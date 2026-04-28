Cole Palmer'ın Manchester United'a transferi gerçekleşebilir mi? Eski Chelsea yıldızı Joe Cole'un yaptığı "üst düzey" açıklamaya göre, Chelsea'ye transferin neye "bağlı" olduğu açıklandı

City’nin altyapısından yetişmeden önce bir United taraftarı olarak büyüyen Chelsea için, transfer görüşmelerinde duyguları bir kenara bırakmak zor olabilir. Palmer’ın kulüpteyken dünya çapında bir süperstar haline geldiğini gören kulüp, onu satmaya pek istekli olmayacak ve herhangi bir satıştan önemli bir bedel talep edecektir; ancak elleri zorlanabilir mi?

Bu soru, üç kez Premier League şampiyonu olan Cole'a yöneltildiğinde, eski Blues oyun kurucusu - 3-1 galibiyetle Warley FC, Specsavers'ın En Kötü Takımı için oynamak ve gol atmak üzere emekliliğinden dönüp kramponlarını tozunu silmiş olan - GOAL'a şunları söyledi: “Elbette onun Chelsea'de kalmasını istiyoruz, o kulüp için harika bir oyuncu oldu. Hala da kulüp için harika bir oyuncu.

“Bence Chelsea'deki durum, bu oyuncuların çoğu için Şampiyonlar Ligi'ne bağlı. Oyuncularınızla ne kadar uzun süreli sözleşmeler yaparsanız yapın, mutsuz oyuncular istemezsiniz. Ve eğer kulüp olarak Cole Palmer'a oynayabileceği bir platform sunamıyorsanız, en azından kafası karışacaktır. Çünkü o, futbolun en üst seviyesinde oynamak istiyor. Elbette öyle. Tekrar söylüyorum, bu durum Şampiyonlar Ligi'ne bağlı olacak. Yaz aylarında neler olacağını bekleyip göreceğiz.”