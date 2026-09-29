Kadro dışından, ya da neredeyse oradan, Nice’teyken Fransa Milli Takımı’nda Zidane’ın teknik direktörlüğünde ilk 11 oyuncusuna. Lucas Da Cunha’nın futbol yolculuğu aynı anda hem inanılmaz hem de sıra dışı. 2001 doğumlu oyuncu, üç yıl içinde Nice tarafından 700 bin euroya Como’ya adeta elden çıkarılmaktan Avrupa seviyesindeki en iyi orta sahalardan biri olarak öne çıkmaya uzanan bir çıkış yaptı. Ocak 2023’te kırılma anı yaşandı: Como, onu Serie B’de kadrosuna kattı. Hücum kanadı/on numara olarak geldi, kısa sürede Serie A’ya yükseldi, ancak en üst ligdeki ilk adımları pek de mutlu geçmedi: çok sayıda eleştiri, bazı aceleci değerlendirmeler. Ama doğru teknik adamın doğru zamanda verdiği güvenle her oyuncu potansiyelini en üst düzeyde ortaya koyabilir: 2001 doğumlu oyuncu ile Cesc Fabregas arasında olan da buydu.