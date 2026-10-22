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Suwarso ComoGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Como’dan Suwarso: "Sucic transferi bitmişti ama maliyetine değmezdi. İşte Baturina’yı bana öneren kişi"

Inter
Como
Dinamo Zagreb
M. Baturina
P. Sucic

Como Başkanı Mirwan Suwarso, LNS muhabiri Hanif Thamrin'e verdiği röportajda Como ve Inter'i ilgilendiren transferlere dair çeşitli perde arkası ayrıntıları anlattı.

Özellikle Dinamo Zagreb ile birçok transfer bağlantısı var. Como, Sucic transferini Inter'e bırakırken Baturina için özel bir tavsiye üzerine harekete geçti.


  • Romano'nun önerdiği Baturina

    "Baturina Football Manager sayesinde mi transfer edildi? Hayır, tam olarak öyle olmadı. Aslında Baturina'yı bana Fabrizio Romano önerdi. Bir gün bana 'Bu oyuncuyu tanımak ister misin?' dedi. Ben de 'Kim o? Tanımıyorum' diye yanıt verdim. Benimle görüşmek isteyen bir menajer olduğunu açıkladı. Normalde menajerlerle görüşmem ama kimden söz ettiğini sordum. Baturina adını duyunca bana tanıdık geldi.

    Bunun üzerine veri departmanımızdan onu incelemelerini istedim. Bana 'Rakamlarına bakmamıza bile gerek yok, kim olduğunu zaten biliyoruz' dediler. Ama ben ısrar ettim: 'Yine de kontrol edin.' Dinamo Zagreb'de oynuyordu ve Serie A'ya hızla uyum sağlayıp sağlayamayacağını anlamak istiyordum."

  • Sucic için iş bitmişti ama...

    "Aslında başlangıçta transfer etmek istediğimiz oyuncu Petar Sucic'ti. Evet, Inter'deki Sucic. Onun transferi için Dinamo Zagreb ile zaten anlaşmaya varmıştık. O dönemdeki tüm aşamaları tam olarak hatırlamıyorum ama kulüple anlaşma sağlanmıştı. Sorun, menajerlerin talep ettiği komisyonların neredeyse bonservis bedeline eşit olmasıydı. O noktada devam etmenin mantıklı olmadığını söyledik.

    Sucic, Inter'e gitti; biz de Baturina'yı transfer etme fırsatı bulduk. Aslında daha çok Sucic'in özelliklerine sahip, 8 numara oynayan bir futbolcu arıyorduk. Ancak Baturina ilginç bir fırsattı. Verileri inceledik, hepsi olumluydu ve transferi gerçekleştirmeye karar verdik."

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