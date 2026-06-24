Como, Chelsea’nin savunma oyuncusu için harekete geçerken, Serie A şampiyonu Inter de transfer yarışına katılmayı düşünüyor

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Como’nun bu defans oyuncusu için resmi bir teklifte bulunduğunu bildirdi. Eski Chelsea ve Arsenal orta saha oyuncusu Cesc Fabregas’ın yönetimindeki hırslı Serie A takımı, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi’ne beklenmedik bir şekilde katılma hakkı kazandıktan sonra kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sekiz yaşından beri Chelsea’de forma giyen Chalobah, takımın Avrupa macerasına öncülük edecek başlıca hedef olarak görülüyor.

Kesin transfer ücreti açıklanmamış olsa da, Chelsea'nin Cobham altyapısından yetişen bu oyuncu için tekliflere açık olduğu biliniyor. Geçen sezon tüm turnuvalarda 47 maça çıkıp Premier Lig'de üç gol atarak düzenli olarak forma giymesine rağmen, kulüp yönetimi kendi savunma takviyelerini finanse etmek için onu satmaya hazır. Oyuncunun sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor ve bu da "Maviler"e pazarlıkta güçlü bir konum sağlıyor.







