Palmer, Chelsea ile olan sözleşmesini resmen uzattı ve batı Londra ekibine 2034'e kadar bağlandı. Aslen 2033'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki İngiltere milli oyuncusu, Stamford Bridge'de kısa sürede takımın simge isimlerinden biri ve soyunma odasının liderlerinden biri hâline gelmesinin ardından iyileştirilmiş şartlarla ödüllendirildi.

2023'te Manchester City'den 42,5 milyon £ karşılığında geldikten sonra Palmer, dünya futbolunun en önde gelen hücum yeteneklerinden birine dönüştü. Chelsea formasıyla çıktığı 138 maçta 91 gole katkı yaptı; takımını FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi zaferlerine taşırken bireysel ödülleri de topladı.

Bu dikkat çekici uzatma, Palmer'ı Premier League'deki en uzun sözleşmelere sahip isimler arasında Manchester City'den Erling Haaland ile Chelsea'deki takım arkadaşları Joao Pedro ve Geovany Quenda'nın yanına taşıdı.











