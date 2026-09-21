Getty Images Sport
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Cole Palmer, Declan Rice ve Manchester United'lı ikilinin kadrodan çekilmesinin ardından İngiltere iki yedek oyuncu çağırdı
Tuchel erken kadro değişikliklerine zorlandı
Tuchel'in İngiltere'nin yaklaşan Uluslar Ligi kampanyasına yönelik hazırlıkları, art arda gelen yüksek profilli kadrodan çekilmeler nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğradı. Chelsea'nin yıldız hücumcusu Cole Palmer, Arsenal'ın güçlü orta sahası Declan Rice ve Manchester United ikilisi Kobbie Mainoo ile Marcus Rashford'un tamamı kadrodan çıkarıldı. Newcastle United savunmacısı Tino Livramento da, yaklaşan milli maçlarda yer almayacak beş oyunculuk listeyi tamamladı ve Alman teknik adamın taktik düzeninde doldurması gereken birkaç boşluk bıraktı.
Tuchel, bu eksiklere karşılık olarak gençliğe ve aşinalığa yönelip Everton orta sahası James Garner ile Nottingham Forest kaptanı Morgan Gibbs-White'ı kadroya çağırdı. İkilinin salı günü İngiltere kafilesinin geri kalanına katılması planlanıyor.
Rice ve Palmer gibi ilk 11'in değişmez isimlerinin yokluğu bir darbe olsa da, bu durum İngiltere Uluslar Ligi A Grubu'nda Avrupa'nın üst düzey rakipleriyle karşılaşmaya hazırlanırken Garner ve Gibbs-White'a yeni teknik direktörün planlarında kalıcı bir yer edinme fırsatı sunuyor.
- Getty Images Sport
Gibbs-White ve Garner şans buluyor
Gibbs-White için bu çağrı, ilk açıklanan 27 kişilik kadroya kıl payı girememesinin ardından milli takım ortamına hızlı bir dönüş anlamına geliyor. Nottingham Forest'ın lideri, ülkesi adına şu ana kadar altı kez forma giydi ve seçim sürecinde teknik ekip tarafından büyük beğeni topladı. Karar verme sürecine ilişkin konuşan Tuchel, cuma günü 26 yaşındaki Gibbs-White'ın ilk gruba dahil edilmeye çok yakın olduğunu söyledi ve orta sahanın Premier League'deki istikrarlı formunu, şimdi kadroya alınmasının başlıca nedeni olarak gösterdi.
Garner da bu yılın başlarında İngiltere formasıyla daha önce görev yaptıktan sonra yeniden A takım ortamına dönmüş oldu. Evertonlı oyuncu, mart ayında A milli takımdaki ilk iki maçına çıktı ancak tıpkı Gibbs-White gibi 2026 Dünya Kupası için seyahat eden kadronun parçası olmadı.
Yük yönetimi ve sakatlık endişeleri
Palmer'ın kadrodan çekilmesi belki de en şaşırtıcı gelişme oldu; zira kısa süre önce Dünya Kupası kadrosuna alınmamasının ardından yeniden ekibe dönmüştü. Kısa süre önce Brentford karşısında alınan ağır yenilgide forma giyen Chelsea yıldızının, yük yönetimi ve küçük bir sakatlık endişesi nedeniyle geri adım attığı bildirildi. Kulüp ile milli takım arasında, 24 yaşındaki oyuncunun altta yatan herhangi bir sorunu ağırlaştırmamasını sağlamak adına ortak bir karar alındığı anlaşılıyor.
Manchester United'daki sakatlık sorunları da Tuchel'in seçeneklerinin azalmasında rol oynadı. Kobbie Mainoo ile Marcus Rashford, United'ın kısa süre önce Fulham ile 1-1 berabere kaldığı maçta oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mainoo, Craven Cottage'da 80 dakika sahada kaldıktan sonra kenara gelirken, Rashford'un çıkışı da fiziksel şikayetler nedeniyle oldu.
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Zorlu bir Uluslar Ligi fikstüründe yol almak
Bu sakatlıkların zamanlaması, İngiltere'nin karşılaşmasının planlandığı rakiplerin kalibresi göz önüne alındığında özellikle talihsiz. İngiltere'nin, 26 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında güçlü bir İspanya ile karşılaşması planlanıyor; bu mücadele, Tuchel'in taktik vizyonu için ciddi bir turnusol testi olacak. Dünya şampiyonlarıyla oynanacak karşılaşmanın ardından İngiltere, Çek Cumhuriyeti'ne karşı iki maçlık bir seri ve Hırvatistan deplasmanında zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalacak.
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