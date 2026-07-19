2026 Dünya Kupası finalleri, İngiltere ve Norveç milli takımları arasındaki çeyrek final karşılaşmasında en tartışmalı olaylardan birine sahne oldu. Üç Aslanlar, topun kamera kablosuna çarpmış gibi görünerek yön değiştirmesinin ardından beraberlik golünü attı.
Colina bu olaya kesin bir şekilde yanıt vererek şöyle dedi: “İnsanların topun hiçbir kabloya değmediğine ikna olmaması şaşırtıcı… Bir oyuncunun veya herhangi bir nesnenin topa dokunduğunda grafikte belirgin bir eğri veya tepe noktası ortaya çıktığını gösteren bir grafik sunuldu.”
Colina sözlerine şöyle devam etti: “Bu durumda, kalecinin topu pas verdiği andan diğer oyuncunun topu kontrol altına aldığı ana kadar tamamen düz bir grafik ortaya çıktı. Sadece hava ile ilgili çok küçük bir dalgalanma vardı. Aynı durum topun dönüşü için de geçerliydi; kamera da sabit ve hareketsiz kaldı. Bazı konuları netleştirmek ve kesin sonuçlara ulaşmak için kullanabileceğiniz teknolojik araçlar var."
Topun içindeki sensör, Portekiz’in Hırvatistan’ı 2-1 mağlup ettiği maçta da belirleyici oldu; Hırvatistan’ın maçın sonlarında attığı beraberlik golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Colina bu duruma değinerek şöyle dedi: “Burada da grafik tamamen netti. Top, Hırvat forvetin kafasına temas ettiğinde bir tepe noktası veya eğri ortaya çıktı, ardından düz bir çizgi geldi ve Portekizli savunma oyuncusunun sırtına temas ettiğinde bir başka tepe noktası izlendi.”
FIFA Hakem Komitesi Başkanı sözlerine şöyle devam etti: “Sistem saçla teması algılamadığından, grafikteki tepe noktası veya eğri, kafayla doğrudan temas temel alınarak belirlenir.”