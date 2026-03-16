Cole Palmer, Manchester United'a transfer olma fikrine 'büyük bir cazibe hissedecek' ancak İngiltere'nin efsane ismi, Chelsea'nin forvetinin ilk 11'e bile giremeyeceğini öne sürüyor

Ozoon'a özel bir röportajda Waddle, oyuncunun Londra'daki mevcut durumu ve Old Trafford'un cazibesinin onun kafasını nasıl karıştırabileceği konusundaki düşüncelerini paylaştı.

“Palmer kesinlikle yetenekli bir oyuncu ve ben onun büyük bir hayranıyım. Chelsea'ye gittiğinden beri inişli çıkışlı bir performans sergilediğini ve istikrarlı olamadığını biliyorum. Bunun nedeni saha dışı sorunlar mı yoksa Londra'da mutsuz olması mı, bilmiyoruz, buna sadece kendisi cevap verebilir. Chelsea'nin çok geniş bir kadrosu var, bu yüzden dinlendi, oynadı, dinlendi ve oyuna girdi. Muhtemelen diğer oyuncular gibi her maçta oynamak istiyordur. Eğer o bir Manchesterlı ve sözde bir United taraftarıysa, eminim bu teklif onu çok cezbedecektir," diye açıkladı Waddle.

Palmer'ın kalitesi tartışılmaz olsa da, Waddle, oyuncunun kuzeybatıya geri dönmesi durumunda kadroya girebilmek için rekabetin nasıl olacağı konusunda endişeli. Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha gibi isimlerin hepsi hücumda oynarken, eski İngiltere kanat oyuncusu, Palmer'ın mevcut düzenli oyuncuların önüne geçip otomatik olarak ilk 11'de yer alacağına ikna olmuş değil.

Waddle sözlerine şöyle devam etti: “Ancak Matheus Cunha ve Bruno Fernandes varken, o kadar çok yaratıcı oyuncuyu birden oynatamazsınız. Takıma girebilecek mi? Çoğu takımda evet derdiniz, ama Fernandes ve Cunha şu anda formda. Evet, Cunha daha ileride, sol veya sağda oynayabilir, ancak sahada dolaşmayı seviyor. Peki, Palmer'ı nerede oynatırsınız? Ancak daha önce de söylediğim gibi, United kadrosunu temizlemek zorunda kalacak. Muhtemelen elden çıkarmak isteyecekleri birkaç yaşlı oyuncu var."