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World Cup missing stars GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Cole Palmer, Rodrygo ve 2026 Dünya Kupası'nda yer almayacak en büyük yıldızlar

Analysis
Dünya Kupası
C. Palmer
Rodrygo
Estevao
X. Simons
T. Alexander-Arnold
J. Pedro
E. Camavinga
F. Lopez
P. Foden
D. Huijsen
H. Ekitike
J. Cardoso
İngiltere
Brezilya
Fransa
İspanya
Almanya
Hollanda
ABD
Meksika
H. Maguire
Eder Militao
S. Gnabry
M. de Ligt
K. Mitoma
C. Baumgartner
Avusturya
Japonya
FEATURES

2026 Dünya Kupası kapımızda. Yıllar süren hazırlıkların, heyecan dolu eleme maçlarının ve FIFA’nın en önemli turnuvasını çevreleyen sayısız iyi ve kötü haberin ardından, dünyanın dört bir yanından gelen oyuncular ve teknik direktörler, şimdiye kadar düzenlenen en büyük uluslararası futbol turnuvası için Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’ya akın ederken son hazırlıklarını tamamlıyorlar.

Ancak 11 Haziran'da Meksiko'da başlayacak turnuva öncesinde heyecan giderek artarken, son birkaç hafta içinde dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, ne zaman büyük bir yıldız oyuncu sakatlık geçirse nefeslerini tutmuş ya da ülkelerinin kadrosuna alınmayan büyük isimleri üzüntüyle izlemişlerdir.

Böylece, dünyanın en büyük isimlerinden bazıları ülkelerinin elenmesi nedeniyle sahneye çıkamayacak olsa da, sakatlık ya da teknik direktörlerini kadroya girecek kadar etkileyememeleri nedeniyle elemeyi geçen ülkelerin kadrolarına giremeyen oyuncuların listesi şimdiden oldukça uzun...

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Cole Palmer (İngiltere)

    Şu anda İngiltere'den daha geniş kadroya sahip takımlar var ve Thomas Tuchel, bu yazki turnuvada ileriye gitme şansı yüksek iki kadro bile kolaylıkla oluşturabilirdi. Yine de, Üç Aslanlar'ın teknik direktörünün son 26 kişilik kadrosuna Cole Palmer'ı dahil etmeme kararı oldukça şaşırtıcı oldu.

    Palmer'ın geçtiğimiz sezon Chelsea'de form ve kondisyon sorunları yaşadığı doğru, ancak ister ilk 11'de ister yedek kulübesinden oyuna girsin, oyunun gidişatını değiştirebilecek yetenekleri konusunda hiç şüphe yok. Ayrıca deneyimli bir penaltı atıcısı olmasına rağmen, Euro 2024 finalinde İngiltere'nin golünü atan bu oyuncu, iki yıl sonra Kuzey Amerika'ya giden uçakta yer almadı.

    Palmer bu açıdan da iyi bir arkadaş grubunun içinde. Son turnuvaların vazgeçilmez isimleri Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire ve Luke Shaw kadroya giremezken, Morgan Gibbs-White, Jarrod Bowen, Adam Wharton veya Lewis Hall'un Premier Lig'deki etkileyici bireysel performanslarına rağmen nihai kadroda yer almamaları gerçek bir şok yarattı.

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  • Joao Pedro Brazil 2026Getty Images

    Joao Pedro (Brezilya)

    Palmer, sürpriz bir şekilde kadroya alınmayan tek Chelsea yıldızı da değildi; Carlo Ancelotti, forvetin Stamford Bridge’de 20 gol attığı sezona rağmen Joao Pedro’yu Brezilya kadrosuna almamayı tercih etti.

    Pedro, Mart ayında oynanan ve Hırvatistan'ı 3-1 yendikleri ikinci hazırlık maçında forvet olarak ilk 11'de yer aldıktan sonra, Selecao'nun çok begeenilen 9 numaralı forması için en güçlü aday gibi görünüyordu. Ancak, Brentford'dan Igor Thiago'nun tercih edilmesi nedeniyle kadroya alınmadı, bu da sekiz kez giydiği milli forma sayısını artırmak için beklemesi gerektiği anlamına geliyor.

    Richarlison, Savinho ve Joelinton gibi isimler de kadroda yer almadı. Bu durum, Ancelotti'nin teknik direktör olarak katıldığı ilk büyük turnuva öncesinde elinde ne kadar zengin bir oyuncu kadrosu olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik bu listeye, sakatlık nedeniyle kadroya giremeyen oyuncular dahil değil...

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Rodrygo (Brezilya)

    Eski Real Madrid teknik direktörü Ancelotti, forvet Rodrygo’nun Mart ayı başında ön çapraz bağında (ACL) yırtık yaşamasının ardından bu yaz eski oyuncusunu kadroya dahil edemedi.

    Daha önce sakatlıktan yeni dönen Rodrygo, Madrid'in Getafe'yi yendiği maçta sağ dizini tutarak yere yığıldı. Ertesi gün yapılan tetkiklerin ardından en kötü korkuları gerçek oldu ve 25 yaşındaki oyuncu, 2022 turnuvasının çeyrek finalinde Brezilya'nın Hırvatistan'a penaltı atışlarında yenildiği maçta penaltısını kaçırmasının ardından kendini affettirme şansını kaçıracak.

    Brezilya, diğer takımlara göre sakatlıklarla daha fazla boğuşuyor gibi görünüyor. Rodrygo'nun Madrid'deki takım arkadaşı Eder Militao da Nisan ayında uyluk ameliyatı geçirmek zorunda kaldığı için kadroda yer almayacak. Militao, son yıllarda sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. En dikkat çekici olanı ise 15 ay içinde her iki dizindeki ön çapraz bağlarını yırtmasıydı. Militao, Ekim ayına kadar sahalardan uzak kalacak.

    Brezilya'nın kadro dışı kalan oyuncuları arasında belki de en büyük hayal kırıklığı yaratan isim, Nisan ayında Chelsea formasıyla oynarken hamstring sakatlığı geçiren ve zamanında iyileşemeyen genç yıldız Estevao oldu. 19 yaşındaki oyuncunun son altı milli maçında beş gol attığı düşünülürse, bu yaz en büyük sahnede yeteneklerini sergilemeyecek olması gerçekten çok yazık.

  • Dean Huijsen Spain 2026Getty Images

    Dean Huijsen (İspanya)

    Brezilya, Real Madrid'den iki oyuncuyu kadrosuna alamazken, İspanya ise Dünya Kupası tarihinde ilk kez Los Blancos kadrosundan hiçbir oyuncuyu kadroya almama yönünde tarihi bir karar verdi.

    Bu konuda en şaşırtıcı eksiklik, yaz aylarında Bournemouth'tan Bernabeu'ya transfer olduktan sonra inişli çıkışlı bir ilk sezon geçiren Dean Huijsen oldu. Ancak Huijsen'in bu yaz sadece Luis de la Fuente'nin kadrosunda yer alması değil, aynı zamanda Avrupa şampiyonu takımın ilk on birinde de yer alması bekleniyordu. Zira La Roja için oynayabileceği son yedi maçın altısında ilk on birde yer almıştı.

    Kariyerinin diğer ucunda ise, deneyimli sağ bek Dani Carvajal da kadroda yer almadığı için milli takımdaki son maçını oynamış olabilir.

    İspanya da sakatlıklarla boğuştu; bu konuda en dikkat çeken isim Fermin Lopez oldu. Toplamda 30 gol ve asist ürettiği bir sezonun sonunda, Barcelona'nın orta saha oyuncusu ameliyat gerektiren bir ayak kırığı geçirdi ve bu nedenle yaklaşan turnuvada yer alamayacak. Porto'nun forveti Samu Aghehowa ise Şubat ayında ön çapraz bağ yırtılması yaşadı.

  • Eduardo Camavinga France 2025Getty Images

    Eduardo Camavinga (Fransa)

    Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, Real Madrid kadrosundaki bir başka oyuncuya da kötü bir haber verdi; teknik direktörün görevdeki son turnuvası olacak bu turnuvada Eduardo Camavinga’yı kadroya almamayı tercih etti.

    Camavinga, İspanya'nın başkentinde zorlu bir ikinci yarı geçirdi ve Les Bleus'un orta saha hiyerarşisinde zaten gerilere düşmüş olduğu göz önüne alındığında, son 26 kişilik kadroda yer almaması belki de sürpriz olmadı.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Hugo Ekitike (Fransa)

    Bu arada Deschamps, forvet Hugo Ekitike’nin Nisan ayında yaşadığı Aşil tendonu yırtığı nedeniyle 2026 yılının geri kalanında sahalardan uzak kalacağını ve bu durumla başa çıkmak zorunda kalacağını zaten biliyordu.

    Ekitike, milli takımdaki ilk maçına Eylül ayında çıkmış olsa da, Liverpool'da Arne Slot'un takımında 17 gol atarak geçirdiği etkileyici ilk sezonun ardından Fransa'nın hücum hattında kendine sağlam bir yer edinmişti. Hatta Mart ayında Les Bleus'un Brezilya'yı yendiği hazırlık maçında galibiyet golünü de atmıştı.

    Ancak, bu yaz maçları uzaktan izlemek zorunda kalacak.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Xavi Simons (Hollanda)

    Euro 2024'te yarı finale yükselen Hollanda, bu yaz şampiyonluk mücadelesine girebileceğine inanıyor. Ancak Nisan ayı sonlarında Xavi Simons'un Tottenham formasıyla Wolves karşısında oynarken ön çapraz bağını yırttığının kesinleşmesi, bu umutlara büyük bir darbe vurdu.

    Simons, RB Leipzig'den transfer olduktan sonra Premier League'deki ilk sezonunda istikrarlı bir performans sergileyemese de, mevcut Dünya Kupası döngüsünde Ronald Koeman'ın en güvenilir oyuncularından biri olarak öne çıktı. Hücumda sıfırdan bir şeyler yaratma yeteneği, oyun değiştiren yeteneklerden yoksun olan Oranje kadrosu tarafından çok özlenecek.

    Manchester United'ın savunma oyuncusu Matthijs de Ligt de benzer bir durumdadır. Kasım sonundan bu yana Old Trafford'da forma giyememesine neden olan sakatlığı nedeniyle sırt ameliyatı olmak zorunda kaldı. De Ligt, ameliyatı bu yazki turnuva sonrasına erteleyebileceğini ummuştu, ancak sonunda yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı.

    Koeman ise Liverpool'un hızlı bek oyuncusu Jeremie Frimpong'u veAZ Alkmaar'ın çok beğenilen ve talep gören orta saha oyuncusu Kees Smit'i kadroya almamayı tercih etti.

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    Serge Gnabry (Almanya)

    Almanya, Kuzey Amerika'da nasıl gol atacağı konusunda bazı soru işaretleriyle Dünya Kupası'na gidiyor. Julian Nagelsmann, kadro açıklanmadan önceki son yedi maçın dördünde gol atmış olan Serge Gnabry'nin, Die Mannschaft'ın hücumunun işleyişinde kilit bir rol üstlenmesini umuyordu.

    Ancak, Gnabry'nin Michael Olise, Harry Kane ve Luis Diaz'dan oluşan akıcı forvet hattının arkasında 10 numara olarak parladığı ve hem gol hem de asist sayısında çift haneli rakamlara ulaştığı Bayern Münih'teki güçlü bir sezonun ardından, Nisan ayında antrenman sırasında adduktor kasında yırtık yaşadı. Bu da, tıpkı 2018'de olduğu gibi, kadroda yer alamayacağı anlamına geliyordu.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Kaoru Mitoma (Japonya)

    Japonya, turnuvanın potansiyel sürpriz takımlarından biri olarak gösteriliyor; zira Samuray Maviler, bir Asya ülkesini temsil eden en güçlü kadrolardan birini oluşturdu. Ancak, Dünya Kupası tarihlerinde ilk kez son 16 turunu geçebilmek için Japonya’nın, tartışmasız en iyi oyuncusu Kaoru Mitoma’dan yoksun kalması gerekecek.

    Mart ayındaki hazırlık maçında İngiltere'ye karşı galibiyet golünü atan kanat oyuncusu, Premier League sezonunun son haftalarında Brighton formasıyla oynarken hamstring sakatlığı geçirdi ve bu yazki turnuvada önemli bir rol oynayabilecek kadar zamanında iyileşemeyecek.

    Takumi Minamino'nun Aralık ayında ön çapraz bağ yırtılması nedeniyle kadrodan çıkarılmış olması nedeniyle, Japonya'nın hücum seçenekleri, sakatlıkların vurmadığı bir durumda olabileceği kadar güçlü görünmüyor.

  • Johnny Cardoso USMNT 2026Getty Images

    Johnny Cardoso (Amerika Birleşik Devletleri)

    Hiçbir oyuncu Dünya Kupası kadrosuna girememek istemez, ancak ev sahibi ülkeyi temsil etmeye hazırlananlar için bu durum daha da acı vericidir. Bu nedenle, Mayıs ayında ayak bileği ameliyatı geçirmek zorunda kalan ve bu durumun Atletico Madrid oyuncusunun Mauricio Pochettino’nun kadrosuna girme umutlarını tamamen sona erdiren ABD’li orta saha oyuncusu Johnny Cardoso’ya üzülmemek elde değil.

    Cardoso, Nisan ayında Derby County formasıyla oynarken ciddi bir Aşil tendonu sakatlığı geçiren forvet Patrick Agyemang gibi, turnuvayı evinden izlemek zorunda kaldı. Agyemang, ABD'nin Mart ayında oynadığı iki hazırlık maçında da forma giymiş ve Portekiz'e attığı golle sadece 14 maçta uluslararası gol sayısını 6'ya çıkarmıştı, ancak artık bu sayıyı artırmak için beklemek zorunda kalacak.

    Biraz tartışmalı bir şekilde, Pochettino, Real Salt Lake'in yıldızı Diego Luna'yı kadroya almamayı tercih etti, ancak Luna son 12 ayda ABD Milli Takımı'nın en istikrarlı oyuncularından biriydi.

  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Luis Angel Malagon (Meksika)

    Turnuva öncesinde, ortak ev sahibi Meksika da bir sakatlık darbesi aldı. Birinci kaleci Luis Angel Malagon, Club America formasıyla CONCACAF Şampiyonlar Ligi’nde oynarken Aşil tendonunu yırttı. Bu durum, El Tri’nin bu turnuvada geçen yılki Altın Kupa’nın Altın Eldiven ödülünü kazanan oyuncusundan yoksun kalacağı anlamına geliyor.

    Ancak bir oyuncunun Dünya Kupası hayali sona ererken, bu durum başka birinin öne çıkması için bir fırsat yaratıyor. Malagon'un yokluğu, 41. yaş gününün arifesinde, tecrübeli kaleci Guillermo Ochoa'nın altıncı Dünya Kupası'nda forma giymesi için kapıyı açtı.

  • Christoph Baumgartner Austria 2026Getty Images

    Christoph Baumgartner (Avusturya)

    Hem teknik direktörler hem de taraftarlar, turnuva öncesi hazırlık kampları ve hazırlık maçları sırasında takımlarına başka sakatlıkların yaşanmaması için dua ediyor. Ancak, büyük açılışın son günlerinde birkaç kilit isim turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.

    RB Leipzig formasıyla 17 gol atıp 8 asist yapan bir sezonu geride bırakan Christoph Baumgartner'in bu yaz Avusturya için kilit bir oyuncu olması bekleniyordu. Ancak, ülkesinin Tunus ile oynadığı hazırlık maçı öncesindeki ısınmada, hücum orta saha oyuncusu sahadan çıkmadan önce durmak zorunda kaldı.

    En kötüsünden korkanlar haklı çıktı ve ertesi gün Baumgartner'in yırtılan uyluk kası nedeniyle ameliyat olması gerektiği ve bu nedenle Kuzey Amerika'ya gidemeyeceği doğrulandı.

    İskoçya da turnuva öncesi hazırlık maçlarının bedelini ödüyor. Önemli orta saha oyuncusu Billy Gilmour, Hampden Park'ta Curacao'ya karşı kazanılan maçta dizinden sakatlandı ve bu nedenle Napoli'li oyuncu Steve Clarke'ın kadrosundan çekilmek zorunda kaldı.