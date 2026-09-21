Cole Palmer'ın İngiltere'ye bağlılığı, milli takımdan son çekilişinin ardından yorumcular tarafından ciddi şekilde sorgulandı

Palmer, İngiltere'nin İspanya, Çekya ve Hırvatistan'a karşı oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları için Tuchel tarafından yeniden kadroya çağrıldı. Bu, 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınamamasından bu yana ilk kez milli takıma çağrılması anlamına geliyordu. Ancak Palmer, cuma günü Chelsea'nin Brentford'a 3-0 yenildiği maçta 90 dakika forma giymesine rağmen sakatlık sorunlarını gerekçe göstererek kadrodan çekildi.

Bu karar anında tepki çekti. Palmer, Declan Rice ve Kobbie Mainoo'nun da aralarında bulunduğu kamptan ayrılan beş oyuncudan biri olurken, yerlerine Morgan Gibbs-White ile James Garner kadroya dahil edildi. Palmer'ın çekilme zamanlaması hem taraftarlar hem de medya cephesinde hayal kırıklığı yarattı.