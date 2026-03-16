Cole Palmer, Manchester United'a transfer olma fikrine 'büyük bir cazibe hissedecek' ancak İngiltere'nin efsane ismi, Chelsea'nin forvetinin ilk 11'e bile giremeyeceğini öne sürüyor
Waddle, Manchester United'ın transferiyle ilgili görüşlerini paylaştı
Tottenham ve Newcastle efsanesi Waddle, özellikle kulübün taraftarı olduğu yönündeki haberler göz önüne alındığında, Palmer'ın Old Trafford'a transfer teklifini reddetmesinin zor olacağına inanıyor. Oyuncunun geleceği hakkında konuşan Waddle, Manchester'daki köklerine dönmenin cazibesinin yaz aylarında verilecek herhangi bir kararda önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekti.
Palmer, Manchester United'ın teklifine 'büyük ilgi duyacaktır'
Ozoon'a özel bir röportajda Waddle, oyuncunun Londra'daki mevcut durumu ve Old Trafford'un cazibesinin onun kafasını nasıl karıştırabileceği konusundaki düşüncelerini paylaştı.
“Palmer kesinlikle yetenekli bir oyuncu ve ben onun büyük bir hayranıyım. Chelsea'ye gittiğinden beri inişli çıkışlı bir performans sergilediğini ve istikrarlı olamadığını biliyorum. Bunun nedeni saha dışı sorunlar mı yoksa Londra'da mutsuz olması mı, bilmiyoruz, buna sadece kendisi cevap verebilir. Chelsea'nin çok geniş bir kadrosu var, bu yüzden dinlendi, oynadı, dinlendi ve oyuna girdi. Muhtemelen diğer oyuncular gibi her maçta oynamak istiyordur. Eğer o bir Manchesterlı ve sözde bir United taraftarıysa, eminim bu teklif onu çok cezbedecektir," diye açıkladı Waddle.
Palmer'ın kalitesi tartışılmaz olsa da, Waddle, oyuncunun kuzeybatıya geri dönmesi durumunda kadroya girebilmek için rekabetin nasıl olacağı konusunda endişeli. Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha gibi isimlerin hepsi hücumda oynarken, eski İngiltere kanat oyuncusu, Palmer'ın mevcut düzenli oyuncuların önüne geçip otomatik olarak ilk 11'de yer alacağına ikna olmuş değil.
Waddle sözlerine şöyle devam etti: “Ancak Matheus Cunha ve Bruno Fernandes varken, o kadar çok yaratıcı oyuncuyu birden oynatamazsınız. Takıma girebilecek mi? Çoğu takımda evet derdiniz, ama Fernandes ve Cunha şu anda formda. Evet, Cunha daha ileride, sol veya sağda oynayabilir, ancak sahada dolaşmayı seviyor. Peki, Palmer'ı nerede oynatırsınız? Ancak daha önce de söylediğim gibi, United kadrosunu temizlemek zorunda kalacak. Muhtemelen elden çıkarmak isteyecekleri birkaç yaşlı oyuncu var."
Bridge, Palmer'ı bu hamleden vazgeçmesi konusunda uyarıyor
Bu spekülasyonlar hakkında görüş bildiren tek eski profesyonel oyuncu Waddle değil. Eski İngiltere, Manchester City ve Chelsea sol bek oyuncusu Wayne Bridge, Kırmızı Şeytanlar’ın Palmer’ı elbette kollarını açarak karşılayacağına inanıyor olsa da, böyle bir transferin Mavi Takım için bir felaket olacağını düşünüyor.
10bet'e konuşan Bridge, genç forvete açık sözlü bir uyarıda bulundu. Bridge, "Cole Palmer için bu muhtemelen mantıklıdır çünkü o bir Man United taraftarı. Ama şahsen onu tanımıyorum, bu yüzden ne düşündüğünü bilemem.
"Manchester United için mantıklı olabilir – her kulüp Cole Palmer'ı kadrosuna katmak ister – ama Chelsea için mantıklı değil. Eski bir Chelsea oyuncusu olarak, oraya giderse çok üzülürüm. Onunla konuşup şöyle derdim: 'Bak, Mason Mount'a ne olduğunu hatırla, hadi ama, hiçbir yere gitme.' O, Chelsea'nin en önemli oyuncusu. Chelsea, takımı Cole Palmer'ın etrafında kurmak istiyor."
Rekor kıran bir fiyat
2024 PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünün sahibi için yapılacak herhangi bir transfer, ucuz olmayacaktır. Palmer'ın sözleşmesi 2033 yılına kadar sürdüğü için Chelsea güçlü bir pazarlık pozisyonunda bulunuyor ve bir satış düşünmek için bile muhtemelen muazzam bir meblağ talep edeceklerdir. Uzmanların yorumlarına göre, United'ın hedefini garantilemek için kasasını boşaltması gerekeceği öne sürülüyor; çünkü Blues'u en etkili forvetinden ayrılmaya ikna etmek için 150 milyon sterlinin üzerinde bir İngiliz transfer rekoru kırılması gerekecek.
