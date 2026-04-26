Como'dan Nico Paz, Genoa ile oynanan Serie A maçında başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Görme sorunları nedeniyle oyuncu değişikliği yapıldı
Football Italia'nın haberine göre, Paz Pazar öğleden sonra Stadio Luigi Ferraris'te korkutucu bir an yaşadı. 21 yaşındaki oyuncu, ilk yarıda Genoa'nın savunma oyuncusu Alessandro Marcandalli ile şiddetli bir kafa çarpışması yaşamadan önce iyi bir performans sergiliyordu. Paz, daha sonra bir gözünden düzgün göremediğini belirtmek için birkaç kez saha kenarına giderek sağlık ekibine haber verdi. Bunun üzerine, devre arasında Maxence Caqueret ile değiştirilen Paz, kapsamlı tıbbi testler için derhal yerel bir hastaneye kaldırıldı.
Fabregas hastaneden son durumu aktarıyor
2-0'lık deplasman galibiyetinin ardından Como teknik direktörü Fabregas, yıldız oyun kurucusunu çevreleyen endişe verici durumu açıklığa kavuşturmak üzere basın mensuplarına konuştu. Teknik direktör, maç sonucundan çok oyuncunun sağlığını öncelikli tutmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Fabregas, maç sonrası basın toplantısında "Nico'nun durumu iyiye gidiyor, şu anda hastanede ve orada muayene ediliyor" dedi. Acil oyuncu değişikliğinin tam nedenini detaylandıran İspanyol teknik adam, "Görme sorunu yaşıyordu. Her halükarda, takım olarak birçok farklı çözüm bulabilmemiz bizim için önemli" dedi.
Tıbbi uygunluk ve sezonun etkisi
Como için şans eseri, kafa yaralanmasının ciddiyetine dair ilk endişeler kısa sürede giderildi. Sky Sport Italia daha sonra, testlerin kalıcı bir sorun olmadığını göstermesinin ardından Paz'ın resmi olarak taburcu edildiğini ve takımla birlikte geri dönebileceğini doğruladı. Hızlı iyileşmesi, onun yaratıcı oyununa büyük ölçüde bağımlı olan takım için büyük bir moral kaynağı oldu. Paz, bu sezon 38 resmi maçta 13 gol atıp 8 asist yaparak adeta bir keşif oldu. Olağanüstü formu, onu şu anda İtalya'nın en üst liginde oynayan en heyecan verici genç yeteneklerden biri olarak konumlandırdı.
Real Madrid kenarda bekliyor
İleriye bakıldığında, Paz tam antrenmanlara dönmeden önce standart beyin sarsıntısı protokollerinden geçecek. Real Madrid, oyuncunun gelişimine büyük ilgi göstermeye devam ediyor ve 9 milyon euro değerinde bir geri alım opsiyonuna sahip. Birçok habere göre, İspanyol devi önümüzdeki yaz transfer döneminde bu maddeyi kullanmayı kesinlikle planlıyor.