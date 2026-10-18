Son dakika gelişmesi: Fiorentina-Como maçının resmî ilk 11'lerinde değişiklik yaşandı. Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, başlama düdüğüne kısa süre kala ilk 11'ini değiştirmek zorunda kaldı ve Yan Couto'nun yerine Smolcic'i ilk 11'e aldı.
Getty Images Sport
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Como'da son anda Couto'nun yerine Smalcic: Isınma sırasında yaşanan sorun
Brezilyalı savunmacı, resmî maç listelerinde açıklanan ilk 11'de yer alıyordu ancak sahaya çıkılmadan kısa süre önce kadrodan çıkarıldı. Resmî açıklama beklenirken, fantacalcio.it'e göre bu karar, oyuncunun maç öncesi ısınma sırasında yaşadığı fiziksel bir rahatsızlıktan kaynaklanmış görünüyor.
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