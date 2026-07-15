Cole Palmer’ın bleep testi sonucu açıklandı; Chelsea’nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, 2025-26 sezonundaki hayal kırıklığı yaratan koşu istatistiklerinin ardından kondisyona odaklanıyor

Mevcut yönetim altında yapılan önceki atamalardan farklı olarak Alonso, “baş antrenör” yerine “menajer” unvanıyla göreve başladı; bu durum, spor projesindeki etki düzeyinde önemli bir değişime işaret ediyor. Artan bu yetki, onun kulübün beş spor direktörüyle daha yakın çalışmasına olanak tanıyor; Alonso, bu işbirliğine dayalı yapının transfer piyasasında daha kararlı adımlar atılmasını sağlayacağına inanıyor.

İspanyol teknik adam, Stamford Bridge’deki bu taktiksel devrimin doğru transferlerle destekleneceğine olan güvenini dile getirdi. Alonso, şimdiden perde arkasında aktif olarak çalışmaya başladı; Enzo Fernandez ile geleceği hakkında görüşmeler yaptı ve Marco Palestra gibi yeni transferlerle iletişime geçerek uzun vadeli vizyonunu anlattı. Alonso, mevcut kadronun “güçlü bir temele” sahip olduğunu belirtse de, dünyanın en rekabetçi liginde yol alabilmek için takviyeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.



