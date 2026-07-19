Eski İtalyan hakem, kariyeri boyunca pek çok önemli maçı yönetmişti; bunların arasında, yıldız oyuncu Ronaldo’nun attığı iki gol sayesinde Brezilya’nın Almanya’yı 2-0 mağlup ettiği 2002 Dünya Kupası finali de yer alıyordu.

Futbol tarihinin en iyi hakemi olarak görülen Collina, bu geceki Dünya Kupası final maçını yönetmesi için Slovenyalı hakem Slavko Vinčić'i görevlendirdi.

Colina, “Çok iyi bir kariyer sergiledi. Onun adına mutluyum, tıpkı burada bulunan diğerleri için de olduğu gibi; karar vermek ve final maçının hakemini seçmek kolay bir iş değildi” dedi.

Sloven hakem Slavko Vinčić, Dünya Kupası final maçını yönetmek üzere seçildiğini öğrenir öğrenmez gözyaşlarına boğuldu.

Kolina bu anla ilgili olarak şunları söyledi: “Her seferinde tüylerim diken diken oluyor, çünkü bu erkek ve kadınların yıllar boyunca neler başardıklarını ve ailelerinden fedakarlık etmek de dahil olmak üzere ne kadar büyük fedakarlıklar yaptıklarını biliyorum. Vinčić’in duygulanmasını ve coşkusunu bekliyordum; bu, daha önce benim de yaşadığım bir duyguydu.”