Cole Palmer, Chelsea'de daha fazla sorumluluk üstlenmeli; aksi takdirde Dünya Kupası kadrosundaki yerini, formda olan Nottingham Forest'lı Morgan Gibbs-White'a kaptırma riskiyle karşı karşıya kalır

Palmer ve Gibbs-White, Stamford Bridge'de birbirine zıt form durumlarıyla karşı karşıya gelecek; sakatlıklarla boğuşan Palmer, hepimizin bildiği dünya klasmanındaki etkileyiciliğini hâlâ yakalamaya çalışırken, Gibbs-White ise attığı gollerle Forest'ı Premier Lig'de kalma yolunda sürükleyerek formunun zirvesinde.
Gibbs-White'ın bu yaz İngiltere'nin Kuzey Amerika'ya yapacağı seyahatte yer bulma yarışında hala bir outsider olduğu düşünülüyor, ancak başarıları artık göz ardı edilemez hale geliyor ve Palmer, Tuchel'in kadro açıklamasına doğru zamanın azalmasıyla birlikte onun ter döktürdüğü isimlerden biri olacak.
Three Lions'ın patronu, şüphesiz Stamford Bridge'deki gelişmeleri ve 10 numara pozisyonu için sahip olduğu çok sayıda seçenek arasından ikisi arasındaki çekişmeyi yakından takip edecek. Kim galip gelirse, onun kararını etkileyebilir.