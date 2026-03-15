Como, Fabregas: "Bunun kulüp tarihinin en önemli maçı olup olmadığını bilmiyorum. Gasperini'nin futbol anlayışı mı? Başkalarının ne düşündüğü umurumda değil. Size sahte 9 kavramını açıklayayım. Üçlü savunma..."

"Elbette bu kadar çabuk burada olacağımı tahmin etmemiştim, ama bu yüzden değil. Bir teknik direktörün hayatı gün be gün yaşanır: Bir ya da iki ay sonra ne olacağını düşünemeyiz. Bir vizyonumuz var, üç, dört ya da beş yıl sonra bizi ileriye taşıyabileceğini düşündüğümüz bir süreç. Oradan yola çıkarak çalışmalı, buna inanmalı ve tüm oyuncularla ve tüm kulüple birlikte yavaş yavaş büyümeye devam etmeliyiz. Tekrar ediyorum: hepimiz çok genciz, kulüp, direktör, teknik ekip, oyuncular. Bu yüzden sabır, cesaret ve alçakgönüllülükle devam etmeli ve çok çalışmalıyız."

Gerçek bir santrfor olmadan oynanan maçlar. Bu, oyuna daha fazla hakim olmak ve daha fazla paslaşmak için mi bir tercih? «Evet, elbette bu nedenlerden biri: orta sahayı iyi işgal etmek. Kaliteli oyuncularımız var, bu tür maçlarda, çok fazla bire bir mücadele olan ve fiziksel olarak çok zorlu geçecek maçlarda kişilik ve cesarete sahip olması gereken oyuncular. Topu isteyen ve onu iyi kullanabilen kaliteli oyuncular. Ayrıca Smolcic ve Bayer gibi derinliklere iyi hücum edebilen oyuncularımız da var. Düşük bloklara, bekleyen orta bloklara ya da adam adama markaj yapan takımlara karşı pek çok maç yaşadım. Takımın her duruma iyi cevap verebileceğini düşünüyorum, bakalım bugün de aynı şey olacak mı ve hazırladığımız her şey işe yarayacak mı."

Gasperini ve Roma ile oynanan maçlar hiçbir zaman sıradan maçlar olmadı. Bu atmosfer de maçın bir parçası mı? «Herkes futbola farklı bir şekilde bakar. Futbolun en güzel yanı da budur: birçok farklı şekilde kazanabilirsiniz. Hepimizin kendi görüşü var, bu da teknik direktörün görüşü ve ben buna yüzde yüz saygı duyuyorum. Bazen bir şeye diğerinden daha çok inanırsınız, ama biz kendi yolumuz, büyümemiz, futbolumuz ve kimliğimiz için çalışmalıyız. Dürüst olmak gerekirse, başkalarının ne düşündüğü beni pek ilgilendirmiyor, çünkü onlar bizim vizyonumuzla ve fikrimizle burada değiller. Onlarınki farklı, ama yine de galip gelebilir. Bugün galibiyeti eve götürmeye çalışalım, benim için en önemli şey bu.»