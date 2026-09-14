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Cole Palmer ve Morgan Rogers, Estevao'nun gelişimini sekteye uğratır mı? Eski Chelsea yıldızı, Brezilyalı harika çocuğun yeni sistemde neden hâlâ gelişebileceğini açıkladı
Messinho, Chelsea'de büyük heyecan yarattı
2025 yazında 18 yaşına girdikten sonra Estevao, ‘Messinho’ (küçük Messi) olarak anılan oyuncu, Palmeiras'tan Batı Londra'ya dikkat çeken bir transfer gerçekleştirdi. Büyük bir heyecanla karşılandı; çabuk ayaklı genç yeteneğin Güney Amerika'nın bir sonraki büyük süperstarı olduğu düşünülüyordu.
Zaman zaman yaşadığı sakatlıklar İngiltere'deki ilk sezonunu sekteye uğrattı ve milli takım düzeyinde Dünya Kupası hayallerini suya düşürdü, ancak 36 maçta attığı sekiz golle Chelsea taraftarlarının gönlünü kısa sürede kazandı.
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Chelsea, iki 10 numara ve kanat oyuncusu olmadan oynuyor
2026-27 sezonunda daha fazla potansiyelin ortaya çıkması bekleniyordu, ancak yaz transfer dönemi hamleleri ve kulübenin başındaki bir başka değişiklik, yeni bir yaklaşımın benimsenmesine yol açtı. İngiltere yıldızı Rogers, kulüp rekoru kıran 117 milyon sterlinlik (158 milyon dolar) bir anlaşmayla kadroya katıldı ve onun pahalı bir yedek olma ihtimali hiçbir zaman yoktu.
Alonso’nun takımında, zorlu geçen 2025-26 sezonunun ardından gülümsemesini ve enerjisini yeniden kazanan yakın arkadaşı Palmer ile birlikte forma giyiyor. Chelsea artık santrfor Joao Pedro’nun arkasında iki yaratıcı 10 numarayla oynuyor; kanat beklerden ise genişlik sağlamaları isteniyor.
Bu sistem, Estevao’ya yer bırakmıyor ve oyuncu bu sezon Premier League’de yedekten oyuna girerek kısa süreler almakla yetinmek zorunda kaldı. Bridge’deki uzun vadeli geleceğiyle ilgili şimdiden bazı sorular sorulmaya başlandı.
Estevao'nun yeni görünümlü Chelsea sisteminde bir rolü var mı?
Estevao'nun bu Chelsea sisteminde oynayabileceği bir rol olup olmadığı sorulduğunda, connectingbrands.co.uk'un sponsor aktivasyonu uzmanlarının katkılarıyla konuşan eski Chelsea savunmacısı Huth, GOAL'e şunları söyledi: “Açıkçası oyuncuları çok fazla kalıba sokmayı sevmiyorum.
“Rogers merkezde oynayabilir mi? Evet. Kanatta oynayabilir mi? Evet. Yani bu oyuncular süratli, sol ayağını da sağ ayağını da kullanabilen, atletik ve oldukça yetenekli isimler. Sahanın hemen her bölgesinde neredeyse herhangi bir savunmacıyı geçebilecek kapasiteye sahipler.
“Onu belli bir kalıba sokmak, ki geçmişte bunu yaptık, sadece bu pozisyonda oynayabilir, sadece şu pozisyonda oynayabilir demek doğru değil. Elbette oyuncuların kendini en rahat hissettiği bir bölge vardır ama bunlar hücum oyuncuları.
“Tablo aslında çok fazla değişmiyor. Yine aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar; omuz düşürüp şut açısı yaratmak, çalım atmak, bekini geçmek. Bu benim çok endişe ettiğim bir konu değil.
“Estevao'yu dokuz numarada da oynatabilirsiniz ve bu bir kâbus olur. Belki sırtı dönük oyunda değil, belki orada değil. Ama yine de top tekniği var, hızı var, enerjisi var. Onu hücum üçlüsünün herhangi bir pozisyonuna koyabilirsiniz.
“Topu ayağına aldığında onu savunamazsınız. Rogers için de aynı şey geçerli, Pedro için de ve tabii ki Palmer için de. Bu oyuncular son derece yetenekli. Bu yüzden onlara biraz daha fazla özgürlük vermek isterim; geçmişte bu yapı çok fazla sistemliydi.
“Umarım şu anda biraz daha özgür olabilirler ve belki doğaçlama oynamazlar. Belki yanlış kelime bu olabilir ama oyunculara ve yapabileceklerine de güvenmeniz gerekir. Şüphe yok ki inanılmaz yetenekliler ve umarım onlara biraz daha fazla özgürlük tanınır.”
- Getty
Estevao, 2026 Dünya Kupası'nı kaçırmasının ardından Brezilya kadrosuna yeniden çağrıldı
Estevao, Chelsea’nin Premier League’deki son maçında oyuna sonradan girerek sadece beş dakika süre aldı; Brezilyalı genç yıldıza, Hull City ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmada sonuca etki etmeye çalışması için çok az zaman tanındı.
Chelsea’nin, cuma günü uluslararası aradan önce oynayacağı son maçta komşusu Brentford ile bir derbisi daha var. Estevao da o noktada ülkesinin milli takımına katılacak; Carlo Ancelotti’nin çalıştırdığı Brezilya’dan yeniden davet aldı.
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