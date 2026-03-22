Como, Fabregas: "Bizim Şampiyonlar Ligi'miz, değer ve alçakgönüllülüğün Şampiyonlar Ligi'sidir. Daha 6-7 yıl önce Serie D'deydik."

"Bizim Şampiyonlar Ligi'miz, geleceğe yönelik bir vizyona sahip ciddi bir kulüpte çalışmanın getirdiği değer ve alçakgönüllülükten ibarettir. Her zaferin bir önemi vardır; bugün bizim için en önemli zafer buydu: Kulüp için çok değerli birini kaybettik ve ona saygımızı göstermek istedik. Bugün Michael Hartono'yu anmak ve ailesine sevgilerimizi iletmek çok önemli."





"Pisa maçı son maçlardan farklıydı, ilk iki golde boşlukları iyi değerlendirdik ve sonrasında iki seçenek vardı: ya rakip takım size saldırır ya da savunmasını açmaz. Akıllı oynadık, bu da büyümeye devam etmemiz için bir deneyim oldu."





"Havada çok güzel bir atmosfer var, insanlar memnun ama hepimiz daha fazlasını istiyoruz. İnsanlar bu süreci keyifle izliyor, 6-7 yıl önce Serie D'de biraz daha taşralı bir takımdık, şimdi genç oyuncularla ilerleme kaydediyoruz ve verdikleri her şey için onlara aşık olmamak zor. İşler iyi gittiğinde alçakgönüllü kalıyoruz, iyi gitmediğinde sakin kalıyoruz çünkü nereye varmak istediğimizi biliyoruz."





"Jesus Rodriguez mi? İki darbe aldı, biri maçın başında, diğeri yarım saat dolmadan önce: devam edemezdi. O, bire bir mücadelelere ağırlık veren bir oyuncu, ilk darbeden sonra bile iyi durumda olmadığı belliydi. Yazık, bu maçın kendisine ve özelliklerine uygun olduğunu hissediyordu ama futbol böyle bir şey ve yolumuza devam etmeliyiz."



