Cole Palmer, Chelsea'de daha fazla sorumluluk üstlenmeli; aksi takdirde Dünya Kupası kadrosundaki yerini, formda olan Nottingham Forest'lı Morgan Gibbs-White'a kaptırma riskiyle karşı karşıya kalır

Palmer'ın bu sezon yaşadığı zorluklar herkesin malumu. Esas olarak, onu kendine özgü patlayıcı hareketlerini yapamaz hale getiren ve her zamanki ritmiyle koşmasını engelleyen, hatta düzgün şut atma yeteneğini bile etkileyen, zayıflatıcı bir kronik kasık sakatlığı olan pubalgia'nın bir sonucu olarak, Chelsea'nin simgesi bu sezon çoğu zaman eski halinin gölgesi gibi göründü. Performanslarının çoğunda, kulüpteki ilk iki yılında onu süperstarlığa yükselten ve maçın gidişatını değiştiren o etki yoktu; sıklıkla sahada kayboluyordu.

Geriye dönüp bakıldığında, eski teknik direktör Enzo Maresca tarafından sezonun ilk yarısında neredeyse kesinlikle aşırı kullanılmıştı; oysa aslında uzun bir süre kenarda kalması gerekirdi. Bu durum, şüphesiz Blues için ne kadar önemli olduğunun bir yansımasıydı ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesinin ortasında oldukları göz önüne alındığında, bunun sonucunda takımın genel performansının zarar gördüğüne dair pek şüphe yok.

Şubat ayında Wolves'a karşı hat-trick yaptığında en iyi formuna geri dönmüş gibi görünüyordu, ancak birçok takım arkadaşıyla birlikte, Liam Rosenior'un kovulmasına yol açan kötü performans serisi sırasında sonraki haftalarda bir güven krizi yaşadı. Sezonun önemli bir bölümünü kaçırmasına rağmen, tüm turnuvalarda çift haneli gol sayısına ulaştığını belirtmek gerekir. Bunların dokuzu Premier Lig'de (beşi penaltı olsa da) sadece 17 maça (1.606 dakika) denk gelen sürede attığı gollerdir.