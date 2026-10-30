Teknik direktör Fabregas tarafından Como Gölü kıyısında yönetilen orkestranın iki başkemancısı var: Önde çalan Nico Paz; diğeri ise geriden ritmi belirliyor, gol atmaya da katkıda bulunmaktan geri durmuyor. Como'nun artık pek de gizli sayılmayan sırlarından birinin adı Jacobo Ramon. Lombardiya ekibinin Real Madrid ekibinden kelepir fiyata kopardığı bu stoperi, şimdi Madrid ekibi geri getirmek üzere.
Como'da Jacobo Ramon'un değeri 45 milyon, ancak 9 milyona ayrılacak: Real Madrid'deki geleceği, geri satın alma hakkı ve Nico Paz ile karşılaştırılması
Nitekim Matteo Moretto'nun aktardığına göre, Madrid ekibi kararını verdi ve Ramon'un Como ile mevcut sözleşmesindeki geri satın alma maddesini kullanacak. Dolayısıyla İspanyol oyuncunun sezon sonunda "yalnızca" 9 milyon avro karşılığında Real Madrid'e dönmesi bekleniyor. Maçtan maça gelişen ve Avrupa'da da kendini kabul ettirmeye başlayan oyuncunun değeri düşünüldüğünde bu, oldukça düşük bir rakam.
Yine de kesin konuşmak için erken çünkü onun hikâyesi Nico Paz'ınkiyle birebir aynı şekilde ilerleyebilir. O da Mourinho'nun takımının altyapısında yetişmiş, ardından Fabregas'ın yönetiminde çıkış yapmıştı. Arjantinli oyuncunun Bernabeu'ya dönüşü formalite gibi görünüyordu. Ancak oyuncunun kendi isteği ve Como'nun masaya koyduğu 60 milyon avroyu aşkın teklif, Messi'nin veliahdının Arjantin Millî Takımında en az bir sezon daha Serie A'da kalmasını sağladı. Sonrasında ne olacağı görülecek. Como'daki performansı ve hem kendisinin hem takımının gelişim potansiyeli göz önüne alındığında, Ramon'un hikâyesi de aynı şekilde sonuçlanabilir: Madrid'e dönüşünü erteleyebilir.
Kısacası Real Madrid, birkaç ay sonra, yaz aylarında Jacobo Ramon'u geri alacak ancak ardından yeni bir karar vermesi gerekecek: Onu kadroda mı tutacak, başka bir kulübe mi gönderecek (özellikle Premier Lig'de birçok kulüp şimdiden onun için kapısını çaldı), yoksa en az bir sezon daha Como'ya mı emanet edecek?
Como'ya pek tanınmadan gelen 2005 doğumlu futbolcu, Serie A'nın en iyi savunmacılarından biri hâline geldi. 21 yaşında piyasa değeri şimdiden 45 milyona fırladı; bu rakam, Real Madrid'in ödemesi gereken 9 milyondan çok uzak. Bunda tüm pay, işlenmemiş bir elması bünyesine katıp gelişmesini sağlayan Fabregas ve Como'nun. Como, onu 2025 yazında 2,5 milyon euroya transfer etmiş ve kendisiyle 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalamıştı. Ancak daha önce belirtildiği gibi Real Madrid, anlaşmada gelecekteki satışından %50 pay ve daha da önemlisi 2026, 2027 ve 2028 yıllarında kullanılabilecek geri satın alma hakkını elinde tuttu.
Ramon, bu sezonun başında (3 gol) geçen sezonun tamamından daha fazla gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United ağlarını sarsarak golle tanıştı. Hücumu takip edip gerçek bir golcü gibi tamamladığı o pozisyon, göl kıyısında oynanan futbolun yanı sıra genç oyuncunun yaklaşımı hakkında da çok şey söylüyor. Savunmacı olmasının yanında oyun kurucu, hücumlara katılan bir oyuncu ve lider olan İspanyol futbolcu, İtalya'daki ilk sezonunda Serie A ve İtalya Kupası'nda 35'i ilk 11'de olmak üzere 37 maça çıkmış ve iki gol atmıştı. Ancak bunlar artık geride kaldı; bu sezon vites yükseltti. Şimdiden bir asist yaptı ve topla birlikte sergilediği isabet oranı giderek daha dikkat çekici hâle geliyor. Örneğin Şampiyonlar Ligi'nde 226 pasının 212'si isabetliydi; %93,67 pas isabet oranı yakaladı ve 25 uzun pasının 20'sinde isabet buldu. Oyun kurma becerisine rakip atakları bozma becerisini de ekleyerek 26 kez top kazandı ve 9 ikili mücadeleden galip çıktı.
21 yaşındaki futbolcu şimdiden olgun, modern, gelecekte İspanya'nın ilk 11 oyuncusu ve Cubarsì için ideal bir partner. Real Madrid gelip altyapısından yetişen bu oyuncunun kaderini gerçekleştirmeden önce, bu yıldızı bir süre daha Serie A'da izleyebileceğiz.
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