyle ilgili bir değerlendirme: "Her şeyin bir ilki vardır. Düşünüyor muyum? Hayır, yemin ederim. Bu benim hayatım. Oyuncu olarak bu durumda olmak. Teknik direktör olarak farklı mı? Hayır, önemli olan zihniyet, istikrar ve mesajdır. İnandığınızda ve pozitif olduğunuzda, sıkı çalıştığınızda, her şey olabilir. Ama yavaş yavaş gidelim. Daha başındayız, hiçbir şey değişmiyor. Girsek de girmesek de, inşa etmeye devam ediyoruz. Her zaman gelişerek, bu kazanmak anlamına gelmez. Bazen oldu, ama çok memnun değildim. Palermo'da önemli bir gelişme gördüm, Serie A'ya çıkacağımıza emindim. Takımın yükseleceğine. Hissediyordum, yapılan çalışmalardan dolayı oyuncular da emindi. Ve şimdi büyüyen, daha önce kazanmayı bilmediği maçları kazanan bir takım görüyorum. Bunu deneyim verir, sürekli çalışmak. Bir teknik direktörün sahip olmadığı şey zamandır. Zihni açmak, fikri pekiştirmek için biraz daha zamana ihtiyaç vardır. Bir sonraki maçta yargılanırsın. Futbol, teknik direktör için çok acımasızdır ve her zaman doğru şekilde analiz edilmelidir."