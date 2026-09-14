Estevao'nun bu Chelsea sisteminde oynayabileceği bir rol olup olmadığı sorulduğunda, connectingbrands.co.uk'un sponsor aktivasyonu uzmanlarının katkılarıyla konuşan eski Chelsea savunmacısı Huth, GOAL'e şunları söyledi: “Açıkçası oyuncuları çok fazla kalıba sokmayı sevmiyorum.

“Rogers merkezde oynayabilir mi? Evet. Kanatta oynayabilir mi? Evet. Yani bu oyuncular süratli, sol ayağını da sağ ayağını da kullanabilen, atletik ve oldukça yetenekli isimler. Sahanın hemen her bölgesinde neredeyse herhangi bir savunmacıyı geçebilecek kapasiteye sahipler.

“Onu belli bir kalıba sokmak, ki geçmişte bunu yaptık, sadece bu pozisyonda oynayabilir, sadece şu pozisyonda oynayabilir demek doğru değil. Elbette oyuncuların kendini en rahat hissettiği bir bölge vardır ama bunlar hücum oyuncuları.

“Tablo aslında çok fazla değişmiyor. Yine aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar; omuz düşürüp şut açısı yaratmak, çalım atmak, bekini geçmek. Bu benim çok endişe ettiğim bir konu değil.

“Estevao'yu dokuz numarada da oynatabilirsiniz ve bu bir kâbus olur. Belki sırtı dönük oyunda değil, belki orada değil. Ama yine de top tekniği var, hızı var, enerjisi var. Onu hücum üçlüsünün herhangi bir pozisyonuna koyabilirsiniz.

“Topu ayağına aldığında onu savunamazsınız. Rogers için de aynı şey geçerli, Pedro için de ve tabii ki Palmer için de. Bu oyuncular son derece yetenekli. Bu yüzden onlara biraz daha fazla özgürlük vermek isterim; geçmişte bu yapı çok fazla sistemliydi.

“Umarım şu anda biraz daha özgür olabilirler ve belki doğaçlama oynamazlar. Belki yanlış kelime bu olabilir ama oyunculara ve yapabileceklerine de güvenmeniz gerekir. Şüphe yok ki inanılmaz yetenekliler ve umarım onlara biraz daha fazla özgürlük tanınır.”