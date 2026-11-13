Tuchel yönetiminde Palmer'ın yeniden İngiltere forması giyip giymeyeceği sorulan eski İngiltere millî takım forveti Bent, MrQ Online Casino ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Biliyor musunuz? Öncelikle performansının gelişmesi gerekiyor. Bence işin temeli bu, değil mi?”

“Ama Tuchel'e ve İngiltere kadrosuna bağlılık da göstermesi gerekiyor. Cole Palmer olağanüstü yetenekli. Çok, çok iyi bir oyuncu. Gerçekten iyi oynadığında İngiltere'nin sahip olduğu en iyi oyunculardan biri. Bu bir gerçek. Ancak ne yazık ki İngiltere kadrosuna seçilmesi konusundaki istikrarsızlığı ve son dönemdeki performansı nedeniyle hangi kadroda yer alıp hangisinde yer almayacağını neredeyse kendisi seçme lüksü yok.

“Her zaman orada olan Harry Kane, Jordan Pickford ya da Declan Rice gibi değil. Ya da Jude Bellingham gibi. Onlar bağlılık gösteriyor, millî maç üstüne millî maça çıkıp iyi oynuyor. Hafif bir sakatlıkları olsa bile yine oradalar, Tuchel için sahada performans sergilemeye hazırlar.

“Bir gelip bir gitmek, sonra da burada yükünü yönetmek isteyerek o düzeyde bağlılık gösteremezsin. Thomas Tuchel buna göz yumacak bir teknik direktör değil. Buna izin vermeyecek.

“Bence o düzeyde bağlılık gösterip üst üste her kadroda yer alana kadar Cole Palmer'ı seçmeyecek. Çünkü o bölgede çok fazla yaratıcı ve iyi oyuncumuz var.

“Morgan Rodgers 10 numarada oynayabilir, Eze 10 numarada oynayabilir, Jude Bellingham ise elimizdeki en iyi 10 numara. Şu anda Palmer bu üçünün yerini alamayacak. Bunun nedeni, onların bağlılık göstermesi ve millî takımda kendilerini kanıtlamış oyuncular olması.”