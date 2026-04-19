Getty/GOAL
Çeviri:
Coleen, 2026 Dünya Kupası'nda Wayne Rooney'e katılacak mı? Manchester United efsanesi ABD'ye dönüş hazırlıklarını sürdürürken, "mutsuz anılar" iddiaları gündemde
Son zamanlarda yaşanan gerginlik ve mesafeli geçen bir yaz
Rooney, Kuzey Amerika'ya büyük yankı uyandıracak bir dönüş için hazırlanıyor, ancak Manchester United ve İngiltere efsanesi bu seyahate eşi olmadan çıkabilir. İçeriden gelen bilgilere göre Coleen, altı haftalık turnuvayı ilişkilerinde gerekli bir ara olarak görüyor. Çift, kısa süre önce 20 milyon sterlinlik Cheshire'daki evlerinde Coleen'in 40. yaş gününü kutladı, ancak Rooney'nin son zamanlardaki tuhaf davranışlarının ardından ortam gerginliğini koruyor.
Heat World'e göre bir kaynak, "Coleen, BRIT Ödülleri'ndeki davranışları nedeniyle Wayne'e hala çok kızgın. Yine tüm dikkatler evliliklerine çevrildi ve bu durum, Coleen'in kendi işinden dikkatleri uzaklaştırdı" dedi. Gerginliğin kaynağı, Şubat ayında Rooney'nin gece geç saatlere kadar süren partilerinden kaynaklanıyor ve bu durum, çiftin özel hayatını bir kez daha mercek altına aldı.
- Getty Images Entertainment
Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili kötü anılar
ABD'ye dönüş, Rooney ailesi için karmaşık duygular uyandırıyor. Wayne, daha önce D.C. United'da futbolcu ve teknik direktörlük yaptığı dönemlerde ABD'de yaşamıştı; ancak o yıllar, 2018'de bir havalimanında kamuya açık alanda sarhoşluktan tutuklanılması da dahil olmak üzere saha dışı olaylarla damgalanmıştı. Bu geçmişin, Coleen'in yaklaşan turnuva sırasında oraya taşınmak ya da sık sık ziyaret etmek konusunda pek istekli olmamasına neden olduğu bildiriliyor.
İçeriden bir kaynağa göre, "Coleen, Amerika'da geçirdiği bir yıl hakkında mutlu anıları yok, bu yüzden İngiltere iyi performans göstermedikçe oraya dönmekle ilgilenmiyor. Eğer böyle bir şey olursa, çocukları birkaç maça götürecek."
Yorumculuk sahnesinde son bir şans
Teknik direktörlük kariyeri beklendiği gibi ilerlemeyince Rooney, medyada kendine yeni bir yer buldu. Ancak, eşinin, Rooney’nin ulusal yayıncıyı dünya sahnesinde temsil ederken sergilediği davranışlara ilişkin sert bir uyarıda bulunduğu bildiriliyor. Yaklaşan Dünya Kupası, Rooney’nin önde gelen bir yorumcu olarak konumunu sağlamlaştırması ve futbolculuk günlerinden beri peşini bırakmayan “parti çocuğu” imajını geride bırakması için bir dönüm noktası olarak görülüyor.
"Eşi, Rooney'nin Dünya Kupası sırasında uslu davranmasını umuyor. Orada çalışmak için bulunuyor ve BBC'den maaş alırken sarhoş olması hiç iyi görünmez," diye ekledi kaynak. "Artık Match Of The Day'de tam zamanlı bir işi var, eşi ona kariyerinde ilerleme şansı vereceği için bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini söyledi."
- Instagram: @waynerooney @coleen_rooney
İş ve aile hayatı arasında denge kurmak
Wayne ABD’deki medya faaliyetlerine odaklanırken, Coleen’in kendi profesyonel hayatı ise tüm zamanların en parlak dönemini yaşıyor. 2024’te “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!” programındaki katılımının ardından, bir kolajen serisi ve Primark ile bir moda koleksiyonu piyasaya sürdü; şu anda ise Disney+için bir reality dizisi çekiyor. Yoğun program, ayrı kalma süresini kalıcı bir ayrılıktan çok pratik bir çözüm gibi gösteriyor.
"Coleen her zaman Wayne'in yanında durdu ve elbette Dünya Kupası'ndan sonra onun geri dönmesini dört gözle bekliyor, ancak bu ayrılığın ona iyi geleceğini düşünüyor," diye ekledi içeriden bir kaynak. "O çocuklarla, ailesiyle ve arkadaşlarıyla tatile çıkabilir, Wayne ise işine konsantre olabilir. Turnuva öncesinde çocuklara odaklanacak bir aile tatili yapacaklar ve ardından Coleen tamamen hak ettiği şekilde kendine zaman ayırabilecek."