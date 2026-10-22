"Baturina Football Manager sayesinde mi transfer edildi? Hayır, tam olarak öyle olmadı. Aslında Baturina'yı bana Fabrizio Romano önerdi. Bir gün bana 'Bu oyuncuyu tanımak ister misin?' dedi. Ben de 'Kim o? Tanımıyorum' diye yanıt verdim. Benimle görüşmek isteyen bir menajer olduğunu açıkladı. Normalde menajerlerle görüşmem ama kimden söz ettiğini sordum. Baturina adını duyunca bana tanıdık geldi.

Bunun üzerine veri departmanımızdan onu incelemelerini istedim. Bana 'Rakamlarına bakmamıza bile gerek yok, kim olduğunu zaten biliyoruz' dediler. Ama ben ısrar ettim: 'Yine de kontrol edin.' Dinamo Zagreb'de oynuyordu ve Serie A'ya hızla uyum sağlayıp sağlayamayacağını anlamak istiyordum."