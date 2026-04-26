Como'dan Nico Paz, Genoa ile oynanan Serie A maçında başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Como için şans eseri, kafa yaralanmasının ciddiyetine dair ilk endişeler kısa sürede giderildi. Sky Sport Italia daha sonra, testlerin kalıcı bir sorun olmadığını göstermesinin ardından Paz'ın resmi olarak taburcu edildiğini ve takımla birlikte geri dönebileceğini doğruladı. Hızlı iyileşmesi, onun yaratıcı oyununa büyük ölçüde bağımlı olan takım için büyük bir moral kaynağı oldu. Paz, bu sezon 38 resmi maçta 13 gol atıp 8 asist yaparak adeta bir keşif oldu. Olağanüstü formu, onu şu anda İtalya'nın en üst liginde oynayan en heyecan verici genç yeteneklerden biri olarak konumlandırdı.