Trevoh Chalobah ve Como, gerçekleşmesi gereken bir birliktelik. İngiliz savunmacı, göl kıyısındaki takıma transfer olmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor; öyle ki gelişme bu akşam saatlerinde bile yaşanabilir. Sözleşme şartlarında anlaşma bir haftadan uzun süre önce zaten sağlanmıştı, şimdi ise Como kulübü Chelsea'nin taleplerine giderek daha fazla yaklaşıyor.
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30 milyonluk operasyon
Inter sadece bir yoklama yapmıştı ve şimdi rotasını kararlı biçimde Cuti Romero'ya çevirdi. Trevoh Chalobah'ın aklında ise Como var ve İtalya'ya uçup yeni, heyecan verici bir profesyonel maceraya başlamak için sadece bir telefon bekliyor. Como hedefe her geçen gün daha da yaklaşıyor; Chelsea'nin başından beri talebi olan 30 milyon seviyesine ulaşacak. Kulüpler arasında nihai anlaşmaya varmak için önümüzdeki saatlerde bir görüşme yapılması bekleniyor.
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