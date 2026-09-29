Como: Fabregas'ın sözleşmesinde Barcelona, Chelsea ve Arsenal lehine maddeler var

Er ya da geç Cesc Fabregas, Como'dan ayrılacak. Bunu Como yöneticileri de çok iyi biliyor, hatta bunu defalarca dile de getirdiler, ancak kesin olan şu ki bu an şimdilik o kadar da yakın değil. İspanyol teknik adam, kendi imajına ve anlayışına uygun bir projeyi sürdürüyor ve bu nedenle, bunu açıkça kendisi talep etmediği sürece kulüp de onun ayrılması konusunda herhangi bir acele göstermeyecek.





Gianluca Di Marzio'nun Yunanistan'da Betarades'e verdiği röportajda açıkladığına göre, eski orta saha oyuncusu ile şirket arasında imzalanan anlaşmalarda (kendisi aynı zamanda şirketin küçük hissedarlarından biri) üç özel kulüpten birinden teklif gelmesi halinde sembolik rakamlarla serbest kalma maddeleri bulunuyor.



