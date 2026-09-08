AFP
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Como Başkanı Mirwan Suwarso, kulübün tarihi Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı için VIP koltuğunu en yaşlı taraftarlara bıraktı
Como taraftarlarına sadakat göstergesi
Como'nun yükselişi, Avrupa futbolundaki en büyüleyici hikâyelerden biri oldu; İtalya futbol piramidinin alt liglerinden rekor sürede Şampiyonlar Ligi'nin ışıltılı dünyasına uzandı. Djarum Group tarafından desteklenen kulüp, uluslararası büyümeye ve küresel markasını modernleştirmeye büyük ölçüde odaklanırken, yönetim de onlarca yıllık zorluk boyunca ateşi canlı tutan yerel toplumu unutmadı.
Stadio Giuseppe Sinigaglia'da kapalı gişe bir kalabalıkla ve bilet talebinin stadyumun mevcut kapasitesini açık ara aşmasıyla karşı karşıya kalan Suwarso ve diğer yöneticiler, VIP bölümündeki kendi koltuklarından vazgeçmeyi tercih etti. Bu karar, reklam amacıyla değil; kulübü iflastan ve amatör liglerden geçerken de yalnız bırakmayan taraftarların nesiller boyu süren sadakatini onurlandırmak için alındı.
- Getty Images Sport
Bir ömür boyu süren Lariani desteğini ödüllendirmek
Bu özel yönetici koltuklarını alma kriterleri net: kulüp, 1950 veya daha önce doğmuş taraftarları arıyor. Bunlar, süper yıldız transferleri ve küresel medya ilgisinin damga vurduğu mevcut dönemden çok önce de orada olan, kulübün yaşayan tarihini temsil eden kişiler. Resmî Instagram hesabından yayımladığı duygusal açıklamada Suwarso, bu benzeri görülmemiş adımın arkasındaki motivasyonu anlattı.
"Stadın tüm biletleri tükendi. Azalan kapasite ve satışa sunulan sınırlı sayıdaki bilet nedeniyle, ne yazık ki orada olmak isteyen herkese yer veremiyoruz" diye yazdı Suwarso sosyal medyada. "Ancak bazı kulüp yetkilileri ve ben, bu maç için koltuklarımızdan vazgeçmeye karar verdik. Bu koltukların en uzun süre bekleyen taraftarlara verilmesini istiyoruz: 1950 veya daha önce doğmuş, Como'yu her ligde ve her dönemde takip etmiş olanlara."
Stadyum kısıtlamaları ve UEFA düzenlemeleri arasında yol almak
Yönetim kurulunun bu cömertliği, Sinigaglia'da koltukların son derece sınırlı olduğu bir dönemde geliyor. Stat, UEFA'nın Avrupa kupaları için belirlediği katı gereklilikleri karşılamak amacıyla yaz boyunca kapsamlı bir yenilemeden geçti. Bu çalışmalar arasında Curva Ovest'in tamamen yeniden inşa edilmesi, sahanın yeniden serilmesi ve genişletilmesi ile aydınlatma sistemleri, medya alanları ve ağırlama hizmetlerinde önemli iyileştirmeler yer aldı. Ancak bu gelişmelere rağmen kulüp, karmaşık düzenleyici engellerle uğraşmak zorunda kaldı ve bu durum, Avrupa gecelerinde iç sahada oynanan Serie A maçlarına kıyasla stada alınmasına izin verilen taraftar sayısını fiilen azalttı.
Stadyum lig maçlarında 12.000'den fazla seyirci alabilse de UEFA, Şampiyonlar Ligi için kapasiteyi yaklaşık 11.000 ile sınırlandırdı. Bu düşüşün temel nedeni, UEFA onaylı organizasyonlar için gerekli güvenlik ve konfor şartlarını karşılamayan boru şeklindeki yapılara sahip olan "Distinti" bölümü.
- Getty Images Sport
Taktik görünüm ve ilk maç heyecanı
Sahada ise karşılarındaki yıldızlarla dolu Alman ekibi nedeniyle görev en az bunun kadar göz korkutucu. Atmosferin son derece coşkulu olması beklenirken, bu anın büyüklüğünün oyuncular üzerinde etkili olabileceğine dair endişeler de var. Kadro, büyük ölçüde bu seviyede deneyimsiz isimlerden oluşuyor; daha önce Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan oyuncu sayısı yalnızca dokuz. Ancak Nico Paz gibi genç yıldızların formu ve Moise Kean'ın ilk 11'de yer alma ihtimali etrafında büyüyen bir heyecan var. Kendini kanıtlama amacıyla gelen Kean, iç sezonun ilk bölümünde şimdiden etkisini göstermiş durumda. Baturina ve Chalobah gibi tecrübeli isimler Avrupa deneyiminin omurgasını oluştururken, Lariani de eleme turlarının daimi adayları olan Alman konuklara karşı sürpriz yapabilmek için iç saha taraftarının enerjisinden faydalanmayı umuyor.
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