Como'nun yükselişi, Avrupa futbolundaki en büyüleyici hikâyelerden biri oldu; İtalya futbol piramidinin alt liglerinden rekor sürede Şampiyonlar Ligi'nin ışıltılı dünyasına uzandı. Djarum Group tarafından desteklenen kulüp, uluslararası büyümeye ve küresel markasını modernleştirmeye büyük ölçüde odaklanırken, yönetim de onlarca yıllık zorluk boyunca ateşi canlı tutan yerel toplumu unutmadı.

Stadio Giuseppe Sinigaglia'da kapalı gişe bir kalabalıkla ve bilet talebinin stadyumun mevcut kapasitesini açık ara aşmasıyla karşı karşıya kalan Suwarso ve diğer yöneticiler, VIP bölümündeki kendi koltuklarından vazgeçmeyi tercih etti. Bu karar, reklam amacıyla değil; kulübü iflastan ve amatör liglerden geçerken de yalnız bırakmayan taraftarların nesiller boyu süren sadakatini onurlandırmak için alındı.