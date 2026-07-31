Trevoh Chalobah ve Como, gerçekleşmesi gereken bir birliktelik. İngiliz savunmacı, göl kıyısındaki kulübe transfer olmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor; öyle ki bu akşam saatlerinde bir dönüm noktası yaşanabilir. Sözleşme şartlarında anlaşma bir haftadan uzun süre önce sağlandı, şimdi Como kulübü Chelsea'nin taleplerine giderek daha fazla yaklaşıyor.
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Como, Chalobah transferine bir adım uzaklıkta: Chelsea ile anlaşma için kritik saatler, Fabregas parmaklarını çaprazladı
30 milyonluk operasyon
Inter sadece bir yoklama yapmıştı ve şimdi rotasını kararlı şekilde Cuti Romero'ya çevirdi. Trevoh Chalobah ise aklında Como ile, İtalya'ya uçup yeni ve heyecan verici bir profesyonel maceraya başlamak için sadece bir telefon bekliyor. Como hedefe her geçen gün biraz daha yaklaşıyor; Chelsea'nin başından beri talebi olan 30 milyon seviyesine ulaşacak. Kulüpler arasında nihai anlaşmaya varmak için önümüzdeki saatlerde bir görüşme yapılması bekleniyor.
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