Böyle bir statüye ulaşıp ulaşamayacağı sorulan eski Chelsea orta saha oyuncusu Poyet, kumarhane siteleri konusunda başvurulan kaynaklardan casino siteleri için Gambling.com ile yaptığı iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Sözleşmesi sayesinde bunun için zamanı olacak.

“Ben ne görüyorum, biliyor musunuz? Mutlu olduğunu görüyorum. Çünkü sakin biri ve duygularını pek belli etmiyor. Geçen gün onu izledim. Kendi rolünde oynamıyor olsa bile neler yapabileceğini biliyorsunuz. Topu aldığında çevresindeki herkes heyecanlanıyor, stadyum da öyle.

“Bana mutlu görünüyor ve bu, Cole Palmer gibi bir oyuncu için çok önemli. Ayrıca yardım da alıyor. ‘Her şey sana bağlı, gol atmalısın, üretmelisin, her yerde yardıma koşmalısın’ gibi bir durum yok. Çünkü diğer oyuncular, özellikle de hücumdaki üçlü, çok iyi iş çıkarıyor. Bu da önemli.

“Sonrasında ise zaman gerekiyor. Yıllarca, yıllarca ve yıllarca üretmek gerekiyor. Harry Kane'in ilk yılında 20 kadar gol attığı zamanı hep hatırlayacağım. Herkes ‘Ah, belki de tek sezonluk bir çıkıştır’ diyordu. Tabii, öyle! Pek çok kişi büyük bir hata yaptı. Burada da durum aynı.

“İki yıl önce açık ara ligin en iyi oyuncusuydu. Geçen yıl ise takım yüzünden zor bir sezon geçirdi. Şimdi de mutlu olduğu izlenimini veriyor. Bu yüzden kesinlikle bir harika sezon daha geçirecek.”