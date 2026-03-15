Como'da Fabregas, Gasperini'ye yüklendi: "Selam vermeden gitti, bu sportmenlik dışı ve saygısız bir davranış"

Cesc Fabregas buna tahammül edemiyor ve Como-Roma maçı hakkında yorum yaparken, Como teknik direktörüne göre maçın sonunda kendisine selam vermeden sahadan ayrıldığı için Gian Piero Gasperini'yesert çıktı: "Bunu sportmenlik dışı bir davranış olarak gördüm" diyor İspanyol oyuncu Sky'a. "Ben kızgın olduğumda, oyundan atıldığımda ya da hakemin bana haksızlık ettiğini düşündüğümde bile, maçın sonunda her zaman rakip takımın teknik direktörünün elini sıkmaya giderim."

"Bu bir saygı ve sportmenlik meselesi, olanlar beni üzdü," diye ekliyor Fabregas, "bir meslektaşım selam vermeden ayrıldığında üzülürüm. Her zamanki gibi onu selamlamaya gittim ve onun uzaklaştığını gördüm. Maçta mücadele edilir ama sonra el sıkışılır. Ben de son zamanlarda gurur duymadığım şeyler yaptım ama bence örnek olmalıyız. Unutmayalım ki çocuklar bizi takip ediyor."