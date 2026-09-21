Tuchel'in İngiltere'nin yaklaşan Uluslar Ligi kampanyasına yönelik hazırlıkları, art arda gelen yüksek profilli kadrodan çekilmeler nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğradı. Chelsea'nin yıldız hücumcusu Cole Palmer, Arsenal'ın güçlü orta sahası Declan Rice ve Manchester United ikilisi Kobbie Mainoo ile Marcus Rashford'un tamamı kadrodan çıkarıldı. Newcastle United savunmacısı Tino Livramento da, yaklaşan milli maçlarda yer almayacak beş oyunculuk listeyi tamamladı ve Alman teknik adamın taktik düzeninde doldurması gereken birkaç boşluk bıraktı.

Tuchel, bu eksiklere karşılık olarak gençliğe ve aşinalığa yönelip Everton orta sahası James Garner ile Nottingham Forest kaptanı Morgan Gibbs-White'ı kadroya çağırdı. İkilinin salı günü İngiltere kafilesinin geri kalanına katılması planlanıyor.

Rice ve Palmer gibi ilk 11'in değişmez isimlerinin yokluğu bir darbe olsa da, bu durum İngiltere Uluslar Ligi A Grubu'nda Avrupa'nın üst düzey rakipleriyle karşılaşmaya hazırlanırken Garner ve Gibbs-White'a yeni teknik direktörün planlarında kalıcı bir yer edinme fırsatı sunuyor.