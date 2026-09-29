Kadro dışından, ya da neredeyse oradan, Nice’teyken Fransa Milli Takımı’nda Zidane’ın teknik direktörlüğünde ilk 11 oyuncusuna. Lucas Da Cunha’nın futbol yolculuğu aynı anda hem inanılmaz hem de sıra dışı. 2001 doğumlu oyuncu, üç yıl içinde Nice tarafından 700 bin euroya Como’ya adeta elden çıkarılmaktan Avrupa seviyesindeki en iyi orta sahalardan biri olarak öne çıkmaya uzanan bir çıkış yaptı. Ocak 2023’te kırılma anı yaşandı: Como, onu Serie B’de kadrosuna kattı. Hücum kanadı/on numara olarak geldi, kısa sürede Serie A’ya yükseldi, ancak en üst ligdeki ilk adımları pek de mutlu geçmedi: çok sayıda eleştiri, bazı aceleci değerlendirmeler. Ama doğru teknik adamın doğru zamanda verdiği güvenle her oyuncu potansiyelini en üst düzeyde ortaya koyabilir: 2001 doğumlu oyuncu ile Cesc Fabregas arasında olan da buydu.
Como'da Fransa, Da Cunha'nın ayaklarının altında: Fabregas'ın 700 bin euroluk transferden büyük bir oyuncuya dönüştürdüğü isim
Fabregas'ın sezgisi
Fabregas'ın vizyonu, Da Cunha'nın kariyerinde dönüm noktası oldu. Katalan teknik adam onu orta saha oyuncusu olarak yeniden şekillendirdi: önce 4-3-3'te iç orta saha olarak çok iyi sonuçlar aldı, ardından 4-2-3-1'de savunmanın önünde oyun kurucu olarak görev yaptı. Portekiz kökenli Fransız oyuncu ona güvendi, savunma fazı için de doğru hareketleri öğrendi ve vazgeçilmez, kulübün lideri ve kaptanı haline geldi. Geçen yaz Napoli ve Atalanta onu takip etti ama o Como'dan ayrılmadı, aksine ikiye katladı: 2031'e kadar sözleşme yeniledi. Üç ay sonra Zidane, Fransa Milli Takımı teknik direktörü olarak açıkladığı ilk kadroda onu Fransa formasıyla oynaması için çağırdı.
Rüya gibi başlangıç
Da Cunha iki yıl önce, Como’nun Serie A’daki ilk sezonunda San Siro’da Milan’a karşı gol attığında, maçın sonunda Fabregas Lucas’ın rol değişikliğine dair öngörüsünü şöyle açıklamıştı: "Bu kadar çok futbol verebilen birine sahipsen, mevki görecelidir." Dün Belçika karşısında Como kaptanı, Fransa adına maça ilk 11’de başladı: sırtında 21 numara, başı dik ve her zaman temiz, isabetli oyun geometrileriyle. Uluslararası ilk maçında 97 kez topla buluştu, paslarının yüzde 93’ünü başarıyla tamamladı, 6 top kazandı ve hak ettiği gol sevincine yalnızca direk engel oldu. Fransız taraftarlar X’te büyük sevinç yaşayıp birçok yorum paylaştı: "Da Cunha Como formasıyla bu kadar iyi oynarken Deschamps neredeydi?" Como’dan Fabregas’a, Fransa’dan Zidane’a: Da Cunha’nın inanılmaz hikayesi.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun