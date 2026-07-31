Inter sadece bir yoklama yapmıştı ve şimdi rotasını kararlı biçimde Cuti Romero'ya çevirdi. Trevoh Chalobah'ın aklında ise Como var ve İtalya'ya uçup yeni, heyecan verici bir profesyonel maceraya başlamak için sadece bir telefon bekliyor. Como hedefe her geçen gün daha da yaklaşıyor; Chelsea'nin başından beri talebi olan 30 milyon seviyesine ulaşacak. Kulüpler arasında nihai anlaşmaya varmak için önümüzdeki saatlerde bir görüşme yapılması bekleniyor.