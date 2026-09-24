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Cole Palmer ile Morgan Rogers: Eski Chelsea forvetine göre süperstar oyun kurucular arasındaki Goal "rekabeti" kaçınılmaz, "şakalaşmanın" da faydaları var
Goller ve asistler: Palmer ile Rogers'ın 2026-27 karşılaştırması
Bu mücadele zaten tüm kulvarlarda oynanan yedi maçla birlikte iyice başlamış durumda. Palmer, Dünya Kupası kadrosuna alınmamasının ardından Thomas Tuchel tarafından yeniden çağrıldıktan sonra son İngiltere kadrosundan çekildi ve şu ana kadar dört kez gol sevinci yaşarken iki de asist yaptı.
Şimdilik İngiltere kadrosunda kalmaya devam eden Rogers ise takım arkadaşlarına dört gol hazırladı. 24 yaşındaki oyuncu, kendisi de üç kez fileleri havalandırdı. Toplam katkı açısından biraz önde olan taraf o.
Gol sayısındaki en iyi sezon performansı 14 olan Rogers, bu rakama Aston Villa'da geçirdiği iki sezonda ulaştı. Palmer ise yeniden o kıvılcımı bulmaya çalışıyor; zira batı Londra'daki ilk sezonunda 25 gol katkısı yapmış ve bu performansıyla PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanmıştı.
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Dünya futbolundaki herhangi bir ikiliyle boy ölçüşecek oyun kurucu eşleşmesi
Chelsea'nin, Palmer'ın o formayı giymesiyle birlikte, her iki 10 numarasından da bu sezon verim alması gerekiyor; zira savunmadaki sızıntıları kapatmak zor oldu. Brezilyalı forvet Joao Pedro'nun hücum hattına liderlik etmesiyle birlikte, forvetleri etkili olduğu sürece düzenli olarak değerli puanlar toplanmalı; ayrıca yurt içi kupa organizasyonlarında da olumlu ilerleme kaydedilmeli.
Palmer ve Rogers, dünya futbolundaki herhangi bir ikiliyle boy ölçüşebilecek bir oyun kurucu ikili olarak görülüyor; Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'de forma giyen Michael Olise, Luis Diaz, Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia gibi isimlerle birlikte.
Palmer ile Rogers arasındaki ‘rekabeti’ kim kazanacak?
İngiltereli ikilinin gerçekten bu kadar üst düzey bir konumda olup olmadığı ve önümüzdeki aylarda onlardan ne beklenmesi gerektiği sorulduğunda, LiveScore Bet iş birliğiyle konuşan eski Chelsea forveti Cole, GOAL'e şunları söyledi: “Hücum hatları müthiş. Kâğıt üzerinde oyuncu oyuncu bakarsanız, muhtemelen Premier League'in en iyilerinden biri.
“Morgan'a bakıyorsunuz, geldi. Sanırım o da küçük yaşlardan beri Chelsea taraftarı ve orada arkadaşı Cole Palmer'la birlikte. Birbirlerini tanıyarak, birlikte oynayarak ve birbirlerinin oyununu anlayarak büyüdüler.
“Aralarındaki arkadaşlığı, aralarındaki takılmaları görebiliyorsunuz. Bu da doğal olarak gruba yansır ve herkesin kendini daha rahat hissetmesini sağlar.
“Bu sadece saha dışı tarafı. Sahaya çıktıklarında ise ikisi de boşluk arıyor, bir şeyler yaratmaya çalışıyor, goller hazırlamaya, gol atmaya çalışıyor. Eminim bu sezon kimin daha çok gol atacağı konusunda kendi aralarında bir rekabet de olacaktır.
“Bir röportajda ikisinin de birbirine hafifçe takıldığını, birbirine küçük bir iğneleme yaptığını gördünüz; ‘maçın adamı olmayı o nasıl başardı?’ diyorlardı. Sanırım kupa maçındaydı [Leeds'e karşı]. Sanırım Rogers yaklaşık dört gol hazırladı ve Cole Palmer iki gol attı. Bu yüzden ‘bunu o nasıl aldı!’ diye biraz bozulmuştu. Soyunma odasında görmek isteyeceğiniz takılma da tam olarak budur. Ekranlarda bunu görmek de güzel. Oyuncuların karakteri olduğunu ve mutlu olduklarını gösteriyor.
“Ama sürekli gol yemelerinin suçu onların değil. Onlar sadece kendi işlerini yapabilir. Her zaman da işi kurtaran taraf olmayacaklar. Ama eğer onlar işi kurtaramazsa ve takım gol yemeye devam ederse, o zaman onların yaptığı iş de sorgulanır. Ama açık konuşmak gerekirse, bütün golleri atmak sadece onların işi değil. Ve eğer savunmanız su alıyorsa, bazen yediğinizden daha fazlasını atmanız gerekir. Bu onların görevi ama sorumluluğun tamamı onlara ait değil.
“Biraz denge olması gerekiyor. Umarım bunu mümkün olan en kısa sürede çözebilirler. Aksi takdirde bu, ilerleyen dönemde kampın havasını etkileyebilir. Bunun düzeltilmesi gerekiyor.”
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Chelsea maçları 2026-27: Chelsea puan kaybediyordu
Chelsea, Premier League'deki son üç maçında galibiyet alamadı; sadece bir puan topladı ve yedi gol yedi. Chelsea, 10 Ekim'de Bournemouth'u ağırladığında yeniden sahaya çıkacak.
Xabi Alonso da o karşılaşmada bir kez daha Rogers ve Palmer'dan ilham almayı umacak; iki yaratıcı güç arasındaki “rekabet” aktif şekilde teşvik ediliyor, çünkü bunun her ikisinin de en iyi performansını ortaya çıkarmasına yardımcı olması gerekiyor.
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