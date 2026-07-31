Inter sadece bir yoklama yapmıştı ve şimdi rotasını kararlı şekilde Cuti Romero'ya çevirdi. Trevoh Chalobah ise aklında Como ile, İtalya'ya uçup yeni ve heyecan verici bir profesyonel maceraya başlamak için sadece bir telefon bekliyor. Como hedefe her geçen gün biraz daha yaklaşıyor; Chelsea'nin başından beri talebi olan 30 milyon seviyesine ulaşacak. Kulüpler arasında nihai anlaşmaya varmak için önümüzdeki saatlerde bir görüşme yapılması bekleniyor.