Getty Images Sport
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Cole Palmer, Thomas Tuchel'in Uluslar Ligi maçları için İngiltere kadrosunu açıklamaya hazırlanmasıyla İngiltere'ye geri dönmeye hazırlanıyor
Palmer, Alonso yönetiminde formunu buldu
The Sun'a göre, Tuchel cuma günü İspanya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti'ne karşı iç sahada ve deplasmanda oynanacak çift maçlı dört Uluslar Ligi karşılaşması için İngiltere kadrosunu açıkladığında, Palmer'ın en dikkat çekici dahil edilen isim olması bekleniyor. Çok yönlü hücum oyuncusu, geçen sezon form düşüklüğünün ardından Dünya Kupası kadrosuna alınmamasının hayal kırıklığını yaşamıştı, ancak yeni Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso'nun yönetiminde buna çok net bir yanıt verdi.
Olası dönüşü, sezonun başındaki patlayıcı performansının ardından geliyor; Chelsea yıldızı Premier League'deki ilk dört maçında iki gol ve iki asist kaydetti. Bu müthiş form, yazı turnuvanın finalistlerinden Arjantin'e karşı alınan yarı final yenilgisiyle sona eren Tuchel için zamanında gelen bir destek sağlıyor. İngiltere, eleme turlarında Alman çalıştırıcının taktik yaklaşımına yönelik eleştirilere rağmen turnuvayı üçüncü sırada tamamlamıştı.
- Getty Images Sport
Tuchel gençlik takviyesini hedefliyor
Palmer'in olası dönüşünün ötesinde, Tuchel'in milli takımda yeni bir döngüye başlarken yükselen birkaç yıldızı da kadroya entegre etmesi bekleniyor. Liverpool kanat oyuncusu Rio Ngumoha, 18, ve Bournemouth orta saha oyuncusu Alex Scott, 23, yaklaşan maçlar öncesinde teknik adamın listesinin üst sıralarında yer alıyor. İkili, Dünya Kupası öncesi hazırlık kampında A takıma katılan dört kişilik grubun parçasıydı; Ngumoha burada Florida'da Yeni Zelanda'ya karşı oynanan ve 1-0 kazanılan hazırlık maçında 17 yaşında oyuna sonradan girerek ilk kez forma giydi.
Eski England golcüsü Daniel Sturridge ile kısa süre önce yaptığı bir sohbette seçme felsefesini değerlendiren Tuchel, gelecek nesle ilişkin niyetini net şekilde ortaya koydu. 53 yaşındaki teknik direktör şöyle dedi: 'Kampa getirebileceğimiz ve öğrenebilecek yeni genç oyunculara sahip olacağım için heyecanlıyım.'
Eksikler ve sakatlık endişeleri
Palmer geri dönerken, kondisyon sorunları nedeniyle kadro listesinde yer almayacak birkaç oturmuş isim de var. Inter Milan savunmacısı John Stones, uyluk sakatlığı nedeniyle resmen kadro dışı kaldı; kulüpten takım arkadaşı Djed Spence ile savunmacı Dan Burn de bu sezon kondisyon açısından zorlandı. Bu arada Harry Maguire'ın da milli takım kadrosuna yeniden çağrılması beklenmiyor; Maguire daha önce Dünya Kupası kadrosunun dışında bırakılmasına "şaşırdığını ve yıkıldığını" ifade etmişti.
Kaleci bölgesi de teknik ekip için bir başka baş ağrısı yaratıyor. Dean Henderson'ın ayak bileği sakatlığı nedeniyle forma giyememesi ve Nick Pope ile Aaron Ramsdale'in şu anda kulüp düzeyinde düzenli süre alamaması nedeniyle Tuchel, alternatif isimlere yönelmek zorunda kalabilir. Coventry City'den Carl Rushworth'un ilk kez A milli takım daveti almaya yakın olduğu bildirildi.
- Getty Images Sport
İngiltere'nin Uluslar Ligi tarihi
İngiltere'nin Uluslar Ligi'ndeki en iyi derecesi, üçüncü sırayı aldığı ilk 2018-19 sezonunda geldi. Geçen sezon B Ligi'nde yer alan İngiltere, bu sezon için yeniden en üst kademeye yükselmeyi hemen başardı.
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