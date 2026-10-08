Palmer'ın milli takım görevinden çekilmesi, Tuchel tarafından iyi karşılanmadı. İngiltere Teknik Direktörü, hücum oyuncusunun tekrarlayan yoklukları nedeniyle açık bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi ve milli takım yapılanmasında öne çıkan bir rol elde etmek için fiziksel olarak orada bulunmanın önemini vurguladı.

"Bu kaçırılmış bir fırsat. Çok fazla fırsat kaçırıyor," dedi Tuchel, gazetecilere. "Bunun için onu suçlamıyorum. Bu sadece bir gerçek. Sakatlıklar nedeniyle çok fazla kampa katılamıyor ve ben sadece kendi takımım içinde tanık olduğum ve gördüğüm şeye güvenmek istiyorum, bunun için de kampta olmanız gerekiyor."

Alman teknik adam, Palmer'ın gelecek dönemde yerini sağlamlaştırmak için antrenman sahasında kendini kanıtlaması gerektiğini net şekilde ortaya koydu. "Kampta değilseniz, etkilemek için bir sonraki seviyeye ulaşamazsınız; çünkü bunu ancak gerçekten benimle birlikte sahada olduğunuzda yapabilirsiniz," diye ekledi Tuchel. "Yani evet, bu kaçırılmış bir fırsat."



