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Udinese Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Como'da son anda Couto'nun yerine Smalcic: Isınma sırasında yaşanan sorun

Fiorentina - Como
Como
Y. Couto
Serie A
Fiorentina
I. Smolcic

Cesc Fabregas, maç kadrosu listelerini teslim ettikten sonra değişiklik yaptı

Son dakika gelişmesi: Fiorentina-Como maçının resmî ilk 11'lerinde değişiklik yaşandı. Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, başlama düdüğüne kısa süre kala ilk 11'ini değiştirmek zorunda kaldı ve Yan Couto'nun yerine Smolcic'i ilk 11'e aldı.

  • Brezilyalı savunmacı, resmî maç listelerinde açıklanan ilk 11'de yer alıyordu ancak sahaya çıkılmadan kısa süre önce kadrodan çıkarıldı. Resmî açıklama beklenirken, fantacalcio.it'e göre bu karar, oyuncunun maç öncesi ısınma sırasında yaşadığı fiziksel bir rahatsızlıktan kaynaklanmış görünüyor.


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