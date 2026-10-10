Getty Images Sport
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Cole Palmer dev Chelsea ile yeni sözleşme imzaladı: İngiltere yıldızı geleceğini 2034'e kadar Stamford Bridge'e bağladı
Palmer, Chelsea’daki uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı
Palmer, Chelsea ile olan sözleşmesini resmen uzattı ve batı Londra ekibine 2034'e kadar bağlandı. Aslen 2033'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki İngiltere milli oyuncusu, Stamford Bridge'de kısa sürede takımın simge isimlerinden biri ve soyunma odasının liderlerinden biri hâline gelmesinin ardından iyileştirilmiş şartlarla ödüllendirildi.
2023'te Manchester City'den 42,5 milyon £ karşılığında geldikten sonra Palmer, dünya futbolunun en önde gelen hücum yeteneklerinden birine dönüştü. Chelsea formasıyla çıktığı 138 maçta 91 gole katkı yaptı; takımını FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi zaferlerine taşırken bireysel ödülleri de topladı.
Bu dikkat çekici uzatma, Palmer'ı Premier League'deki en uzun sözleşmelere sahip isimler arasında Manchester City'den Erling Haaland ile Chelsea'deki takım arkadaşları Joao Pedro ve Geovany Quenda'nın yanına taşıdı.
- Getty Images Sport
"Chelsea benim için çok şey ifade ediyor"
Palmer, işlemleri tamamladıktan sonra kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Chelsea benim için çok şey ifade ediyor ve bence kulüp doğru yönde ilerliyor, bu yüzden imza attığım için çok mutluyum ve tabii ki gerçekten çok memnunum" dedi.
Ofansif orta saha oyuncusu, kararını almasını kolaylaştırdıkları için Stamford Bridge yönetimine teşekkür etti. "Sahiplerle, sportif direktörlerle ve tabii ki teknik direktörle konuştum, bana büyük bir güven verdiler, bu yüzden imza atmak en doğru karardı" diye ekledi.
Palmer ayrıca soyunma odasındaki ortak hedeflerin de kilit bir etken olduğunu vurguladı. "Oyuncularla da konuştum, herkesin hedefleri aynı. Burada düzenli olarak büyük kupalar kazanacağımızı düşünüyorum ve bunun bir parçası olmak, ayrıca bunda büyük bir rol oynamak istiyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Son dönemde yaşadığı kondisyon sorunlarını aşmak
Yeni sözleşme, Palmer'ın sahada zorlu bir dönemden geçmesinin ardından geldi. Önceki sezon boyunca geçmeyen bir kasık problemiyle mücadele eden oyuncu, bu nedenle geçen yaz İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alamadı. İyileşmek için son milli arayı kaçıran Palmer hakkında İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, forvetin uluslararası arenada "çok fazla fırsat kaçırdığını" özellikle vurguladı.
Bu fiziksel sorunlara rağmen Palmer, yeni Chelsea menajeri Xabi Alonso yönetiminde yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı. Yaz transfer döneminde Aston Villa'dan kulüp rekoru olan 117 milyon sterlinlik anlaşmayla gelen ve yakın arkadaşı olan Morgan Rogers ile kısa sürede etkili bir ortaklık kuran oyuncu, bu sezon şu ana kadar çıktığı yedi maçta dört gol ve iki asist üretti.
- Getty Images Sport
Alonso, Bournemouth sınavı öncesinde Palmer'a destek verdi
Chelsea, cumartesi günü Bournemouth deplasmanına giderken, yeni sözleşme uzatan yıldızının yurt içindeki toparlanmayı ateşlemesini umacak. Alonso'nun takımı, sezona savunmada kırılgan bir başlangıç yapıp 12 gol yedikten sonra, beş maç sonunda şu anda Premier League puan tablosunda 10. sırada yer alıyor.
Hafta sonu öncesinde Palmer'ın durumuna değinen Alonso, hücum oyuncusunun yeniden forma giymeye hazır olduğunu doğruladı. "Kesinlikle. Kendini adamış durumda ama oynayabilmesi için tamamen hazır olması gerekiyor" diye açıkladı İspanyol teknik adam. "Ve tamamen hazır olduğunda süre almaktan keyif alacak. O anda ona ihtiyacımız var. Kulüp ve milli takım olarak. Geçen hafta boyunca antrenman yaptı ve kendini daha iyi hissediyordu ama onu aceleye getirmek istemedik."
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