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cm grafica fabregas como
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Como: Fabregas'ın sözleşmesinde Barcelona, Chelsea ve Arsenal lehine maddeler var

Como
C. Fabregas
Barcelona
Arsenal
Chelsea
Inter
Roma

Eski kulüplerinden birinin çağırması halinde Fabregas'ın Como'dan ayrılığını kolaylaştırabilecek perde arkası detay.

Er ya da geç Cesc Fabregas, Como'dan ayrılacak. Bunu Como yöneticileri de çok iyi biliyor, hatta bunu defalarca dile de getirdiler, ancak kesin olan şu ki bu an şimdilik o kadar da yakın değil. İspanyol teknik adam, kendi imajına ve anlayışına uygun bir projeyi sürdürüyor ve bu nedenle, bunu açıkça kendisi talep etmediği sürece kulüp de onun ayrılması konusunda herhangi bir acele göstermeyecek.


Gianluca Di Marzio'nun Yunanistan'da Betarades'e verdiği röportajda açıkladığına göre, eski orta saha oyuncusu ile şirket arasında imzalanan anlaşmalarda (kendisi aynı zamanda şirketin küçük hissedarlarından biri) üç özel kulüpten birinden teklif gelmesi halinde sembolik rakamlarla serbest kalma maddeleri bulunuyor.


  • Üç madde

    Di Marzio'nun aktardığına göre Fabregas, Como ile yaptığı anlaşmaya, Arsenal, Chelsea ya da Barcelona'dan birini çalıştırmak için teklif gelmesi halinde sembolik bir bedelle serbest kalmasını sağlayan bir madde koydurdu. Nitekim bunlar, futbolculuk kariyerinin en önemli üç kulübü.

    Ancak bugün hem Gunners hem de Katalan ekip, Arteta ve Flick'in sözleşmelerini uzatıp onları güvence altına aldı; Londra'da ise Xabi Alonso projesi resmen yeni başladı. Yani... aceleye gerek yok.

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  • Ancak üst düzey bir kulüp için ayrılır

    Aralarında Inter, Roma ve Bayer Leverkusen'in de bulunduğu kulüplerin ilgisini dinleyip geri çeviren Como, "ustasını" takımda tutmak için çabalamayı sürdürecek. Eğer ayrılığı isteyen taraf bu kez Fabregas olursa, kulüp kapıyı açacak ve benzer özelliklere ve oyun fikirlerine sahip bir teknik direktör arayışı için transfer piyasasına yönelecek. Di Marzio'ya göre en doğru isim Sassuolo'dan Alberto Aquilani olabilir, ancak bunlar sadece ihtimal.


    Kesin olan ise bugün itibarıyla Fabregas'ın ayrılmak için acele etmemesi.Bunu yaparsa da yalnızca eşsiz ve tekrarlanamaz bir fırsat için yapacak; onu teknik direktörler olimpusuna taşıyacak, Şampiyonlar Ligi gibi kupaları kazanmak için gerçekten mücadele eden bir üst düzey kulüp için.



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