Nitekim Matteo Moretto'nun aktardığına göre, Madrid ekibi kararını verdi ve Ramon'un Como ile mevcut sözleşmesindeki geri satın alma maddesini kullanacak. Dolayısıyla İspanyol oyuncunun sezon sonunda "yalnızca" 9 milyon avro karşılığında Real Madrid'e dönmesi bekleniyor. Maçtan maça gelişen ve Avrupa'da da kendini kabul ettirmeye başlayan oyuncunun değeri düşünüldüğünde bu, oldukça düşük bir rakam.

Yine de kesin konuşmak için erken çünkü onun hikâyesi Nico Paz'ınkiyle birebir aynı şekilde ilerleyebilir. O da Mourinho'nun takımının altyapısında yetişmiş, ardından Fabregas'ın yönetiminde çıkış yapmıştı. Arjantinli oyuncunun Bernabeu'ya dönüşü formalite gibi görünüyordu. Ancak oyuncunun kendi isteği ve Como'nun masaya koyduğu 60 milyon avroyu aşkın teklif, Messi'nin veliahdının Arjantin Millî Takımında en az bir sezon daha Serie A'da kalmasını sağladı. Sonrasında ne olacağı görülecek. Como'daki performansı ve hem kendisinin hem takımının gelişim potansiyeli göz önüne alındığında, Ramon'un hikâyesi de aynı şekilde sonuçlanabilir: Madrid'e dönüşünü erteleyebilir.

Kısacası Real Madrid, birkaç ay sonra, yaz aylarında Jacobo Ramon'u geri alacak ancak ardından yeni bir karar vermesi gerekecek: Onu kadroda mı tutacak, başka bir kulübe mi gönderecek (özellikle Premier Lig'de birçok kulüp şimdiden onun için kapısını çaldı), yoksa en az bir sezon daha Como'ya mı emanet edecek?