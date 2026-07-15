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Cole Palmer’ın bleep testi sonucu açıklandı; Chelsea’nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, 2025-26 sezonundaki hayal kırıklığı yaratan koşu istatistiklerinin ardından kondisyona odaklanıyor
Alonso, Cobham’da fiziksel bir devrim talep ediyor
BBC’ye göre, Chelsea’de Alonso döneminin başlangıcı, fiziksel oyuna doğru keskin bir dönüşle şekillendi; sezon öncesi ilk antrenmanlar, eski teknik direktör Mauricio Pochettino’nun yüksek yoğunluklu yöntemleriyle karşılaştırılıyor. “The Blues”un 10. sırada tamamladığı ve tutarlı bir yoğunluk sergilemekte zorlandığı bir sezonun ardından, yeni teknik direktör, oyuncularının artık koşu konusunda ikinci sırada kalmamasını sağlamaya kararlı.
Alonso, bu değişimi kolaylaştırmak için uzman bir antrenör ekibi kurdu. Bu ekipte, antrenmanlar sırasında durmaksızın yüksek tempoyu sürdürmekle görevli Ismael Camenforte Lopez de yer alıyor. Teknik direktörün ilk mesajları "ruh, amaç ve pozitif enerji" üzerine odaklanmış olsa da, uygulanan antrenman yükü, kulübün yaklaşan küresel sezon öncesi turunda taktik antrenmanlar ön plana çıkmadan önce, öncelikli hedefin saf fiziksel kondisyon olduğunu gösteriyor.
- Getty Images Sport
Palmer, bleep testi sonuçlarında göze çarpıyor
Geçen sezonun büyük bir bölümünde tekrarlayan bir kasık sorunuyla boğuşmasına rağmen Palmer, Cobham’da düzenlenen takım çapındaki bleep testinde ikinci olarak teknik kadroyu etkiledi. Genç orta saha oyuncusu Reggie Walsh birinci olurken, Brezilyalı yıldız Estevao Willian da ilk üçü tamamlayarak takımın genç enerjisini gözler önüne serdi.
Alonso, eski Manchester City oyuncusuna duyduğu hayranlığı açıkça dile getirerek şöyle konuştu: "Formda olmak istiyor. Geçen yıl başa çıkmak zorunda kaldığı sakatlık sorunlarını geride bırakmak istiyor. O özel bir oyuncu ve eğer keyif alıyorsa, iyi bir ruh hali ve morali varsa, bizim için kilit bir oyuncu olabilir. Şu ana kadar her şey yolunda." Teknik direktör, kulübü Şampiyonlar Ligi’ne geri döndürmek için takımını Palmer’ın etrafında şekillendirmeyi planladığını çoktan açıkça belirtmişti.
Yeni hiyerarşi ve yönetim yetkisi
Mevcut yönetim altında yapılan önceki atamalardan farklı olarak Alonso, “baş antrenör” yerine “menajer” unvanıyla göreve başladı; bu durum, spor projesindeki etki düzeyinde önemli bir değişime işaret ediyor. Artan bu yetki, onun kulübün beş spor direktörüyle daha yakın çalışmasına olanak tanıyor; Alonso, bu işbirliğine dayalı yapının transfer piyasasında daha kararlı adımlar atılmasını sağlayacağına inanıyor.
İspanyol teknik adam, Stamford Bridge’deki bu taktiksel devrimin doğru transferlerle destekleneceğine olan güvenini dile getirdi. Alonso, şimdiden perde arkasında aktif olarak çalışmaya başladı; Enzo Fernandez ile geleceği hakkında görüşmeler yaptı ve Marco Palestra gibi yeni transferlerle iletişime geçerek uzun vadeli vizyonunu anlattı. Alonso, mevcut kadronun “güçlü bir temele” sahip olduğunu belirtse de, dünyanın en rekabetçi liginde yol alabilmek için takviyeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.
- Getty Images
Dünya turu, son kondisyon testini sunuyor
Alonso, birçok yıldız oyuncunun Dünya Kupası’nın ilerleyen aşamalarına katılmaması sayesinde, sezonun başlarında geniş bir deneyimli oyuncu kadrosuna sahip olmanın avantajını yaşıyor. Cobham’daki mevcut antrenman yoğunluğu, Chelsea’nin birçok kıtayı dolaşacağı zorlu bir sezon öncesi programın yalnızca bir ön hazırlığı olduğu için, antrenman sahasında geçirilen bu uzun süre hayati önem taşıyacak. Sidney, Hong Kong, Cakarta ve Johor’da oynanacak maçlarla Blues, Tottenham, Juventus ve AC Milan gibi seçkin rakiplerle karşı karşıya gelecek. Bu yorucu seyahat programı, şu anda Batı Londra’da atılan fiziksel temellerin ne kadar sağlam olduğunu test edecek.
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