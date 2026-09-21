AFP
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Cole Palmer'ın İngiltere'ye bağlılığı, milli takımdan son çekilişinin ardından yorumcular tarafından ciddi şekilde sorgulandı
Palmer, Uluslar Ligi görevinden çekildi
Palmer, İngiltere'nin İspanya, Çekya ve Hırvatistan'a karşı oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları için Tuchel tarafından yeniden kadroya çağrıldı. Bu, 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınamamasından bu yana ilk kez milli takıma çağrılması anlamına geliyordu. Ancak Palmer, cuma günü Chelsea'nin Brentford'a 3-0 yenildiği maçta 90 dakika forma giymesine rağmen sakatlık sorunlarını gerekçe göstererek kadrodan çekildi.
Bu karar anında tepki çekti. Palmer, Declan Rice ve Kobbie Mainoo'nun da aralarında bulunduğu kamptan ayrılan beş oyuncudan biri olurken, yerlerine Morgan Gibbs-White ile James Garner kadroya dahil edildi. Palmer'ın çekilme zamanlaması hem taraftarlar hem de medya cephesinde hayal kırıklığı yarattı.
- Getty Images Sport
Durham onun milli takıma bağlılığını sorguluyor
talkSPORT'a konuşan yayıncı Adrian Durham, duruma ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Durham, "Cole Palmer'ın İngiltere'ye bağlılığını sorgulamaya başlıyorum" dedi. "14 kez milli oldu, iki gol attı. Kariyerinde yalnızca bir Dünya Kupası elemesinde oynadı ve o maçta Andorra deplasmanında [Haziran 2025'te] berbattı. Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana İngiltere formasıyla beş kez oynadı; o turnuvanın finalinde gol atmıştı. İngiltere, 2024'teki Avrupa Şampiyonası finalinden [İspanya'ya karşı] bu yana 28 maç oynadı."
Durham, sakatlıkların yaşanabileceğini kabul etti ancak mümkün olan 28 maçın yalnızca beşinde oynamasının, Palmer'ın uzun vadede milli takım futbolu oynama isteği konusunda ciddi soru işaretleri yarattığını vurguladı.
Yorumcular, Chelsea yıldızından netlik talep ediyor
Durham, oyuncudan net bir tavır göstermesini istedi. "Onun İngiltere'ye bağlılığını sorguluyorum. Gerçekten İngiltere için oynamak istiyor mu? İstemiyorsan, dünyaya İngiltere için oynamak istemediğini söyle," diye ekledi Durham.
"Çünkü İngiltere için ne zaman oynamak istediğini seçmek, aslında [Nottingham Forest'tan] Morgan Gibbs-White ve [Fulham'dan] Josh King gibi İngiltere için oynamak isteyebilecek diğer 10 numaraların düzenini bozuyor. O yüzden bunu Cole Palmer'dan duyalım. İngiltere için oynamak istiyor musun, yoksa İngiltere için oynamak istemiyor musun?" Diğer sunucu Jamie O'Hara da buna katıldı ve Palmer'ın sağlık ekibini görmezden gelip kampa gitmesi gerektiğini öne sürdü.
- Getty Images Sport
Palmer ve İngiltere için sırada ne var?
İngiltere, Palmer olmadan kritik Uluslar Ligi maçlarına şimdi kadroya sonradan dahil edilen isimlere güvenerek çıkacak. Bu sırada Palmer, milli ara boyunca iyileşmek için Cobham'da kalacak. Chelsea bir sonraki Premier League maçına hazırlanırken o da tam olarak hazır hale dönmeyi hedefleyecek, ancak milli takım yapılanmasıyla ilişkisi yoğun inceleme altında kalmayı sürdürüyor.
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