Cole Palmer'ın transfer ücreti ne kadar olacak? Manchester United'a, Chelsea ile transfer görüşmelerine başlanması halinde 'başlangıç bedeli' bildirildi
Stamford Bridge'deki mali gerçekler
The Sun gazetesine göre, Chelsea bu transfer döneminde oyuncu satışları konusunda büyük bir ikilemle karşı karşıya. Birçok sektör uzmanı, kulübün mali dengesini sağlamak ve Alonso’ya üç adede kadar üst düzey transferi gerçekleştirebilmesi için gerekli kaynağı temin etmek amacıyla kadrodaki önemli isimleri elinden çıkarmak zorunda olduğuna inanıyor. Kulüp yetkilileri bu iddiaları şiddetle reddetse de, Avrupa kupalarından tamamen mahrum kalmak, kâr elde etme ihtiyacını daha da artırdı. The Blues, Sunderland'a 2-1 yenilerek sadece 52 puanla ligi 10. sırada tamamlayarak kötü bir sezon geçirdi. Sonuç olarak, Londra kulübünün son birkaç yılda mevcut sahiplerinin yönetiminde harcadığı muazzam meblağları telafi etmek için çaresizce çabaladığı göz önüne alındığında, birkaç önemli oyuncunun ayrılması bekleniyor.
Blues için olası fedakarlıklar
Enzo Fernandez ayrılacak en olası aday gibi görünse de, onun yüksek amortismanlı defter değeri bir anlaşmayı oldukça karmaşık hale getiriyor. Arjantinli orta saha oyuncusunun satışının kârlı hale gelmesi için en az 100 milyon sterlin (134 milyon dolar) tutarında bir ücret talep edilmesi gerekiyor. Bu nedenle, yönetim kurulu önemli bir sermaye elde etmek için kadrodaki diğer oyunculara yönelebilir. Marc Cucurella'nın kayıtlardaki değeri şu anda yaklaşık 20 milyon sterlin (27 milyon dolar) olarak gösteriliyor, bu da Atletico Madrid'den gelecek 45 milyon sterlinlik (61 milyon dolar) bir teklifin kulübe önemli bir kâr getireceği anlamına geliyor. Benzer şekilde, Joao Pedro'nun kayıtlarda değeri 52,5 milyon sterlin (71 milyon dolar) olarak gösteriliyor ve Barcelona'dan gelecek 100 milyon sterlinlik bir teklif, yönetim kurulunu cezbedebilir. Böylece, Moises Caicedo gerçekten dokunulmaz bir varlık olarak kalır.
Palmer için dudak uçuklatan fiyat
Bu mali durum, kaçınılmaz olarak Palmer’ın etrafında soruların ortaya çıkmasına neden oluyor. 2023 yılında Manchester City’den transfer edilen bu forvet, olağanüstü bir performans sergiledi. Kulüp formasıyla çıktığı 131 maçta 54 gol ve 32 asist kaydeden oyuncu, özellikle 2025’te düzenlenen ilk genişletilmiş FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın kazanılmasında önemli rol oynadı. 34 maçta 11 golle biraz daha sakin geçen bu sezonuna rağmen, onun genel önemi tartışılmaz. Sözleşmesi 2033 yılına kadar devam ediyor, yani Chelsea onun geleceği üzerinde mutlak bir güce sahip. The Sun, onu kadroya katmak için ne gerekeceğini net bir şekilde açıkladı ve "80 milyon sterlin (108 milyon dolar) onu satın almak için müzakerelerin başlangıç noktası olacaktır" dedi.
Pencerede sırada ne var?
Alonso ve yönetim kurulu, sezon öncesi hazırlıklar başlamadan önce yeni transferleri kolaylaştırmak için artık takımdan ayrılacak oyuncuların durumunu bir an önce netleştirmelidir. Manchester United ya da başka bir Avrupa devi Palmer için resmi bir teklifte bulunursa, bu durum Chelsea’nin kararlılığını ciddi şekilde sınayacaktır. Önümüzdeki haftalar, Blues’un değer biçme konusunda taviz vermeyecek mi, yoksa içinde bulunduğu durumun mali gerçeklerine boyun eğecek mi, bunu belirleyecektir.