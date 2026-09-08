Nicolo Campo
Çeviri:
Como 1907, meme kanseri teşhisinin ardından Roberta Picchi'ye yeni sözleşme vererek inanılmaz bir davranış sergiledi
Picchi'ye sözleşme uzatması verildi
Como 1907, forvet oyuncusu Picchi'ye kapsamlı tıbbi testlerin ardından meme kanseri teşhisi konulduğunu doğruladı. Dikkat çekici bir dayanışma örneği sergileyen kulüp, 34 yaşındaki forvetin sözleşmesini 2027-28 sezonunun sonuna kadar uzatmak için hızlı davrandı. Bu kararlı adım, İtalyan futbolcunun oyun geleceğine dair herhangi bir belirsizlik yaşamadan tamamen tedavisine ve rehabilitasyon sürecine odaklanmasını sağlıyor.
Kulüp, sarsılmaz desteğini doğruladı
Kulüp yönetimi, oyuncunun yaklaşan tedavisini denetlemek için kurum içi sağlık ekibinin dışarıdan onkoloji uzmanlarıyla doğrudan çalışacağını yeniden teyit etti. Haberi kulübün resmi açıklamasıyla doğrulayan İtalyan kulübü şu duyuruyu yaptı: "Como 1907, Roberta Picchi'ye bir dizi tıbbi muayenenin ardından meme kanseri teşhisi konduğunu doğrulayabilir.
"Roberta artık tedavisine başlayacak ve bakımından sorumlu uzmanlarla yakın şekilde çalışacak olan kulübün sağlık ekibi süreç boyunca kendisine destek verecek. Como 1907'deki herkes Roberta'nın yanında ve önümüzdeki aylarda ona ve ailesine ihtiyaç duydukları tüm desteği verecek."
Kararlılık, iç huzurunu sağlar
Sözleşme yenilemesi, Larian ekibinin oyuncularının saha dışındaki hayatının en zorlu mücadelesinde onun yanında durmaya yönelik derin kurumsal bağlılığının altını çiziyor. Kulüp, açıklamasını uzun vadeli anlaşmayı doğrulayarak ve forvet oyuncusu için mahremiyet talebinde bulunarak tamamladı: "Bu süregelen bağlılığın bir parçası olarak Kulüp, Roberta'nın sözleşmesini de 2027-28 sezonunun sonuna kadar yeniledi. Bu süreçte, tedavi ve iyileşmesine odaklanırken Roberta'nın mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz."
- Getty Images Sport
Yaklaşan sezonun sınavları çözülüyor
Sahada ise Selena Mazzantini'nin ekibi, 20 Eylül'de Coppa Italia Women'da Brescia deplasmanına gittiğinde tecrübeli golcüsü olmadan hayata uyum sağlamak zorunda kalacak. Bir hafta sonra takım, 2026-27 Serie A Women sezonunu Centro Sportivo SNEF Lambrone'da AC Milan'a karşı oynanacak yüksek profilli iç saha maçıyla açtığında bir başka zorlu sınav onları bekliyor. Kadro, sezona güçlü bir başlangıç yapmak için kolektif birlikteliğinden güç almayı ve sezonun ilk bölümündeki çabalarını Picchi'nin iyileşmesine adamayı hedefleyecek.
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