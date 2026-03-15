Como'da Fabregas, Gasperini'ye yüklendi: "Selam vermeden gitti, bu sportmenlik dışı ve saygısız bir davranış"

Como teknik direktörü, Roma'yı 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu

Cesc Fabregas buna tahammül edemiyor ve Como-Roma maçı hakkında yorum yaparken, Como teknik direktörüne göre maçın sonunda kendisine selam vermeden sahadan ayrıldığı için Gian Piero Gasperini'yesert çıktı: "Bunu sportmenlik dışı bir davranış olarak gördüm" diyor İspanyol oyuncu Sky'a. "Ben kızgın olduğumda, oyundan atıldığımda ya da hakemin bana haksızlık ettiğini düşündüğümde bile, maçın sonunda her zaman rakip takımın teknik direktörünün elini sıkmaya giderim."

"Bu bir saygı ve sportmenlik meselesi, olanlar beni üzdü," diye ekliyor Fabregas, "bir meslektaşım selam vermeden ayrıldığında üzülürüm. Her zamanki gibi onu selamlamaya gittim ve onun uzaklaştığını gördüm. Maçta mücadele edilir ama sonra el sıkışılır. Ben de son zamanlarda gurur duymadığım şeyler yaptım ama bence örnek olmalıyız. Unutmayalım ki çocuklar bizi takip ediyor."

  • MAÇ HAKKINDA

    Ardından, şu anda Juventus ve Roma'nın önünde tek başına dördüncü sırada yer alan takımının galibiyeti hakkında şunları söyledi: "Elimdeki kalite ve çeşitlilik çok önemli. Bir maç beş dakika içinde değişebilir ve Roma'nın penaltısından sonra da öyle oldu. Hak edilen bir sonuç değildi, maçın gidişatını yansıtmıyordu. İkinci yarıda seviyemizi yükselttik ve durumu tamamen tersine çevirdik. Bu bir Şampiyonlar Ligi play-off maçı mıydı? Hayır, henüz elemeyi garantilemedik."

