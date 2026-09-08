Kulüp yönetimi, oyuncunun yaklaşan tedavisini denetlemek için kurum içi sağlık ekibinin dışarıdan onkoloji uzmanlarıyla doğrudan çalışacağını yeniden teyit etti. Haberi kulübün resmi açıklamasıyla doğrulayan İtalyan kulübü şu duyuruyu yaptı: "Como 1907, Roberta Picchi'ye bir dizi tıbbi muayenenin ardından meme kanseri teşhisi konduğunu doğrulayabilir.

"Roberta artık tedavisine başlayacak ve bakımından sorumlu uzmanlarla yakın şekilde çalışacak olan kulübün sağlık ekibi süreç boyunca kendisine destek verecek. Como 1907'deki herkes Roberta'nın yanında ve önümüzdeki aylarda ona ve ailesine ihtiyaç duydukları tüm desteği verecek."