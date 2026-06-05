Cole Palmer, Rodrygo ve 2026 Dünya Kupası'nda yer almayacak en büyük yıldızlar

Şu anda İngiltere'den daha geniş kadroya sahip takımlar var ve Thomas Tuchel, bu yazki turnuvada ileriye gitme şansı yüksek iki kadro bile kolaylıkla oluşturabilirdi. Yine de, Üç Aslanlar'ın teknik direktörünün son 26 kişilik kadrosuna Cole Palmer'ı dahil etmeme kararı oldukça şaşırtıcı oldu.

Palmer'ın geçtiğimiz sezon Chelsea'de form ve kondisyon sorunları yaşadığı doğru, ancak ister ilk 11'de ister yedek kulübesinden oyuna girsin, oyunun gidişatını değiştirebilecek yetenekleri konusunda hiç şüphe yok. Ayrıca deneyimli bir penaltı atıcısı olmasına rağmen, Euro 2024 finalinde İngiltere'nin golünü atan bu oyuncu, iki yıl sonra Kuzey Amerika'ya giden uçakta yer almadı.

Palmer bu açıdan da iyi bir arkadaş grubunun içinde. Son turnuvaların vazgeçilmez isimleri Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire ve Luke Shaw kadroya giremezken, Morgan Gibbs-White, Jarrod Bowen, Adam Wharton veya Lewis Hall'un Premier Lig'deki etkileyici bireysel performanslarına rağmen nihai kadroda yer almamaları gerçek bir şok yarattı.