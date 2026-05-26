Cole Palmer'ın transfer ücreti ne kadar olacak? Manchester United'a, Chelsea ile transfer görüşmelerine başlanması halinde 'başlangıç bedeli' bildirildi

Enzo Fernandez ayrılacak en olası aday gibi görünse de, onun yüksek amortismanlı defter değeri bir anlaşmayı oldukça karmaşık hale getiriyor. Arjantinli orta saha oyuncusunun satışının kârlı hale gelmesi için en az 100 milyon sterlin (134 milyon dolar) tutarında bir ücret talep edilmesi gerekiyor. Bu nedenle, yönetim kurulu önemli bir sermaye elde etmek için kadrodaki diğer oyunculara yönelebilir. Marc Cucurella'nın kayıtlardaki değeri şu anda yaklaşık 20 milyon sterlin (27 milyon dolar) olarak gösteriliyor, bu da Atletico Madrid'den gelecek 45 milyon sterlinlik (61 milyon dolar) bir teklifin kulübe önemli bir kâr getireceği anlamına geliyor. Benzer şekilde, Joao Pedro'nun kayıtlarda değeri 52,5 milyon sterlin (71 milyon dolar) olarak gösteriliyor ve Barcelona'dan gelecek 100 milyon sterlinlik bir teklif, yönetim kurulunu cezbedebilir. Böylece, Moises Caicedo gerçekten dokunulmaz bir varlık olarak kalır.