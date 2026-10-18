Brezilyalı savunmacı, resmî maç listelerinde açıklanan ilk 11'de yer alıyordu ancak sahaya çıkılmadan kısa süre önce kadrodan çıkarıldı. Resmî açıklama beklenirken, fantacalcio.it'e göre bu karar, oyuncunun maç öncesi ısınma sırasında yaşadığı fiziksel bir rahatsızlıktan kaynaklanmış görünüyor.



