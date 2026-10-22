"Baturina'yı Football Manager sayesinde mi aldık? Hayır, tam olarak öyle olmadı. Aslında Baturina'yı bana Fabrizio Romano önerdi. Bir gün bana 'Bu oyuncuyu tanımak ister misin?' dedi. Ona 'Kim? Tanımıyorum' diye yanıt verdim. Benimle görüşmek isteyen bir menajer olduğunu açıkladı. Normalde menajerlerle görüşmem ama kim olduğunu sordum. Baturina ismini duyunca bana tanıdık geldi.

Ardından veri departmanımızdan onu incelemelerini istedim. Bana 'Rakamlara bakmamıza bile gerek yok, kim olduğunu zaten biliyoruz' dediler. Ama ben ısrar ettim: 'Yine de kontrol edin.' Dinamo Zagreb'de oynuyordu ve Serie A'ya hızla uyum sağlayıp sağlayamayacağını anlamak istiyordum."