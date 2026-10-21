Getty/GOAL
Çeviri:
Cole Palmer, Gianfranco Zola ve Eden Hazard seviyesine ulaşabilecek mi? Gus Poyet, Chelsea’nin “mutlu” oyun kurucusunun neden yeniden doğru yolda olduğunu açıklıyor
- Getty
Palmer, Chelsea'deki ilk sezonunda unutulmaz bir performans sergiledi.
Bir dönem, çocukluğundan beri Manchester United taraftarı olan ve Manchester City altyapısından yetişen oyuncunun Kuzeybatı'daki köklerine dönebileceği, Old Trafford'da ise onu karşılamak için hazırlık yapıldığı öne sürüldü.
Ancak Chelsea'nin kilit oyuncusuyla yollarını ayırmaya hiç niyeti yoktu. Kulüpteki ilk sezonunda 25 gol atan bu gizemli İngiltere milli futbolcusu, PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı.
O zamandan bu yana Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşandı. Ancak fiziksel sorunlar nedeniyle Palmer geçen sezon yalnızca 34 maça çıkıp 11 gol atabildi. Zaman zaman tam olarak rahat görünmüyordu.
İngiltere millî takım oyuncusunun artık yanında Rogers var
Ancak yakın arkadaşı Morgan Rogers, Chelsea'ye 2026 yaz transfer döneminde 117 milyon sterlinlik (157 milyon dolar) rekor kıran bir anlaşmayla transfer edildi. İki üst düzey oyun kurucunun Premier League'in en korkutucu hücum hattının parçası olduğu düşünülüyor.
Palmer bu sezon dört kez fileleri havalandırıp üç asist yaptı. Dünya Kupası için kadroya alınmamasının ardından eylül ayında yeniden İngiltere kadrosuna çağrıldı, ancak 24 yaşındaki oyuncu bu kadrodan çekilmeyi tercih etti.
Chelsea, 10 numarasının kendisini tamamen kulübe adamasından memnun. Şu anda bir transfer düşünülmüyor ve kulüp, elinde yeni bir Zola, Hazard veya Arjen Robben olduğuna inanmayı sürdürüyor. Palmer, formunda olduğu günlerde neredeyse durdurulamaz olduğunu gösteriyor.
- Getty
Palmer, Chelsea'de Zola ve Hazard'ın seviyesine ulaşabilecek mi?
Böyle bir statüye ulaşıp ulaşamayacağı sorulan eski Chelsea orta saha oyuncusu Poyet, kumarhane siteleri konusunda başvurulan kaynaklardan casino siteleri için Gambling.com ile yaptığı iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Sözleşmesi sayesinde bunun için zamanı olacak.
“Ben ne görüyorum, biliyor musunuz? Mutlu olduğunu görüyorum. Çünkü sakin biri ve duygularını pek belli etmiyor. Geçen gün onu izledim. Kendi rolünde oynamıyor olsa bile neler yapabileceğini biliyorsunuz. Topu aldığında çevresindeki herkes heyecanlanıyor, stadyum da öyle.
“Bana mutlu görünüyor ve bu, Cole Palmer gibi bir oyuncu için çok önemli. Ayrıca yardım da alıyor. ‘Her şey sana bağlı, gol atmalısın, üretmelisin, her yerde yardıma koşmalısın’ gibi bir durum yok. Çünkü diğer oyuncular, özellikle de hücumdaki üçlü, çok iyi iş çıkarıyor. Bu da önemli.
“Sonrasında ise zaman gerekiyor. Yıllarca, yıllarca ve yıllarca üretmek gerekiyor. Harry Kane'in ilk yılında 20 kadar gol attığı zamanı hep hatırlayacağım. Herkes ‘Ah, belki de tek sezonluk bir çıkıştır’ diyordu. Tabii, öyle! Pek çok kişi büyük bir hata yaptı. Burada da durum aynı.
“İki yıl önce açık ara ligin en iyi oyuncusuydu. Geçen yıl ise takım yüzünden zor bir sezon geçirdi. Şimdi de mutlu olduğu izlenimini veriyor. Bu yüzden kesinlikle bir harika sezon daha geçirecek.”
Doğuştan kazanan, mükemmel bir zihniyete sahip
Poyet, Palmer'ın zor anlarda geri çekilmemesiyle üst düzey oyuncularda bulunması gereken özellikleri temsil ettiğini de söyledi: “Kesinlikle, bunu yapıyor.
“Nedenini de biliyor musunuz? Oynadığı pozisyon yüzünden. Chelsea'nin dizilişini kâğıda dökseniz sağda oynadığını söylersiniz. Ama sonra [Pedro] Neto'yu görürsünüz. Dolayısıyla tam sağda oynayamaz, çünkü fazla sağda olursa aynı yerde oynarlar.
“Sahanın sağ tarafında biraz serbestliği var. Takımın nasıl oynadığına bağlı olarak geriye gelip topu da alıyor. Aslında tam geriye değil, [Moises] Caicedo'nun yanına geliyor ve oyunu oradan yönlendirmeye başlıyor.
“Çünkü topu aldığında, insanların bunu bilip bilmediğinden emin değilim, topla koşmaya başladığında savunmacılar veya rakip orta saha oyuncuları müdahaleye girişmek istemiyor. Çünkü sizi geçebileceğini biliyorsunuz ve o zaman başınız derde giriyor.
“Sahadaki ağırlığı, yeteneği, oynadığı pozisyon ve gördüğü saygı var. Bunlar da ona olduğu oyuncu gibi oynaması için büyük bir özgüven veriyor.”
- Getty/GOAL
Palmer, Chelsea ile sözleşmesini 2034'e kadar uzattı.
Palmer kısa süre önce Chelsea'deki sözleşmesini 12 ay uzatmayı kabul etti. Yeni sözleşmenin onu 2034'e kadar Stamford Bridge'de tutması amaçlanıyor. Anlaşma sonuna kadar geçerli kalırsa İngiltere'nin başkentindeki kulübe on yılı aşkın süre hizmet etmiş olacak.
Şu anda bir değişiklik düşünmesi için neden yok. Genel kanı, daha fazla büyük kupa için mücadele edebileceği yönünde; özellikle de yanında Rogers ve Joao Pedro gibi isimler varken. Alonso'nun ekibi şu anda Premier League'de dördüncü sırada yer alıyor ve Carabao Cup'ta dördüncü tura yükselmiş durumda.
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