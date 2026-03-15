Goal.com
Canlı
Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Como, Fabregas: "Bunun kulüp tarihinin en önemli maçı olup olmadığını bilmiyorum. Gasperini'nin futbol anlayışı mı? Başkalarının ne düşündüğü umurumda değil. Size sahte 9 kavramını açıklayayım. Üçlü savunma..."

Cesc Fabregas, Como'nun Roma ile karşılaşacağı ve Serie A'nın 29. haftasına ait olan bu son derece önemli Şampiyonlar Ligi maçını tanıtmak üzere hem Sky hem de DAZN'de konuştu. 

Milan maçından sonra ilk kez tekrar sahaya çıkan üçlü savunma ve forvet olarak sahaya çıkan Nico Paz'ın sahte 9 numara pozisyonu gibi kadro seçimlerinden Şampiyonlar Ligi yarışına kadar, işte Fabregas'ın sözleri

  • PERRONE ÇIKTI

    "Perrone mi? Kadroya çağrıldı. O da tüm oyuncular gibi iyi olduğunu söylüyor, ki bu gayet normal. Ancak dün takımla sadece biraz antrenman yaptı ve bu tür maçlar için, tüm hafta boyunca %100 hazır olan oyunculara sahip olmak daha iyidir. Yine de ihtiyaç duyarsak oyuna girmeye hazırdır, ancak bugün tüm hafta boyunca iyi antrenman yapmış ve kafası çok net olan oyuncularla sahaya çıkmak önemliydi."

  • ÜÇLÜ SAVUNMA

    "Sen üç olduğunu söylüyorsun... Bakalım ne olacak." 

  • YANLIŞ 9

    "Sahte 9 mu? Bu da bir alternatif, ama benim için o yine de bir forvet, sadece farklı özelliklere sahip. Osimhen ile oynarsan derinliklere çok hücum eden bir oyuncun olur, Messi ile oynarsan daha çok orta sahaya doğru gelen bir oyuncu olur, Haaland ile oynarsan Lukaku gibi topu daha iyi koruyan bir oyuncu olur. Bunlar farklı özellikler. Her şey maç için ne düşündüğümüze bağlı: oyuncuların niteliklerine ve sahada ne yapmak istediğimize göre seçim yapıyoruz."

  • ŞAMPİYONLAR LİGİ

    "Elbette bu kadar çabuk burada olacağımı tahmin etmemiştim, ama bu yüzden değil. Bir teknik direktörün hayatı gün be gün yaşanır: Bir ya da iki ay sonra ne olacağını düşünemeyiz. Bir vizyonumuz var, üç, dört ya da beş yıl sonra bizi ileriye taşıyabileceğini düşündüğümüz bir süreç. Oradan yola çıkarak çalışmalı, buna inanmalı ve tüm oyuncularla ve tüm kulüple birlikte yavaş yavaş büyümeye devam etmeliyiz. Tekrar ediyorum: hepimiz çok genciz, kulüp, direktör, teknik ekip, oyuncular. Bu yüzden sabır, cesaret ve alçakgönüllülükle devam etmeli ve çok çalışmalıyız."

    Gerçek bir santrfor olmadan oynanan maçlar. Bu, oyuna daha fazla hakim olmak ve daha fazla paslaşmak için mi bir tercih? «Evet, elbette bu nedenlerden biri: orta sahayı iyi işgal etmek. Kaliteli oyuncularımız var, bu tür maçlarda, çok fazla bire bir mücadele olan ve fiziksel olarak çok zorlu geçecek maçlarda kişilik ve cesarete sahip olması gereken oyuncular. Topu isteyen ve onu iyi kullanabilen kaliteli oyuncular. Ayrıca Smolcic ve Bayer gibi derinliklere iyi hücum edebilen oyuncularımız da var. Düşük bloklara, bekleyen orta bloklara ya da adam adama markaj yapan takımlara karşı pek çok maç yaşadım. Takımın her duruma iyi cevap verebileceğini düşünüyorum, bakalım bugün de aynı şey olacak mı ve hazırladığımız her şey işe yarayacak mı."

    Gasperini ve Roma ile oynanan maçlar hiçbir zaman sıradan maçlar olmadı. Bu atmosfer de maçın bir parçası mı? «Herkes futbola farklı bir şekilde bakar. Futbolun en güzel yanı da budur: birçok farklı şekilde kazanabilirsiniz. Hepimizin kendi görüşü var, bu da teknik direktörün görüşü ve ben buna yüzde yüz saygı duyuyorum. Bazen bir şeye diğerinden daha çok inanırsınız, ama biz kendi yolumuz, büyümemiz, futbolumuz ve kimliğimiz için çalışmalıyız. Dürüst olmak gerekirse, başkalarının ne düşündüğü beni pek ilgilendirmiyor, çünkü onlar bizim vizyonumuzla ve fikrimizle burada değiller. Onlarınki farklı, ama yine de galip gelebilir. Bugün galibiyeti eve götürmeye çalışalım, benim için en önemli şey bu.»

  • COMO TARİHİNİN EN ÖNEMLİ MAÇI MI?

    "Bunun tarihin en önemli maçı olup olmadığını bilmiyorum. Bence burada bunu benden çok daha iyi anlatabilecek insanlar var. Tek söyleyebileceğim şey, bizim için bu bir maç daha, önemli bir maç olduğu. Üç puan söz konusu, on maç kaldı, bu maçtan sonra dokuz maç. Çalışmaya devam etmeliyiz, çünkü futbolda bugün kazanıp sonraki iki maçı kaybedebilirsin, ya da tam tersi olabilir. Bu yüzden futbolda kazanmak için çalışmak ve maça hazırlanmak gerektiğini hep tekrarlıyorum. Bizim durumumuzda, bugün hazırladıklarımızın işe yarayıp yaramadığını göreceğiz."

Ligi Europa
Roma crest
Roma
ROM
Bologna crest
Bologna
BOL
Serie A
Como crest
Como
COM
Pisa crest
Pisa
PIS
0