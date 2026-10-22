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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Como'dan Suwarso: "Sucic için anlaşma sağlanmıştı ama maliyetler buna değmezdi. İşte Baturina'yı bana öneren kişi"

Inter
P. Sucic
Como
M. Baturina
Dinamo Zagreb

Como Başkanı Mirwan Suwarso, LNS muhabiri Hanif Thamrin'e verdiği röportajda Como ile Inter'i ilgilendiren transferlerin perde arkasına dair çeşitli bilgiler paylaştı.

Özellikle Dinamo Zagreb ile birçok transfer bağlantısı söz konusu. Sucic transferi Inter'e bırakılırken Como, özel bir tavsiye üzerine Baturina için harekete geçti.


  • Romano'nun önerdiği Baturina

    "Baturina'yı Football Manager sayesinde mi aldık? Hayır, tam olarak öyle olmadı. Aslında Baturina'yı bana Fabrizio Romano önerdi. Bir gün bana 'Bu oyuncuyu tanımak ister misin?' dedi. Ona 'Kim? Tanımıyorum' diye yanıt verdim. Benimle görüşmek isteyen bir menajer olduğunu açıkladı. Normalde menajerlerle görüşmem ama kim olduğunu sordum. Baturina ismini duyunca bana tanıdık geldi.

    Ardından veri departmanımızdan onu incelemelerini istedim. Bana 'Rakamlara bakmamıza bile gerek yok, kim olduğunu zaten biliyoruz' dediler. Ama ben ısrar ettim: 'Yine de kontrol edin.' Dinamo Zagreb'de oynuyordu ve Serie A'ya hızla uyum sağlayıp sağlayamayacağını anlamak istiyordum."

  • Sucic için iş bitmişti, ama...

    "Aslında başlangıçta transfer etmek istediğimiz oyuncu Petar Sucic'ti. Evet, Inter'deki Sucic. Onun için Dinamo Zagreb ile anlaşmaya varmıştık. O dönemde yaşananların tüm ayrıntılarını tam olarak hatırlamıyorum ama kulüple anlaşmıştık. Sorun, menajerlerin talep ettiği komisyonların neredeyse bonservis bedeline eşit olmasıydı. Bunun üzerine devam etmenin bir anlamı olmadığını söyledik.

    Sucic Inter'e gitti, biz de Baturina'yı transfer etme fırsatı bulduk. Aslında Sucic'in özelliklerine daha yakın, 8 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncu arıyorduk. Ancak Baturina ilginç bir fırsattı. Verileri inceledik, hepsi olumluydu ve transferi gerçekleştirmeye karar verdik."

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