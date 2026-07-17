Cesc Fabregas’ın Como takımı durmak bilmiyor ve Chalobah konusunda Londra’dan ve Chelsea’den iyi haberler beklerken, zaten gelişmelerle dolu bu transfer döneminde bir başka transfer hamlesi daha gerçekleştirdi. Dün İtalya’ya ve şehre gelen merkez savunma oyuncusu Andrés Cuenca’nın transferi resmiyet kazandı.
Çeviri:
Como, Andrés Cuenca’nın transferi resmen açıklandı: Barcelona’dan gelen oyuncu, 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. İşte kimdir
BASIN AÇIKLAMASI
Como kulübü tarafından yayınlanan basın açıklaması şu şekildedir: “Como 1907, İspanyol savunma oyuncusu Andrés Cuenca’yı FC Barcelona’dan kalıcı olarak transfer ettiğini duyurmaktan memnuniyet duyar. 2007 doğumlu stoper, 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Cuenca, 2019 yılında Barselona’nın La Masia akademisine katılmadan önce Avejoe, Villafranca, Córdoba ve Sevilla’daki akademilerde yetişti.”
PROFİL
Barcelona’yı üç UEFA Gençlik Ligi sezonunda temsil etti ve 2024/25 sezonunda şampiyonluk kazanılmasında önemli bir rol oynadı; U19 takımının Trabzonspor’u 4-1 mağlup ettiği final maçında gol attı. Barcelona Atlètic'te düzenli ilk 11 oyuncusu olduktan sonra, 2024 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys karşısında A takımdaki ilk maçına çıktı. 2025/26 sezonunun ikinci yarısını Sporting Gijón'da kiralık olarak geçirdi.
Sağlam ve fiziksel olarak yetenekli bir savunma oyuncusu olan ve top kontrolünde kendinden emin olan Cuenca, U-15'ten U-20'ye kadar İspanya'nın genç milli takımlarında forma giydi. Uluslararası deneyimi arasında FIFA U-17 ve U-20 Dünya Kupaları ile U-17 ve U-19 Avrupa Şampiyonaları yer alıyor. Daha yakın zamanda ise 2026 UEFA U-19 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'nın şampiyonluğuna katkıda bulundu.
İLK SÖZLER
Como’nun yeni oyuncusu, kulübün resmi kanallarına yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: “Bu kulübün bir parçası olmaktan gerçekten çok mutluyum ve bu forma ile ilk maçımı oynamak için sabırsızlanıyorum. İlk izlenimim çok olumluydu. Como, bende çok iyi bir izlenim bırakan muhteşem bir şehir ve kulüpteki herkes beni sıcak bir şekilde karşıladı. Bence bizi harika bir sezon bekliyor ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için her gün elimden gelenin en iyisini yapacağım.”
FABREGAS’IN YORUMU
Como’nun teknik direktörü Cesc Fabregas da Cuenca’nın transferi hakkında görüşlerini dile getirdi: “Andrés Cuenca, büyük bir teknik beceriye, enerjiye ve güce sahip genç bir savunma oyuncusu. Blaugrana’nın altyapısında önemli bir yol kat etti ve A takımdaki ilk maçına UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktı. Topla rahat ve kendine güvenen modern bir savunma oyuncusu. Projemiz kapsamında önemli ölçüde gelişebileceğine inanıyoruz ve onu Como’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.”
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