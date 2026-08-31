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Cole Palmer, Morgan Rogers ve Joao Pedro: Chelsea Premier League'in en iyi hücum hattına mı sahip? Chelsea efsanesi Ruud Gullit bu soruyu yanıtlıyor
Palmer, Manchester United'a transferle ilişkilendiriliyordu
Tılsımlı 10 numara Palmer, Bridge’deki ilk sezonunda 25 gol attı ve Chelsea ile Konferans Ligi ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı, ancak 2025-26 sezonunda zor bir dönem geçirdi ve bu da İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulamamasına yol açtı.
Bir ara takımdan ayrılacağı yönünde söylentiler vardı; Manchester doğumlu oyuncunun köklerine dönerek United’a geri dönmeyi düşündüğü öne sürülüyordu, ancak uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlı ve yakın arkadaşı ve Manchester City akademisinden yetişen bir diğer isim Rogers’ın da başkente gelmesiyle yeniden yüzü gülüyor.
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Palmer ve Rogers, Pedro'nun arkasında forma giymeye hazırlanıyor
Xabi Alonso, Brezilyalı forvet Pedro'nun hemen arkasında görev yapacak şekilde aynı ilk 11'de iki yaratıcı isme yer verdi. Pedro da Dünya Kupası kadrosunda göz ardı edildikten sonra kendini kanıtlaması gereken bir diğer isim.
Chelsea, 2026-27 sezonunun başında gollerle dolu bir performans sergiledi; Premier League ve Carabao Cup'taki üç maçta toplam dokuz gol attı ve birçok kişi tarafından son şampiyon Arsenal'in en yakın takipçisi olmaya aday gösteriliyor.
Chelsea, Premier League'in en iyi hücum hattına sahip mi?
Palmer, Rogers ve Pedro, herhangi bir kupa yarışında önemli roller üstlenecek. Eski Chelsea oyuncusu ve teknik direktörü Gullit de, SportsCasting.com adına konuşurken, Chelsea'nin Premier League'in en yıkıcı hücum üçlüsünü kurup kurmadığı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Kısa cevap evet. Chelsea'nin potansiyelini görebiliyorsunuz ama mesele daha çok Alonso'nun kolektif felsefesi.
“Fulham'a karşı savunmada üçlü oynadılar ama Enzo Fernandez olmadan Cole Palmer'ın belli bir özgürlüğe sahip olduğu çok güçlü bir orta saha gördüm, ki bu şu an için biraz tartışmalı bir tercih. Chelsea'nin güçlü bir takım olduğuna inanıyorum, hem de çok güçlü bir takım.
“Sistemde istedikleri mentorluk açısından [Danny] Welbeck ve [Jordan] Henderson'ın takıma katılması konusunda hâlâ bazı şüphelerim var. Medyada tecrübeli bir oyuncu almaları gerektiğini söylediğimi hatırlıyorum ama ben ara sıra oynayıp grubun içinde yer alacak, sadece morali yüksek tutacak ve kötü maç serileri geçirdiklerinde takımı ayağa kaldıracak birinden ziyade, ilk tercih olacak bir oyuncu istemiştim.
“Bu yüzden evet, güçlü, çok güçlü bir kadro olduğuna inanıyorum. Palmer intikam almak isteyecektir. Dünya Kupası'nda yer almadı. İngiltere orada iyi iş çıkardı; yarı finale ulaştı. Ama herkes şunu açıkça gördü ki, doğru disiplin altında orada olsaydı performans gösterebilirdi.
“Yeni meydan okumaya hemen hazır olduğunu gösterdi. Geçen yıl Manchester United'a gideceğine dair konuşmalar vardı ve kalıp kalmayacağı konusunda çok fazla tartışma yaşandı. Kaldı, dolayısıyla bu onun için iyi bir sezon.
“Bu sezon başka bir organizasyon yok, Avrupa kupası yok, başka hiçbir şey yok, bu yüzden performans göstermesi gerekiyor. En azından ona kendini adamış görmek istiyoruz ve Dünya Kupası'nı kaçırmanın yarattığı hayal kırıklığından geriye kalan bir şey varsa, umarım Chelsea oyuncularla ilgili sorunlarını da çözdükten sonra bunun faydasını görür.”
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Chelsea fikstürü 2026-27: Sıradaki Arsenal deplasmanı
Chelsea'nin çözmesi gereken en büyük sorun savunma hattıyla ilgili; Alonso'nun ekibi Premier League'deki ilk iki maçında kalesinde beş gol gördü. Dünya Kupası kazanan kaleci Emi Martinez, bu sürece yardımcı olması için kadroya katıldı.
Arkadaki sızıntılar giderilebilirse, Palmer, Rogers ve Pedro sahanın diğer ucunda Chelsea'nin değerli puanlar toplamayı sürdürmesi için yeterli tehdidi oluşturacaktır. Chelsea, yoğun geçen bir transfer döneminin daha sona ermesinin ardından, pazar günü son şampiyon Arsenal ile zorlu bir karşılaşma için Emirates Stadyumu'na giderek yeniden sahaya çıkacak.
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