"Aslında başlangıçta transfer etmek istediğimiz oyuncu Petar Sucic'ti. Evet, Inter'deki Sucic. Onun transferi için Dinamo Zagreb ile zaten anlaşmaya varmıştık. O dönemdeki tüm aşamaları tam olarak hatırlamıyorum ama kulüple anlaşma sağlanmıştı. Sorun, menajerlerin talep ettiği komisyonların neredeyse bonservis bedeline eşit olmasıydı. O noktada devam etmenin mantıklı olmadığını söyledik.
Sucic, Inter'e gitti; biz de Baturina'yı transfer etme fırsatı bulduk. Aslında daha çok Sucic'in özelliklerine sahip, 8 numara oynayan bir futbolcu arıyorduk. Ancak Baturina ilginç bir fırsattı. Verileri inceledik, hepsi olumluydu ve transferi gerçekleştirmeye karar verdik."