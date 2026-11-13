Cole Palmer, Thomas Tuchel yönetiminde yeniden İngiltere forması giyecek mi? Darren Bent, Chelsea'nin oyun kurucusuyla ilgili ‘bağlılık’ ve Jude Bellingham sorunlarını açıklıyor
Palmer, 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmadı
UEFA Uluslar Ligi'nde sonbaharın ilk maçları için yeniden kadroya çağrıldı; daha önce 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmamıştı. Tuchel, geçen Premier League sezonunda ligdeki formunda düşüş yaşayan oyuncuya Kuzey Amerika'ya gidecek kadroda yer vermedi.
2026-27 sezonuna iyi bir başlangıç yapması ve Stamford Bridge'de yanında yakın arkadaşı Morgan Rogers'ın bulunması, Palmer'a temiz bir sayfa açma ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı verdi. Hafif bir sakatlığın kadrodan çekilmesine yol açtığı söyleniyor ancak herkes fiziksel durumuyla ilgili endişelerin bu kararın alınmasında bütünüyle etkili olduğuna ikna olmuş değil.
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Palmer, Bellingham, Rogers ve diğerleriyle rekabet ediyor
Palmer’ın Tuchel ile çalışma ilişkisine dair tartışmalar sürerken, Hırvatistan ve İspanya maçları öncesinde yaratıcı oyuncu tercihleri başka isimlerden yana kullanıldı. İngiltere Teknik Direktörü, aldığı kritik kararlarla ilgili şöyle konuştu: “Önemli olan her zaman kampta bulunanlar, kadrodan çekilmeyenler. Sözlerini eyleme döküp kampa gelen, bunun kendileri için önemli olduğunu gösteren ve kalitesini ortaya koyanlar. Biz de her zaman onları ödüllendireceğiz.”
Bu sözler, Chelsea’nin kilit forveti Palmer’a ne zaman kadroda yer alıp almayacağını kendisinin seçemeyeceğini hatırlatan bir mesaj olarak görülebilir. Bent de özellikle İngiltere’nin şu anda 10 numara pozisyonunda çok sayıda seçeneği varken durumun böyle olduğunu kabul ediyor. Real Madrid’in yıldızı Bellingham, Chelsea’nin yıldızı Rogers, Nottingham Forest kaptanı Morgan Gibbs-White, Arsenal ile şampiyonluk yaşamış Eberechi Eze, Fulham’ın genç yeteneği Josh King ve Manchester City’nin gediklisi Phil Foden benzer hücum pozisyonları için yarışıyor.
Palmer, Tuchel yönetiminde yeniden kadroya çağrılmakta zorlanacak mı?
Tuchel yönetiminde Palmer'ın yeniden İngiltere forması giyip giymeyeceği sorulan eski İngiltere millî takım forveti Bent, MrQ Online Casino ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Biliyor musunuz? Öncelikle performansının gelişmesi gerekiyor. Bence işin temeli bu, değil mi?”
“Ama Tuchel'e ve İngiltere kadrosuna bağlılık da göstermesi gerekiyor. Cole Palmer olağanüstü yetenekli. Çok, çok iyi bir oyuncu. Gerçekten iyi oynadığında İngiltere'nin sahip olduğu en iyi oyunculardan biri. Bu bir gerçek. Ancak ne yazık ki İngiltere kadrosuna seçilmesi konusundaki istikrarsızlığı ve son dönemdeki performansı nedeniyle hangi kadroda yer alıp hangisinde yer almayacağını neredeyse kendisi seçme lüksü yok.
“Her zaman orada olan Harry Kane, Jordan Pickford ya da Declan Rice gibi değil. Ya da Jude Bellingham gibi. Onlar bağlılık gösteriyor, millî maç üstüne millî maça çıkıp iyi oynuyor. Hafif bir sakatlıkları olsa bile yine oradalar, Tuchel için sahada performans sergilemeye hazırlar.
“Bir gelip bir gitmek, sonra da burada yükünü yönetmek isteyerek o düzeyde bağlılık gösteremezsin. Thomas Tuchel buna göz yumacak bir teknik direktör değil. Buna izin vermeyecek.
“Bence o düzeyde bağlılık gösterip üst üste her kadroda yer alana kadar Cole Palmer'ı seçmeyecek. Çünkü o bölgede çok fazla yaratıcı ve iyi oyuncumuz var.
“Morgan Rodgers 10 numarada oynayabilir, Eze 10 numarada oynayabilir, Jude Bellingham ise elimizdeki en iyi 10 numara. Şu anda Palmer bu üçünün yerini alamayacak. Bunun nedeni, onların bağlılık göstermesi ve millî takımda kendilerini kanıtlamış oyuncular olması.”
- Getty
Chelsea'nin 10 numarası İngiltere formasıyla kaç kez milli oldu?
Kadrodaki yerler için yaşanan kıyasıya rekabet ortamında Palmer, seçilme talebinin görmezden gelinmesini imkânsız hâle getirebilir. Eğer Premier League'de fırtına estirir ve bunu her hafta yaparak golleri ve asistleriyle Chelsea'ye katkıda bulunursa, hak ettiği için kadroya alınmalı.
Ancak önce Tuchel ile arasını düzeltmesi gerekiyor. Alman teknik direktör, memnun edilmesi zor biri olarak biliniyor. Planlarına ve projesine tam bağlılık gösterenlere son derece sadık. Bu nedenle, 2024'te İngiltere'de Yılın Erkek Futbolcusu seçilen Palmer'ın 14 millî maçlık kariyerine yeni maçlar ekleme fırsatı bulması biraz zaman alabilir.
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