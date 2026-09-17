The Sun'a göre, Tuchel cuma günü İspanya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti'ne karşı iç sahada ve deplasmanda oynanacak çift maçlı dört Uluslar Ligi karşılaşması için İngiltere kadrosunu açıkladığında, Palmer'ın en dikkat çekici dahil edilen isim olması bekleniyor. Çok yönlü hücum oyuncusu, geçen sezon form düşüklüğünün ardından Dünya Kupası kadrosuna alınmamasının hayal kırıklığını yaşamıştı, ancak yeni Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso'nun yönetiminde buna çok net bir yanıt verdi.

Olası dönüşü, sezonun başındaki patlayıcı performansının ardından geliyor; Chelsea yıldızı Premier League'deki ilk dört maçında iki gol ve iki asist kaydetti. Bu müthiş form, yazı turnuvanın finalistlerinden Arjantin'e karşı alınan yarı final yenilgisiyle sona eren Tuchel için zamanında gelen bir destek sağlıyor. İngiltere, eleme turlarında Alman çalıştırıcının taktik yaklaşımına yönelik eleştirilere rağmen turnuvayı üçüncü sırada tamamlamıştı.