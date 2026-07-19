Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
imago-sport-1079768298.jpgDeFodi Images

Çeviri:

Colina: Hakemlerin fedakarlıkları tüylerimi diken diken ediyor… İngiltere maçındaki tartışmayı teknoloji çözdü

İngiltere
Belçika
Hırvatistan
Portekiz
Dünya Kupası
İngiltere
Belçika
Hırvatistan
Portekiz

Güncel Konular

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Dünya Kupası finalini yönetecek hakemin seçilmesinin kolay bir iş olmadığını vurguladı ve aynı zamanda, Norveç ile İngiltere arasındaki maçta topun hiçbir kabloya değmediğine insanların ikna olmamalarının şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Colina, bugün İspanya ve Arjantin milli takımları arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finaliyle eş zamanlı olarak İtalyan “La Gazzetta dello Sport” gazetesine bir röportaj verdi.

  • Dünya Kupası Finali

    Eski İtalyan hakem, kariyeri boyunca pek çok önemli maçı yönetmişti; bunların arasında, yıldız oyuncu Ronaldo’nun attığı iki gol sayesinde Brezilya’nın Almanya’yı 2-0 mağlup ettiği 2002 Dünya Kupası finali de yer alıyordu.

    Futbol tarihinin en iyi hakemi olarak görülen Collina, bu geceki Dünya Kupası final maçını yönetmesi için Slovenyalı hakem Slavko Vinčić'i görevlendirdi.

    Colina, “Çok iyi bir kariyer sergiledi. Onun adına mutluyum, tıpkı burada bulunan diğerleri için de olduğu gibi; karar vermek ve final maçının hakemini seçmek kolay bir iş değildi” dedi.

    Sloven hakem Slavko Vinčić, Dünya Kupası final maçını yönetmek üzere seçildiğini öğrenir öğrenmez gözyaşlarına boğuldu.

    Kolina bu anla ilgili olarak şunları söyledi: “Her seferinde tüylerim diken diken oluyor, çünkü bu erkek ve kadınların yıllar boyunca neler başardıklarını ve ailelerinden fedakarlık etmek de dahil olmak üzere ne kadar büyük fedakarlıklar yaptıklarını biliyorum. Vinčić’in duygulanmasını ve coşkusunu bekliyordum; bu, daha önce benim de yaşadığım bir duyguydu.”

    • Reklam

  • Tartışmalı kararlar

    Eski İtalyan hakem, konuşmasında video yardımlı hakemlik teknolojisine ve bu yılki Dünya Kupası’nda alınan en tartışmalı kararlardan bazılarına değindi.

    FIFA Hakem Komitesi Başkanı şunları söyledi: “Teknoloji, futbolda çelişkili bir durumu çözmek için devreye sokuldu. Stadyumda 80 binden fazla seyirci sahada olup bitenleri gerçek zamanlı olarak görebiliyordu, ancak bunu yapamayan tek kişi kararları vermesi gereken hakemdi.”

    Colina sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzde iki yol vardı: Ya saha içinde teknolojinin tamamen yasaklandığı, Amish topluluklarına benzeyen bir ortam yaratacaktık ya da hakemlere herkesin sahip olduğu fırsatı verecektik. Milyonlarca yatırım yapıyoruz ve bu paranın boşa harcanmasını umuyoruz; çünkü bu, hakemlerin işlerini iyi yaptıkları ve teknolojiye ihtiyaç duymadıkları anlamına gelecektir.”

    Şöyle ekledi: “1990’lardan bugüne kadar futbol tamamen değişti. Oyuncular farklı hale geldi ve oyun çok daha yüksek bir tempo ve hızda oynanır oldu. Tüm bu süreçte teknoloji, hakemlere yardım etme konusu da dahil olmak üzere son derece önemli bir rol oynadı.”

    Eski hakem yıldızı anılarını şöyle anlattı: “Brezilya ile Almanya arasındaki final maçını hatırlıyorum; yerel Japon hakem ekibinden her iki milli takımın görüntülerini içeren video kasetler vermelerini istediğimde, bana tuhaf bir şekilde baktılar. Oysa bugün, Lenovo ile işbirliği içinde geliştirilen FIFA iPro sistemi var ve bu sistem, maçlara hazırlanmak için son derece yararlı bilgiler sunabiliyor.”

  • Hırvatistan, İngiltere karşısında haksızlığa mı uğradı?

    2026 Dünya Kupası finalleri, İngiltere ve Norveç milli takımları arasındaki çeyrek final karşılaşmasında en tartışmalı olaylardan birine sahne oldu. Üç Aslanlar, topun kamera kablosuna çarpmış gibi görünerek yön değiştirmesinin ardından beraberlik golünü attı.

    Colina bu olaya kesin bir şekilde yanıt vererek şöyle dedi: “İnsanların topun hiçbir kabloya değmediğine ikna olmaması şaşırtıcı… Bir oyuncunun veya herhangi bir nesnenin topa dokunduğunda grafikte belirgin bir eğri veya tepe noktası ortaya çıktığını gösteren bir grafik sunuldu.”

    Colina sözlerine şöyle devam etti: “Bu durumda, kalecinin topu pas verdiği andan diğer oyuncunun topu kontrol altına aldığı ana kadar tamamen düz bir grafik ortaya çıktı. Sadece hava ile ilgili çok küçük bir dalgalanma vardı. Aynı durum topun dönüşü için de geçerliydi; kamera da sabit ve hareketsiz kaldı. Bazı konuları netleştirmek ve kesin sonuçlara ulaşmak için kullanabileceğiniz teknolojik araçlar var."

    Topun içindeki sensör, Portekiz’in Hırvatistan’ı 2-1 mağlup ettiği maçta da belirleyici oldu; Hırvatistan’ın maçın sonlarında attığı beraberlik golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

    Colina bu duruma değinerek şöyle dedi: “Burada da grafik tamamen netti. Top, Hırvat forvetin kafasına temas ettiğinde bir tepe noktası veya eğri ortaya çıktı, ardından düz bir çizgi geldi ve Portekizli savunma oyuncusunun sırtına temas ettiğinde bir başka tepe noktası izlendi.”

    FIFA Hakem Komitesi Başkanı sözlerine şöyle devam etti: “Sistem saçla teması algılamadığından, grafikteki tepe noktası veya eğri, kafayla doğrudan temas temel alınarak belirlenir.”

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Duygusuzluk

    Colina, futboldaki VAR teknolojisinin taraftarları heyecan ve coşkudan mahrum bırakmak yerine oyunun kalitesini artırmaya katkıda bulunduğunu vurguladı.

    Şöyle devam etti: “Bu iddia tarihsel açıdan doğru değildir. Ofsayt durumlarında kararın teyit edilmesi için birkaç saniye beklenir, ancak oyuncu golü attığı anda kutlamaya başlar.”

    Colina sözlerini şöyle tamamladı: “Golün geçerliliği onaylanırsa ikinci bir kutlama olur; iptal edilirse ise rakip takım kutlama yapar. Bence, haftalarca ya da on yıllarca tartışılan bir olay yerine, doğru bir karara dayalı bir coşku yaşamak adil ve hakkaniyettir. Bugün bile, altmış yıl geçmesine rağmen, insanlar hâlâ 1966 finalinde İngiltere’nin attığı golde topun gerçekten gol çizgisini geçip geçmediğini merak ediyorlar.”