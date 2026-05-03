Cole Palmer Morgan Gibbs-White
Cole Palmer, Chelsea'de daha fazla sorumluluk üstlenmeli; aksi takdirde Dünya Kupası kadrosundaki yerini, formda olan Nottingham Forest'lı Morgan Gibbs-White'a kaptırma riskiyle karşı karşıya kalır

Sakatlıklarla dolu bir sezonun sonunda ritmini bulmakta zorlanan ve hâlâ kondisyon sorunlarıyla boğuşan Cole Palmer, Pazartesi günü Dünya Kupası hayallerine varoluşsal bir tehdit oluşturan Morgan Gibbs-White ile karşı karşıya gelecek. Chelsea’nin yıldızı ile yeniden parlamaya başlayan Nottingham Forest’ın yıldızı, Thomas Tuchel’in İngiltere kadrosunda 10 numaralı forma için süren yoğun rekabetin bir parçası.

Palmer ve Gibbs-White, Stamford Bridge'de birbirine zıt form durumlarıyla karşı karşıya gelecek; sakatlıklarla boğuşan Palmer, hepimizin bildiği dünya klasmanındaki etkileyiciliğini hâlâ yakalamaya çalışırken, Gibbs-White ise attığı gollerle Forest'ı Premier Lig'de kalma yolunda sürükleyerek formunun zirvesinde.

Gibbs-White'ın bu yaz İngiltere'nin Kuzey Amerika'ya yapacağı seyahatte yer bulma yarışında hala bir outsider olduğu düşünülüyor, ancak başarıları artık göz ardı edilemez hale geliyor ve Palmer, Tuchel'in kadro açıklamasına doğru zamanın azalmasıyla birlikte onun ter döktürdüğü isimlerden biri olacak.

Three Lions'ın patronu, şüphesiz Stamford Bridge'deki gelişmeleri ve 10 numara pozisyonu için sahip olduğu çok sayıda seçenek arasından ikisi arasındaki çekişmeyi yakından takip edecek. Kim galip gelirse, onun kararını etkileyebilir.

  Cole Palmer Chelsea 2025-26 Premier League

    Form ve kondisyon için mücadele

    Palmer'ın bu sezon yaşadığı zorluklar herkesin malumu. Esas olarak, onu kendine özgü patlayıcı hareketlerini yapamaz hale getiren ve her zamanki ritmiyle koşmasını engelleyen, hatta düzgün şut atma yeteneğini bile etkileyen, zayıflatıcı bir kronik kasık sakatlığı olan pubalgia'nın bir sonucu olarak, Chelsea'nin simgesi bu sezon çoğu zaman eski halinin gölgesi gibi göründü. Performanslarının çoğunda, kulüpteki ilk iki yılında onu süperstarlığa yükselten ve maçın gidişatını değiştiren o etki yoktu; sıklıkla sahada kayboluyordu.

    Geriye dönüp bakıldığında, eski teknik direktör Enzo Maresca tarafından sezonun ilk yarısında neredeyse kesinlikle aşırı kullanılmıştı; oysa aslında uzun bir süre kenarda kalması gerekirdi. Bu durum, şüphesiz Blues için ne kadar önemli olduğunun bir yansımasıydı ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesinin ortasında oldukları göz önüne alındığında, bunun sonucunda takımın genel performansının zarar gördüğüne dair pek şüphe yok.

    Şubat ayında Wolves'a karşı hat-trick yaptığında en iyi formuna geri dönmüş gibi görünüyordu, ancak birçok takım arkadaşıyla birlikte, Liam Rosenior'un kovulmasına yol açan kötü performans serisi sırasında sonraki haftalarda bir güven krizi yaşadı. Sezonun önemli bir bölümünü kaçırmasına rağmen, tüm turnuvalarda çift haneli gol sayısına ulaştığını belirtmek gerekir. Bunların dokuzu Premier Lig'de (beşi penaltı olsa da) sadece 17 maça (1.606 dakika) denk gelen sürede attığı gollerdir.

  Newcastle United v Chelsea - Premier League

    Çözülmemiş sorunlar

    Palmer, kış aylarında talihsiz bir kazada ayak parmağını kırmış olmasına rağmen, fiziksel olarak zirveye yakın bir seviyeye geri döndüğünü hissettiğinde bahar gelmişti. Nisan ayı başında, "Kendimi iyi hissediyorum, bir dönüm noktasını aştığımı hissediyorum," dedi. "Artık nihayet tekrar şut atabiliyorum ve her şeyi yapabiliyorum, yani artık sadece hızlanıp performansımı sergileme zamanı."

    Ancak forvet, o ayın ilerleyen günlerinde hamstring sorunu nedeniyle tekrar sahalardan uzak kaldı. Bu durum, onu Brighton'a yapılan kritik deplasmana çıkmaktan alıkoydu ve bu maçta alınan 3-0'lık yenilgi, Rosenior'un kısa süren görev süresini sona erdirdi. Palmer, Chelsea için pek çok kez büyük maçlarda önemli bir rol oynamıştı, ancak geçen hafta sonu Leeds'i yendikleri FA Cup yarı finalinde yedek kulübesinden çıkıp sadece 20 dakikalık bir süre sahada kalabilecek kadar formdaydı.

    Böylece, 2025-26 sezonunun başından beri sakatlık sorunlarıyla boğuşan 23 yaşındaki oyuncu, Tuchel'in Dünya Kupası kadrosunu açıklamasına günler kala hala sakatlık sorunlarından tamamen kurtulamamış durumda ve şu anki duruma göre uçağa binmesi hala hiç de garanti değil.

  Thomas Tuchel Cole Palmer England 2025

    Tuchel'in uyarısı

    Mart ayındaki milli maç arası sırasında İngiltere milli takım teknik direktörü tarafından fiziksel kondisyonu konusunda uyarı alan Palmer için zamanlama muhtemelen daha kötü olamazdı. Bu durum, Alman teknik adamın bir yılı biraz aşan bir süre önce göreve başlamasından bu yana Palmer’ın kadroda yer bulamamış olmasından kaynaklanıyordu.

    Palmer, uluslararası kariyerinde bir dönüm noktası olması beklenen Euro 2024 finalinde attığı hayati golün ardından, bir dizi talihsiz fiziksel sorun nedeniyle sadece beş kez milli formayı giyebildi ve Mart ayından önce Tuchel yönetiminde sadece bir kez, zayıf rakip Andorra'ya karşı 65 dakika sahada kaldı. Bu inatçı kasık sorunu, onu bu sezonun ilk yarısında üç İngiltere kampından uzak tuttu ve Dünya Kupası döngüsünün kritik bir döneminde altı maçı kaçırmasına neden oldu.

    Palmer'ın yokluğunda, özellikle Morgan Rogers etkileyici bir performans sergiledi ve Aston Villa'nın oyun kurucusunun, kendi kondisyon sorunları yaşayan Real Madrid'li Jude Bellingham'ı bile ilk 11'in dışında bırakabileceği öne sürüldü.

    Tuchel, son milli maç aralığında Palmer hakkında "Dürüst olmak gerekirse, kendini kanıtlaması gerekiyor çünkü onsuz olduğumuzda ondan daha fazla kanıtımız var, bu yüzden baskı onun üzerinde" dedi. "Zor bir sezon geçirdi ama milli takımda da zor bir dönem yaşadı. Bizim için sadece bir kez oynayabilir durumdaydı ve o zaman da aynı kadroyla devam etmeye karar verdik, bu yüzden en iyi pozisyonu olan 10 numara için büyük bir rekabet var."

  Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 2025-26 celebration

    Forest'ın formda oyuncusu

    Palmer için bir diğer önemli sorun ise, Pazartesi günü Forest ile oynanacak maçta karşısına çıkacak rakibinin kariyerinin en iyi formunda olması ve Kuzey Amerika'ya giden uçağa binmek için her fırsatı değerlendirmeye hazır görünmesidir.

    Gibbs-White, Dünya Kupası yaklaşırken tam da doğru zamanda formunun zirvesine ulaştı ve şu anda teknik direktörün gözünde kendisinden önde olduğu düşünülen 10 numaralı oyuncular üzerinde büyük baskı oluşturdu.

    Forest'ın yıldızı, 2026'da şu ana kadar 10 golle Premier League'in en golcü oyuncularından biri konumunda. Vitor Pereira yönetiminde daha ileri ve serbest bir rolde başarılı olan Gibbs-White, bu performansıyla Garibaldi'nin ligde kalma mücadelesine önemli katkı sağlıyor. Bu gollerin yedisi Mart ayının başından bu yana geldi ve oyuncu, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Portekiz devi Porto'ya karşı da hayati öneme sahip galibiyet golünü attı.

    Orta saha oyuncusu, Nisan ayında Burnley'i ezip geçtiği maçta muhteşem bir hat-trick yaparak bu sıcak serisini taçlandırdı, ardından son maçta Sunderland'ı ezip geçtiği maçta bir gol ve bir asist daha ekledi.

    "Oyunu anlıyor. Ruhu var," dedi Pereira geçtiğimiz günlerde. "Takım maçta zorlanırken, birçok oyuncu kendini gizlemeyi tercih edebilir, topu istemezler. Ama Morgan topu istiyor, sorumluluk almak istiyor. Gol atmak istiyor, asist yapmak istiyor."

    Formu, Tuchel tarafından göz ardı edilmesine doğrudan bir cevap gibi görünüyor, ancak City Ground'daki kahramanlıkları sayesinde Dünya Kupası kadrosuna geri döneceği kesin gibi görünüyor.

  England v Senegal - International Friendly

    Garanti verilmez

    Birkaç ay önceki bu dışlanmadan önce, Gibbs-White geçmişte Tuchel tarafından üç kez kadroya çağrılmıştı; ancak Alman teknik adamın yönetiminde henüz bir maça ilk 11'de başlamamış ve dört maçta toplam 65 dakika süre almıştı. En son Ekim 2025'te forma giymişti; Kasım ayı kamp kadrosunda da yer almamıştı.

    Bu durum, geçen yaz Tuchel ve ekibinin 26 yaşındaki oyuncudan tam olarak ikna olmadıklarına dair çıkan haberlerin ardından geldi. Karakteri, topu tutma yeteneği ve ABD'de takımı bekleyen kavurucu sıcağa uygunluğu, bu tutumun ardındaki nedenler olarak görülüyor.

    Orta saha oyuncusunun işler istediği gibi gitmediğinde çok fazla sinirlendiği, topu çok sık kaybettiği ve kavurucu sıcaklıkta geri koşma yeteneğinin de sorgulandığı iddia ediliyor.

    Gibbs-White, yıl başından bu yana sergilediği muhteşem formunun bu eleştirileri geçersiz kıldığını umuyor. Ancak BBC'ye göre, Forest'ın yıldızına kapıların açılması için hala "özel bir şey" ya da bir dizi sakatlık olması "bekleniyor".

  England Training & Press Conference

    Belirgin işaretler

    Kadrodaki diğer 10 numaralı oyuncuların performansında herhangi bir düşüş, Gibbs-White'ın lehine işleyebilecek faktörler listesine kesinlikle girecektir; zira o kadar formda ki, Palmer ise sezonun son haftalarında bir adım öne çıkmalı ve günah keçisi olmamak için elinden geleni yapmalıdır.

    Ne olursa olsun, Tuchel'in, Dünya Kupası'nın hızla yaklaşmasıyla birlikte potansiyel olarak kilit bir oyuncudan en iyi verimi almak amacıyla Chelsea'nin yıldızı ile güçlü bir çalışma ilişkisi kurmaya çalıştığı açıktır. İngiltere antrenmanlarında Palmer ile sohbet ederken ve kolunu onun omzuna atmış haldeyken sık sık fotoğraflandı.

    Mart ayında bunun nedeni sorulduğunda, Three Lions'ın patronu şöyle yanıtladı: "Ona sarıldığımda, bu onun gülümsediği anlamına gelir; aksi takdirde sarılmam. Morali iyi, açık ve iletişim kuruyor ve kalitesini gösteriyor. Çok ilgili ve bunlar, gruba dahil olmak ve grup içinde bağlantılar kurmak için performansını göstermek açısından çok önemli adımlar."

    Bunun anlamı, Palmer'ın formunun ne olduğu önemli olmaksızın, uçaktaki yerini şimdiden garantilemiş olabileceğidir. Tuchel geçmişte, 23 yaşındaki oyuncunun eşsiz yeteneğinin son derece farkında olduğunu itiraf etmişti.

    "Formda olduğunda, ritmini ve akıcılığını yakaladığında, kulüp düzeyinde ve elbette uluslararası düzeyde maçların kaderini belirleyebilir," dedi. "Bunu biliyoruz."

  England v Japan - International Friendly

    Zaman daralıyor

    Bununla birlikte, Palmer'ın Dünya Kupası kadrosuna girip girmeyeceği konusunda hâlâ bir şüphe varsa, şimdi tam da neden bu yeri hak ettiğini kanıtlamasının tam zamanı. Pazartesi günü Gibbs-White'ı geride bırakması, bunu başarmak için önemli bir adım olacaktır. Ancak gerçekte, her iki oyuncu da yaz geldiğinde Tuchel'in planlarında yer alabilir.

    Formsuzluk yaşayan Phil Foden, Manchester City'de kulüp seviyesinde form ve özgüvenini bulmakta zorlanmaya devam ettiği için kadroda yer almama tehlikesiyle karşı karşıya. Eğer teknik direktör Gibbs-White hakkındaki çekincelerini aşabilirse, Forest'ın oyuncusu sol yarı alanda başarılı performanslar sergileyen, serbest 10 numara olarak mükemmel bir yedek gibi görünüyor.

    Kuzey Amerika'da İngiltere'nin 10 numarası olmak için verilen mücadelenin son bölümü, Palmer, Gibbs-White, Eberechi Eze, Bellingham ve Morgan Rogers gibi isimlerin sezonun son haftalarında Alman teknik direktöre son bir şans için yalvarmasıyla oldukça ilginç geçecek gibi görünüyor.

    Chelsea oyuncusunun biletini garantilemek için formunu yeniden kazanmasının zamanı geldi.

