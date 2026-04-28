Getty/GOAL
Çeviri:
Cole Palmer'ın Manchester United'a transferi gerçekleşebilir mi? Eski Chelsea yıldızı Joe Cole'un yaptığı "üst düzey" açıklamaya göre, Chelsea'ye transferin neye "bağlı" olduğu açıklandı
Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak Chelsea'ye pahalıya mal olabilir
Bu durum, Blues için çok geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir; zira Batı Londra’da ayrılık söylentileri şimdiden yayılmaya başladı. Kulübü bir kez daha FA Cup finaline taşıyan Enzo Fernandez, bir gün Madrid’e yerleşmek istediğini hiç gizlemedi.
Palmer'ın da kendi transfer planları olduğu söyleniyor. 23 yaşındaki oyuncu, İngiliz başkentinin parlak ışıklarına veda etmeye ve kuzeybatıdaki memleketine dönmeye hazır.
Palmer, kendisini Manchester'a geri götürecek transferi gerçekleştirebilecek mi?
City’nin altyapısından yetişmeden önce bir United taraftarı olarak büyüyen Chelsea için, transfer görüşmelerinde duyguları bir kenara bırakmak zor olabilir. Palmer’ın kulüpteyken dünya çapında bir süperstar haline geldiğini gören kulüp, onu satmaya pek istekli olmayacak ve herhangi bir satıştan önemli bir bedel talep edecektir; ancak elleri zorlanabilir mi?
Bu soru, üç kez Premier League şampiyonu olan Cole'a yöneltildiğinde, eski Blues oyun kurucusu - 3-1 galibiyetle Warley FC, Specsavers'ın En Kötü Takımı için oynamak ve gol atmak üzere emekliliğinden dönüp kramponlarını tozunu silmiş olan - GOAL'a şunları söyledi: “Elbette onun Chelsea'de kalmasını istiyoruz, o kulüp için harika bir oyuncu oldu. Hala da kulüp için harika bir oyuncu.
“Bence Chelsea'deki durum, bu oyuncuların çoğu için Şampiyonlar Ligi'ne bağlı. Oyuncularınızla ne kadar uzun süreli sözleşmeler yaparsanız yapın, mutsuz oyuncular istemezsiniz. Ve eğer kulüp olarak Cole Palmer'a oynayabileceği bir platform sunamıyorsanız, en azından kafası karışacaktır. Çünkü o, futbolun en üst seviyesinde oynamak istiyor. Elbette öyle. Tekrar söylüyorum, bu durum Şampiyonlar Ligi'ne bağlı olacak. Yaz aylarında neler olacağını bekleyip göreceğiz.”
İngiliz futbolu, Palmer gibi yeterince oyuncu yetiştiriyor mu?
Chelsea, bu yaz İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alması beklenen Palmer ile 2033 yılına kadar sözleşme imzaladı. Oyuncu, kulüp formasıyla 126 maçta 53 gol atarken, bu süreçte PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü de kazandı.
Gizemli orta saha oyuncusu, profesyonel liglere adım attığından beri amatör ruhunu korudu; sokak futbolu tarzındaki yaklaşımı, parkta arkadaşlarıyla top oynayanları anımsatıyor.
İngiliz futbolunun bu tür oyuncuları yeterince yetiştirip yetiştirmediği sorulduğunda, gelecek vaat eden gençler için artık her zamankinden daha fazla dikkat dağıtıcı unsur olduğu göz önüne alındığında, benzer bir geçmişe sahip olan Cole şunları ekledi: “Yetiştiriyoruz. Morgan Rodgers, Phil Foden, Cole Palmer var. Bu kategoride Jude Bellingham da var, ancak onun yetenekleri biraz farklı.
“Bence yetiştiriyoruz. Bunu görmeye başladığımızı düşünüyorum - Max Dowman ortaya çıkıyor, Ethan Nwaneri, Arsenal'de iki genç oyuncu, 10 numaralar. Yetenekli, teknik oyuncularımız var.
“Eğer bir şey varsa, muhtemelen Harry Kane'in halefini henüz belirleyemedik diyebilirsiniz. Yani belki 9 numaralar bir sorun olabilir. Eskiden bunlardan bolca vardı, ama şimdi Harry'ye çok fazla bağımlıyız. Ollie Watkins'in tekrar gol atmasını görmek harika olsa da. Bence yetenekli oyuncular konusunda yeterince var.”
Palmer, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alacak mı?
İngiltere, Kuzey Amerika topraklarında bir kez daha dünya şampiyonluğu için mücadeleye hazırlanırken, seçebileceği çok sayıda yaratıcı oyuncuya sahip; Thomas Tuchel ise giderek genişleyen bu yetenek havuzundan en iyileri seçme görevini üstlenmiş durumda.
Cole, Three Lions formasıyla 56 kez milli forma giymiş ve bir zamanlar Dünya Kupası finallerinde boy göstermişti. Palmer'ın hem kulüp hem de milli takım kariyerinde belirleyici olabilecek bir yaza girerken, Cole da uzaktan izleyenler arasında yer alacak.
