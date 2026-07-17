Barcelona’yı üç UEFA Gençlik Ligi sezonunda temsil etti ve 2024/25 sezonunda şampiyonluk kazanılmasında önemli bir rol oynadı; U19 takımının Trabzonspor’u 4-1 mağlup ettiği final maçında gol attı. Barcelona Atlètic'te düzenli ilk 11 oyuncusu olduktan sonra, 2024 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys karşısında A takımdaki ilk maçına çıktı. 2025/26 sezonunun ikinci yarısını Sporting Gijón'da kiralık olarak geçirdi.



Sağlam ve fiziksel olarak yetenekli bir savunma oyuncusu olan ve top kontrolünde kendinden emin olan Cuenca, U-15'ten U-20'ye kadar İspanya'nın genç milli takımlarında forma giydi. Uluslararası deneyimi arasında FIFA U-17 ve U-20 Dünya Kupaları ile U-17 ve U-19 Avrupa Şampiyonaları yer alıyor. Daha yakın zamanda ise 2026 UEFA U-19 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'nın şampiyonluğuna katkıda bulundu.