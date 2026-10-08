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Cole Palmer sakatlık güncellemesi: Chelsea yıldızı, Thomas Tuchel'in uyarısının ardından Bournemouth'a karşı maça ilk 11'de başlayacağından 'emin'
Palmer geri dönüş için bastırıyor
Son derece kötü formu ve süregelen fiziksel sorunların gölgelediği, son derece hayal kırıklığı yaratan bir önceki sezonun ardından Palmer, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Ancak 24 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezona çok hızlı bir giriş yaptı. Yeni sezona müthiş bir başlangıç yapan oyuncu, sakatlık sorunlarını geride bırakarak Chelsea formasıyla dört gol ve iki asist kaydetti.
Kulüp düzeyindeki etkileyici formu, ona Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosuna son Uluslar Ligi maçları için yeniden davet getirdi. Ne yazık ki küçük bir kas problemi, oyun kurucunun kadrodan çekilmesine neden oldu. Bu kısa süreli aksiliğe rağmen Palmer'ın bu hafta sonu Chelsea forması giymesi bekleniyor. The Sun'a göre oyuncu, milli maç arasını Karayipler'de uzman bir kondisyon antrenörü eşliğinde bireysel çalışmalar yaparak geçirdi ve Stamford Bridge'de forma giymesi kuvvetle muhtemel görülüyor.
- Paul Marriott
Tuchel'den sert uyarı
Palmer'ın milli takım görevinden çekilmesi, Tuchel tarafından iyi karşılanmadı. İngiltere Teknik Direktörü, hücum oyuncusunun tekrarlayan yoklukları nedeniyle açık bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi ve milli takım yapılanmasında öne çıkan bir rol elde etmek için fiziksel olarak orada bulunmanın önemini vurguladı.
"Bu kaçırılmış bir fırsat. Çok fazla fırsat kaçırıyor," dedi Tuchel, gazetecilere. "Bunun için onu suçlamıyorum. Bu sadece bir gerçek. Sakatlıklar nedeniyle çok fazla kampa katılamıyor ve ben sadece kendi takımım içinde tanık olduğum ve gördüğüm şeye güvenmek istiyorum, bunun için de kampta olmanız gerekiyor."
Alman teknik adam, Palmer'ın gelecek dönemde yerini sağlamlaştırmak için antrenman sahasında kendini kanıtlaması gerektiğini net şekilde ortaya koydu. "Kampta değilseniz, etkilemek için bir sonraki seviyeye ulaşamazsınız; çünkü bunu ancak gerçekten benimle birlikte sahada olduğunuzda yapabilirsiniz," diye ekledi Tuchel. "Yani evet, bu kaçırılmış bir fırsat."
Alonso'nun seçim baş ağrısı
Palmer'ın muhtemel dönüşü büyük bir destek sağlasa da Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, birkaç diğer kilit oyuncunun durumuyla ilgili hâlâ endişeli. Joao Pedro, diz sakatlığı nedeniyle yakın zamanda Brentford'a karşı alınan yenilgide forma giyemezken büyük bir soru işareti olmayı sürdürüyor; bu durum daha sonra onu Brezilya'nın Avustralya ve Hindistan ile oynadığı hazırlık maçlarının da dışında bıraktı.
Takım kaptanı Reece James de Gtech Community Stadium'daki o Londra derbisinde onu kenarda bırakan bir arka adale problemiyle mücadele ediyor ve bu da Pedro Neto'nun geçici bir kanat beki olarak görev yapmasına neden oldu. Ayrıca, £47 milyonluk yaz transferi Marco Palestra da resmî maçlardaki ilk karşılaşmasına çıkmak için beklemeyi sürdürüyor. 21 yaşındaki sağ bek, Atalanta'dan geldi ve sezon öncesi dönemde forma giydi, ancak kuadriseps sakatlığı onun takıma katılışını geciktirdi.
Orta sahanın sert ismi Moises Caicedo ise tartışmasız şekilde en can sıkıcı eksik oldu. 24 yaşındaki oyuncu, inatçı bir baldır sakatlığı nedeniyle bu sezon yalnızca 14 dakika süre alabildi ve bu yüzden Ekvador'un son kadrosunun dışında kaldı. Chelsea, sezona yaptığı sarsıntılı başlangıç boyunca onun merkez orta sahadaki varlığını kuşkusuz aradı.
- Getty Images Sport
Bournemouth sınavı bekliyor
Chelsea, tökezleyen lig kampanyasına yeniden ivme kazandırmak isterken Bournemouth karşısında umutsuzca olumlu bir sonuca ihtiyaç duyuyor. Alonso'nun ekibi şu anda Premier League puan tablosunda 10. sırada sürünüyor; Fulham, Brighton, Arsenal, Hull ve Brentford'a karşı oynadığı ilk beş maçtan yalnızca yedi puan toplayabildi.
Cumartesi günü üç puan almak, ivme oluşturmak ve Alonso'nun kadrosu üzerindeki erken baskıyı hafifletmek açısından kritik olacak. Ancak Bournemouth'u çözmek zor olabilir. Chelsea geçen sezon yaklaşan rakibi karşısında zorlandı; deplasmanda golsüz berabere kaldıktan sonra Stamford Bridge'de 2-2'lik bir beraberliğe razı oldu.
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