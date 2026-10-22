"Aslında başlangıçta transfer etmek istediğimiz oyuncu Petar Sucic'ti. Evet, Inter'deki Sucic. Onun için Dinamo Zagreb ile anlaşmaya varmıştık. O dönemde yaşananların tüm ayrıntılarını tam olarak hatırlamıyorum ama kulüple anlaşmıştık. Sorun, menajerlerin talep ettiği komisyonların neredeyse bonservis bedeline eşit olmasıydı. Bunun üzerine devam etmenin bir anlamı olmadığını söyledik.
Sucic Inter'e gitti, biz de Baturina'yı transfer etme fırsatı bulduk. Aslında Sucic'in özelliklerine daha yakın, 8 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncu arıyorduk. Ancak Baturina ilginç bir fırsattı. Verileri inceledik, hepsi olumluydu ve transferi gerçekleştirmeye karar verdik."