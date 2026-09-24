İngiltereli ikilinin gerçekten bu kadar üst düzey bir konumda olup olmadığı ve önümüzdeki aylarda onlardan ne beklenmesi gerektiği sorulduğunda, LiveScore Bet iş birliğiyle konuşan eski Chelsea forveti Cole, GOAL'e şunları söyledi: “Hücum hatları müthiş. Kâğıt üzerinde oyuncu oyuncu bakarsanız, muhtemelen Premier League'in en iyilerinden biri.

“Morgan'a bakıyorsunuz, geldi. Sanırım o da küçük yaşlardan beri Chelsea taraftarı ve orada arkadaşı Cole Palmer'la birlikte. Birbirlerini tanıyarak, birlikte oynayarak ve birbirlerinin oyununu anlayarak büyüdüler.

“Aralarındaki arkadaşlığı, aralarındaki takılmaları görebiliyorsunuz. Bu da doğal olarak gruba yansır ve herkesin kendini daha rahat hissetmesini sağlar.

“Bu sadece saha dışı tarafı. Sahaya çıktıklarında ise ikisi de boşluk arıyor, bir şeyler yaratmaya çalışıyor, goller hazırlamaya, gol atmaya çalışıyor. Eminim bu sezon kimin daha çok gol atacağı konusunda kendi aralarında bir rekabet de olacaktır.

“Bir röportajda ikisinin de birbirine hafifçe takıldığını, birbirine küçük bir iğneleme yaptığını gördünüz; ‘maçın adamı olmayı o nasıl başardı?’ diyorlardı. Sanırım kupa maçındaydı [Leeds'e karşı]. Sanırım Rogers yaklaşık dört gol hazırladı ve Cole Palmer iki gol attı. Bu yüzden ‘bunu o nasıl aldı!’ diye biraz bozulmuştu. Soyunma odasında görmek isteyeceğiniz takılma da tam olarak budur. Ekranlarda bunu görmek de güzel. Oyuncuların karakteri olduğunu ve mutlu olduklarını gösteriyor.

“Ama sürekli gol yemelerinin suçu onların değil. Onlar sadece kendi işlerini yapabilir. Her zaman da işi kurtaran taraf olmayacaklar. Ama eğer onlar işi kurtaramazsa ve takım gol yemeye devam ederse, o zaman onların yaptığı iş de sorgulanır. Ama açık konuşmak gerekirse, bütün golleri atmak sadece onların işi değil. Ve eğer savunmanız su alıyorsa, bazen yediğinizden daha fazlasını atmanız gerekir. Bu onların görevi ama sorumluluğun tamamı onlara ait değil.

“Biraz denge olması gerekiyor. Umarım bunu mümkün olan en kısa sürede çözebilirler. Aksi takdirde bu, ilerleyen dönemde kampın havasını etkileyebilir. Bunun düzeltilmesi gerekiyor.”