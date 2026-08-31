Palmer, Rogers ve Pedro, herhangi bir kupa yarışında önemli roller üstlenecek. Eski Chelsea oyuncusu ve teknik direktörü Gullit de, SportsCasting.com adına konuşurken, Chelsea'nin Premier League'in en yıkıcı hücum üçlüsünü kurup kurmadığı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Kısa cevap evet. Chelsea'nin potansiyelini görebiliyorsunuz ama mesele daha çok Alonso'nun kolektif felsefesi.

“Fulham'a karşı savunmada üçlü oynadılar ama Enzo Fernandez olmadan Cole Palmer'ın belli bir özgürlüğe sahip olduğu çok güçlü bir orta saha gördüm, ki bu şu an için biraz tartışmalı bir tercih. Chelsea'nin güçlü bir takım olduğuna inanıyorum, hem de çok güçlü bir takım.

“Sistemde istedikleri mentorluk açısından [Danny] Welbeck ve [Jordan] Henderson'ın takıma katılması konusunda hâlâ bazı şüphelerim var. Medyada tecrübeli bir oyuncu almaları gerektiğini söylediğimi hatırlıyorum ama ben ara sıra oynayıp grubun içinde yer alacak, sadece morali yüksek tutacak ve kötü maç serileri geçirdiklerinde takımı ayağa kaldıracak birinden ziyade, ilk tercih olacak bir oyuncu istemiştim.

“Bu yüzden evet, güçlü, çok güçlü bir kadro olduğuna inanıyorum. Palmer intikam almak isteyecektir. Dünya Kupası'nda yer almadı. İngiltere orada iyi iş çıkardı; yarı finale ulaştı. Ama herkes şunu açıkça gördü ki, doğru disiplin altında orada olsaydı performans gösterebilirdi.

“Yeni meydan okumaya hemen hazır olduğunu gösterdi. Geçen yıl Manchester United'a gideceğine dair konuşmalar vardı ve kalıp kalmayacağı konusunda çok fazla tartışma yaşandı. Kaldı, dolayısıyla bu onun için iyi bir sezon.

“Bu sezon başka bir organizasyon yok, Avrupa kupası yok, başka hiçbir şey yok, bu yüzden performans göstermesi gerekiyor. En azından ona kendini adamış görmek istiyoruz ve Dünya Kupası'nı kaçırmanın yarattığı hayal kırıklığından geriye kalan bir şey varsa, umarım Chelsea oyuncularla ilgili sorunlarını da çözdükten sonra bunun faydasını görür.”