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Como, Chelsea’nin savunma oyuncusu için harekete geçerken, Serie A şampiyonu Inter de transfer yarışına katılmayı düşünüyor
Como, Chalobah için resmi teklif sundu
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Como’nun bu defans oyuncusu için resmi bir teklifte bulunduğunu bildirdi. Eski Chelsea ve Arsenal orta saha oyuncusu Cesc Fabregas’ın yönetimindeki hırslı Serie A takımı, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi’ne beklenmedik bir şekilde katılma hakkı kazandıktan sonra kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sekiz yaşından beri Chelsea’de forma giyen Chalobah, takımın Avrupa macerasına öncülük edecek başlıca hedef olarak görülüyor.
Kesin transfer ücreti açıklanmamış olsa da, Chelsea'nin Cobham altyapısından yetişen bu oyuncu için tekliflere açık olduğu biliniyor. Geçen sezon tüm turnuvalarda 47 maça çıkıp Premier Lig'de üç gol atarak düzenli olarak forma giymesine rağmen, kulüp yönetimi kendi savunma takviyelerini finanse etmek için onu satmaya hazır. Oyuncunun sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor ve bu da "Maviler"e pazarlıkta güçlü bir konum sağlıyor.
- Getty Images Sport
Inter Milan durumu takip ediyor
Como, bu transfer yarışındaki tek İtalyan takımı değil; Serie A şampiyonu Inter de bu stoper için bir transfer hamlesi yapmayı değerlendiriyor. Nerazzurri, Avrupa’da kendini kanıtlamış bir oyuncu arıyor ve Chalobah’ın Premier Lig’deki tecrübesi ile çok yönlülüğü, onu Cristian Chivu’nun takımı için cazip bir seçenek haline getiriyor. Eğer bir teklif savaşı başlarsa, Chelsea kendi altyapısından yetişen bu oyuncu karşılığında önemli bir gelir elde edebilir.
Bu transfer, prestij açısından hemen bir sıçrama anlamına gelecektir; zira Inter, Scudetto unvanını savunurken aynı zamanda Avrupa futbolunun en üst seviyesinde mücadele edecektir. Chalobah için Şampiyonlar Ligi’nde oynama ihtimali büyük bir cazibe oluşturuyor; özellikle de Chelsea’nin ligi 10. sırada bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacağı düşünülürse.
Tuchel’in inancı ve İngiltere’nin manzarası
Kulüp düzeyinde belirsiz bir geleceğe sahip olmasına rağmen, Chalobah’ın İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel’in gözündeki değeri hâlâ yüksek. Eski Chelsea teknik direktörü, Tino Livramento’nun sakatlık nedeniyle kadrodan çıkmak zorunda kalmasının ardından, savunma oyuncusunu Three Lions’ın Dünya Kupası kadrosuna son anda çağırdı. Tuchel, özellikle Manchester United’ın tecrübeli oyuncusu Harry Maguire yerine Chalobah’ı tercih ederek, 26 yaşındaki oyuncunun elit seviyede hâlâ çok şey sunabileceğini kanıtladı.
İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçında – Hırvatistan’a karşı 4-2 galibiyet ve Gana ile 0-0 berabere kaldıkları maç – forma giymemiş ve sadece bir kez milli forma giymiş olması nedeniyle, başka sakatlıklar olmazsa sahaya çıkması pek olası görünmüyor. Ancak kadroya alınması, Three Lions teknik direktörü Thomas Tuchel’in ona büyük değer verdiğini gösteriyor; Tuchel, Manchester United’dan Maguire’ı yine kadro dışında bırakmayı tercih etti.
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Chelsea'nin transfer politikasındaki köklü değişiklikler devam ediyor
Chalobah’ın ayrılmasına izin verme eğilimi, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde gerçekleştirilen daha kapsamlı bir savunma kadrosu yeniden düzenlemesinin bir parçasıdır. Chelsea şimdiden yedek oyuncular üzerinde çalışıyor; Crystal Palace’tan Maxence Lacroix ve Como’dan Jacobo Ramon, kulübün aday listesinde yer alıyor. Kulüp ayrıca, geçen sezon boyunca zorluklar yaşayan savunma hattını yeniden yapılandırmak amacıyla Atalanta’dan Marco Palestra için 51 milyon sterlinlik bir anlaşmayı sonuçlandırdı.
Kanatlarda da değişiklikler bekleniyor; Marc Cucurella’nın Real Madrid’e yaptığı çok ses getiren transferin ardından yeni bir sol bek arayışları yoğunlaştı. Blues, kadroda daha fazla denge kurmak için şu anda Leeds United’dan Gabriel Gudmundsson’u takip ediyor. Chalobah’ın ayrılması muhtemel olduğu göz önüne alındığında, Stamford Bridge’deki oyuncu devri bu yaz da hız kesmeye niyetli görünmüyor.