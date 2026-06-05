Cole Palmer, Rodrygo ve 2026 Dünya Kupası'nda yer almayacak en büyük yıldızlar

Eski Real Madrid teknik direktörü Ancelotti, forvet Rodrygo’nun Mart ayı başında ön çapraz bağında (ACL) yırtık yaşamasının ardından bu yaz eski oyuncusunu kadroya dahil edemedi.
Daha önce sakatlıktan yeni dönen Rodrygo, Madrid'in Getafe'yi yendiği maçta sağ dizini tutarak yere yığıldı. Ertesi gün yapılan tetkiklerin ardından en kötü korkuları gerçek oldu ve 25 yaşındaki oyuncu, 2022 turnuvasının çeyrek finalinde Brezilya'nın Hırvatistan'a penaltı atışlarında yenildiği maçta penaltısını kaçırmasının ardından kendini affettirme şansını kaçıracak.
Brezilya, diğer takımlara göre sakatlıklarla daha fazla boğuşuyor gibi görünüyor. Rodrygo'nun Madrid'deki takım arkadaşı Eder Militao da Nisan ayında uyluk ameliyatı geçirmek zorunda kaldığı için kadroda yer almayacak. Militao, son yıllarda sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. En dikkat çekici olanı ise 15 ay içinde her iki dizindeki ön çapraz bağlarını yırtmasıydı. Militao, Ekim ayına kadar sahalardan uzak kalacak.
Brezilya'nın kadro dışı kalan oyuncuları arasında belki de en büyük hayal kırıklığı yaratan isim, Nisan ayında Chelsea formasıyla oynarken hamstring sakatlığı geçiren ve zamanında iyileşemeyen genç yıldız Estevao oldu. 19 yaşındaki oyuncunun son altı milli maçında beş gol attığı düşünülürse, bu yaz en büyük sahnede yeteneklerini sergilemeyecek olması gerçekten çok yazık.